Lazio se loučí s nejlepším střelcem. Není to ničí chyba, vzkázal fanouškům kapitán Immobile

Kabinu římského Lazia oficiálně opouští další dlouholetá opora. V hlavním městě Itálie nepokračuje Ciro Immobile (34), zkušený italský střelec se bude snažit další góly střílet v dresu tureckého Besiktase.

Kluby se dohodly na odstupném pohybujícím se mezi dvěma až třemi miliony eur a Immobile podepsal smlouvu na dva roky. Vše bylo potvrzeno krátce poté, co fotbalista dnes večer přicestoval do Istanbulu, aby se podrobil zdravotní prohlídce.

Immobile přišel do Lazia v létě 2016 ze Sevilly, předtím hrál například za Juventus, Janov, Turín či Dortmund. Od té doby se stal třikrát nejlepším střelcem Serie A, v sezoně 2019/20 získal Zlatou kopačku pro nejlepšího evropského kanonýra a se 207 zásahy ve 340 duelech je historicky nejlepším kanonýrem klubu z hlavního města.

Za reprezentaci mistr Evropy z roku 2021 sehrál 57 zápasů a dal 17 gólů, do nominace na letošní Euro se však i vinou zranění nedostal. Mezi nejlepšími střelci italské ligy je s 201 brankami na osmém místě.

"Bylo to osm báječných let, všechny tyto roky byly fantastické. Byla to výjimečná cesta, ale stejně jako svůj začátek musela mít také konec. Fanoušci byli fantastičtí, dali mi všechno," rozloučil se Immobile s příznivci Lazia.

"K rozhodnutí jsem dospěl na základě klidného rozhodování. Poslední rok a půl nebyl snadný a je jenom správné, že k odchodu došlo nyní. Není to ničí chyba. Důležité je dělat rozhodnutí s chladnou hlavou a to jsem udělal. Mrzí mě to kvůli rodině, v Římě jsme našli domov a stabilitu. Když dorazila nabídka z Besiktase, tak jsem si promluvil s manželkou a prezidentem. Z Lazia odcházím poté, co přišel skvělý trenér, přístup Marca Baroniho se mi moc líbí. K dispozici bude mít mladý a hodně hladový tým, jemuž budu z Turecka fandit," slíbil.

Prezident Lazia Claudio Lotito se letos rozhodl přebudovat kádr, v kabině dochází k velkým změnám a Immobile není jediným zkušeným hráčem na odchodu. Na soupisce už nejsou ani Luis Alberto, Felipe Anderson nebo Daichi Kamada, přišli naopak Fisayo Dele-Bashiru, Loum Tchaouna a Tijjani Noslin.