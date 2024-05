Atalanta poskočila na čtvrté místo a na dálku pomohla Slavii, Frosinone sestoupilo do Serie B

Atalanta potvrdila úspěšný závěr sezony výhrou ve 38. kole Serie A před domácími fanoušky nad Turínem FC 3:0. Klub z Bergama tak poskočil v tabulce na čtvrtou příčku, díky čemuž se pražská Slavia na dálku kvalifikovala přímo do třetího předkola nemistrovské části Ligy mistrů. V příští sezoně si tak zahraje při nejmenším základní skupinu Evropské ligy. Neapol remizovala na vlastní půdě s Lecce 0:0, a po sérii sedmi zápasů bez vítězství je tak jasné, že si v pohárové Evropě příští sezonu nezahraje. Frosinone prohrálo s Udinese 0:1 a v příští sezoně si zahraje druhou nejvyšší italskou soutěž.

Utkání od začátku nabízelo vyrovnaný a bojovný fotbal. Do první velké příležitosti se dostal ve 24. minutě Charles de Ketelaere, ale jeho pokus uvnitř vápna proletěl těsně vedle tyče. Z podobného místa zakončoval o dvě minuty později Gianluca Scamacca a vedl si o poznání úspěšněji, jelikož míč zapadl za záda Lucy Gemella. Aktivní byl v útoku Bergama také Ademola Lookman, jehož střela z úhlu ze 41. minutě sice nenašla svůj cíl, o dvě minuty později se však nigerijský kat Leverkusenu mohl radovat, když dorazil do brány pokus Maria Pašaliče.

V 52. minutě dostali Nerazzurri míč do sítě soupeře potřetí. Ten však těsně předtím opustil hrací plochu, a branka tak uznána nebyla. S balonem ovšem hráli hlavně Býci, jelikož Atalanta pochopitelně po přestávce zvolnila a soustředila se hlavně na udržení náskoku. Ani další zásah Lookmana neplatil, tentokrát kvůli útočnému faulu. To jej ovšem mrzet nemuselo, neboť v 70. minutě vybojoval penaltu. Míč si na značku postavil Pašalič a nezaváhal.

Za pět minut opět skóroval aktivní Lookman, smůla se mu však lepila na paty, neboť jeho radost opět zhatil rozhodčí kvůli ofsajdu. V nastavení mohl přidat alespoň čestný úspěch hostů Ivan Ilič, jeho střele ale vystavil stopku skvělým zákrokem střídající brankář Francesco Rossi.

Byli to hosté, kteří si mohli ze hřiště šampiona minulého ligového ročníku odvézt všechny body. Nejprve pálil Patrick Dorgu do tyče a pokus Medona Berishy ze závěru prvního dějství zblokovala domácí obrana. Po změně stran sice došlo ke zlepšení herního projevu Neapolitánců, na kýžený gólový úspěch to však nestačilo. Český mládežnický reprezentant Daniel Samek sledoval celé utkání jen z lavičky náhradníků.

Empoli porazilo na vlastním hřišti AS Řím 2:1, a udrželo se tak v nejvyšší italské soutěži. Dobře k třem bodům vykročili už ve 13. minutě, kdy čtvrtou sezonní branku vstřelil Metteo Cancellieri, jenž v modrém dresu hostuje z městského rivala Vlků Lazia. O naděje se poskusil připravil domácí tým v nastaveném čase první půle hlavičkující Houssem Aouar, v samém závěru ovšem vrátil vedení Empolesi M’Baye Niang.

Udinese zdolalo domácí Frosinone 1:0 a zachránilo se před sestupem do nižší soutěže. Na stejný počin ovšem nakonec nedosáhli Canarini, kteří kvůli výhře Empoli nad AS Řím v souběžně hraném utkání spadli do Serie B. Jediným úspěšným střelcem střetnutí se v 76. minutě stal Keinan Davis, jenž se po letním příchodu z Aston Villy prosadil vůbec poprvé. Pod vítězství Bianconeri se neméně významným způsobem podepsal i brankář Maduka Okoye, který předvedl několik povedených zákroků a v posledním zápase sezony udržel čisté konto.

Lazio remizovalo na své půdě se sestupujícím Sassuolem 1:1, a pro příští sezonu si tak zajistili místo ve skupinové fázi Evropské ligy. První gólový moment zápasu nastal přesně po hodině hry, kdy se k přímému kopu z úctyhodné vzdálenosti postavil Mattia Zaccagni a přesnou ranou k levé tyči skóroval. Hosté však svou pouť mezi italskou elitou zakončili bodovým ziskem, jelikož brzy po trefě 28letého záložníka odpověděl Mattia Viti.

Inter zakončil mistrovskou sezonu na hřišti Verony, kde remizoval 2:2. Domácí zaskočili nejlepší defenzivu soutěže v první půli hned dvakrát, avšak stejný počet gólů jako Mastini si připsal i útočník černomodrých Marko Arnautovič. Hosté si zároveň připsali svůj 48. bod ve venkovním duelu v rámci italské nejvyšší soutěže, což je ještě větší číslo, než Nerazzurri vyválčili ze San Sira. Jediným týmem, který na ně našel na svém hřišti recept, tak paradoxně zůstalo sestupující Sassuolo.

