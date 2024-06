Besiktas představil nového trenéra, na přední místa tabulky ho má vrátit Van Bronckhorst

Giovanni van Bronckhorst (49) byl jmenován novým trenérem Besiktase, který jej neúspěšně lanařil už na začátku letošního roku. Bývalému nizozemskému reprezentantovi bude jako asistent k ruce Jean-Paul van Gastel (52), který před pár dny coby hlavní kouč postoupil s Bredou do Eredivisie.

Istanbulský klub má za sebou nepovedenou sezonu, během níž se na lavičce vystřídalo hned pět trenérů (Senol Günes, Burak Yilmaz, Rıza Calımbay, Serdar Topraktepe a Fernando Santos). Konečné šesté místo kompenzuje alespoň výhra v Tureckém poháru, díky níž si Besiktas zahraje předkolo Evropské ligy.

Do druhé nejprestižnější evropské klubové soutěže se Besiktas bude snažit dostat pod vedením Giovanniho van Bronckhorsta, jenž byl bez práce od listopadu 2022, kdy skončil v Rangers.

Van Bronckhorstovi bude dělat asistenta Jean-Paul van Gastel, jenž mu byl pravou rukou již během působení ve Feyenoordu a následně se vydal na samostatnou dráhu.

Kromě čínského Guangzhou vedl Bredu is Dominikem Janoškem, s níž se díky úspěšné cestě přes play off po pěti letech vrátil do Eredivisie. Navzdory postupu se však rozhodl vrátit do role asistenta.