Neapol bych trénoval klidně zadarmo, vyznal se vítěz Zlatého míče Cannavaro

Fabio Cannavaro (50) je po konci v Beneventu Calcio již více než rok bez angažmá. Vítěz Zlatého míče z roku 2006 byl v uplynulých měsících spojován s Neapolí, kterou by podle svých slov trénoval zadarmo, ovšem nabídku od prezidenta Aurelia de Laurentiise nikdy neobdržel.

Rodák z Neapole působil jako trenér hlavně v zahraničí, vedl čínské Guangzhou Evergrande, saúdskoarabský Al Nassr a dočasně rovněž čínskou reprezentaci.

Když byl Cannavaro spatřen, jak během listopadového zápasu s Empoli, po němž byl následně odvolán Rudi Garcia, sedí vedle De Laurentiise, začalo se na Apeninském poloostrově mluvit o tom, že usedne na lavičku Partenopei, které ale následně převzal Walter Mazzarri.

"Trénoval bych Neapol zadarmo, je to sen všech trenérů," řekl Cannavaro v rozhovoru pro Sportitalia. De Laurentiis však tehdy na dotaz odpověděl, že má seznam 50 trenérů, ale Cannavaro na něm není, což se potvrdilo v únoru při další trenérské rošádě pod Vesuvem.

"Nemyslím si, že nedostatek zkušeností je důvodem, proč jsem na tom seznamu nebyl. Mnoho lidí nerespektuje zkušenosti, které jsem získal v Číně, ale já jsem trenér a chci pracovat. Před dvěma lety jsem se vrátil do Itálie a pokračuji ve studiu, protože trenérství je to, co chci dělat," vysvětlil někdejší stoper, jenž vyjma Neapole hrál za Parmu, Inter, Juventus a Real Madrid.

Vítězi Zlatého míče z roku 2006 jistě neprospělo nevydařené angažmá v Beneventu, kde zaznamenal jenom tři výhry ze 17 zápasů (3-7-7), což na konci sezony vedlo k sestupu ze Serie B.

Postavení Neapole v tabulce Serie A. Livesport

Neapol momentálně vede Francesco Calzona, jenž ale pravděpodobně nezůstane, protože souběžně působí u slovenské reprezentace, kde má smlouvu do konce roku 2025.

"Problémem této sezony je, že došlo k výrazným změnám a hráči si museli osvojit příliš mnoho různých taktických variant," hledá příčiny poklesu výkonnosti úřadujícího italského šampiona Cannavaro.

"Je přirozené, že byli trochu zmatení. Proti Atalantě o víkendu mají poslední šanci vrátit se do boje o účast v Lize mistrů," uzavřel neapolský odchovanec, jehož mateřský klub devět kol před koncem sezony ztrácí na nejlepší čtyřku, která zaručuje milionářskou soutěž, devět bodů.