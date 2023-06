Mourinho láká hvězdu PSG do rodné Itálie. Dybala chce v Římě vyšší plat

Róbert Krupár

Veratti by se mohl vrátit do Itálie.

Přestupové okno je v plném proudu a na moment nepolevují ani v římském AS. Jeho trenér José Mourinho (60) údajně telefonoval záložníkovi PSG Marcu Verrattimu (30), aby ho zlákal do "Věčného města". Special One musí zároveň řešit trable s největší hvězdou týmu, která požaduje vyšší plat.

Rádio Roma informovalo, že Římané kontaktovali giganta Ligue 1, aby začali zkoumat možnost přestupu italského záložníka, který je podle všeho z francouzské metropole na odchodu.

Verratti v této sezoně odehrál za PSG téměř 3 000 minut v celkem 38 vystoupeních, ale začal mít pochybnosti o své budoucnosti v klubu, což ho vedlo k úvahám o návratu do Itálie.

Jak informoval deník Corriere della Sera, Mourinho Verrattimu osobně volal, aby s ním probral myšlenku přestupu do Říma.

Zájmu "Giallorossi" pomáhá i silný vztah s PSG, hlavním problémem se však nyní zdá být vysoký plat italského internacionála. Řešením by mohlo být zapůjčení s opcí na trvalý přestup.

Svou budoucnost zvažuje i Paulo Dybala. Devětadvacetiletá argentinská hvězda podepsala s římským celkem loni v létě tříletou smlouvu. V současné době je nejlépe placeným hráčem týmu, góly a asistence mu totiž vynášejí dost bonusů – jeho současný plat tak činí přibližně 6 milionů eur čistého.

Dybalovy ligové statistiky v minulé sezoně. Flashscore

Klíčovým faktorem Dybalovy smlouvy je jeho výstupní klauzule ve výši 12 milionů eur, která se vztahuje na zahraniční kluby. Římané ji chtějí odstranit a ochránit svého nového lídra, to však nebude levné. Bývalý hráč Juventusu je na dovolené do 10. července, poté začnou jednání o novém kontraktu. Z Itálie přicházejí zprávy, že Dybala bude požadovat vyšší plat.