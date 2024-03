Neapol remizovala s Interem, Calzona nechal Osimhena na lavičce. AC Milán zdolal Veronu

AC Milán zvítězil ve 29. kole Serie A na hřišti Verony 3:1. Hosté si svůj úspěch zajistili orámováním poločasové přestávky dvěma brankami, neboť krátce před odchodem do šaten otevřel skóre Theo Hernández (26) a nedlouho po návratu na trávník stvrdil vítězství favorita Christian Pulisic (25). Juventus potvrdil velký pokles formy, když pouze remizoval s Janovem 0:0. Na výhru nedosáhl ani Inter, který získal bod z utkání s Neapolí, s níž se rozešel smírně 1:1.

Úvodní gól zápasu měl ve čtvrté minutě na kopačce Fikayo Tomori, jenže rodák z Calgary nedokázal centrovaný míč usměrnit mezi tři tyče. Daleko lépe si v zakončení počínal Pulisic, jehož pumelici z pravé strany hřiště zastavilo až břevno. Verona se osmělila krátce před půlhodinou hracího času, kdy Tijjani Noslin přízemním pokusem o kousek minul branku Rossoneri.

Ve 44. minutě už se ale skóre měnilo. Postaral se o to Hernández, který u postranní čáry zachytil balon a následně pronikl do vápna Mastini, kde po sražené přihrávce chytře přehodil Lorenza Montipá.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Hned v 50. minutě hrubě chyboval domácí Pawel Dawidowicz, jehož jako posledního hráče obral o míč Noah Okafor. Ten se následně vydal na rychlý úprk vpřed, který však zakončil pouze střelou do brankáře. Ke štěstí hráčů AC Milán se ale balon vyražený Montipém odrazil přímo před dobíhajícího Pulisica, jenž zvýšil vedení Rossoneri.

Domácí mohl vrátit do hry Noslin, svoji hlavičku z dobré pozice ovšem namířil nad břevno. Mladý útočník se neúspěchem nenechal odradit a v 65. minutě tvrdou ranou zpoza vápna přece jen vykřesal naději na bodový zisk. Domácí si poté vytvořili výraznou herní převahu, k vyrovnání to ale nevedlo. Byl to naopak Samuel Chukwueze, jenž povedeným volejem přidal třetí gól Lombarďanů.

Statistiky hráče. Opta by Stats Perform

Již v sedmé minutě mohl otevřít skóre zápasu Mattia Bani, stoperovu hlavičku po prudkém centru však skvěle vytěsnil Wojciech Szczesny. Házenkářské obehrávání soupeřova vápna Juventusu dlouho nepřinášelo ovoce, ve 27. minutě tedy Federico Gatti zkusil štěstí utaženou přízemní ranou z dálky, překvapivě nebezpečný pokus si ale Josep Martínez pohlídal.

Obránce Staré dámy se dostal do zakončení i po půlhodině hry, kdy ho ve vápně našel Filip Kostič, střelu ovšem stihli Janované zblokovat.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Do druhého dějství vstoupili Le Zebre lépe, akce již nekončívaly ještě v zárodku před pokutovým územím hostů. Pár minut po hodině hry začalo ve vápně Janova přihořívat. Nejprve si na jeho hraně našel prostor ke střele do tyče Samuel Iling a chvíli poté hlavičkoval těsně vedle Dušan Vlahovič, což zopakoval i v 75. minutě.

Konstrukce brány Martíneze se hlasitě rozezvonila i v závěru, kdy ji přízemní ranou napálil Moise Kean. Frustraci si v nastavení vybil na soupeři Vlahovič a po druhé žluté šel do kabin o něco dříve.

Statistiky hráče. Opta by Stats Perform

Největší šancí prvního poločasu byla ta z dílny hostujícího Armanda Laurientého, který se po výborné kombinaci dostal v pokutovém území k míči. Zakončovat či přihrávat mu ale znemožnil Gianluca Mancini svým včasným blokem. V nastavení se ještě rozhodl ohrozit Andreu Consigliho Romelu Lukaku, jeho hlavička však pouze proletěla kolem levé tyče.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Druhý poločas si svého střelce našel, a to hned po pěti minutách. Záložník Giallorossi Pellegrini se od okraje hřiště prodribloval až na hranici velkého vápna a umístěnou střelou zařídil Římanům vedení. Zahanbit se nenechali ani hosté.

Srbský záložník Uroš Račič se před bránou Mile Svilara dostal k odraženému míči, jeho pokus mířící k pravé tyči ale skončil v rukavicích brankáře Vlků. Vstřelení vlastního gólu byl pak blízko Diego Llorente, domácího obránce však od pohromy zachránila levá tyč.

Fantastickou sérii zákroků předvedl v úvodu utkání Alex Meret, jenž napřed po centru Marcuse Thurama zlikvidoval hlavičku Mattea Darmiana i následnou dorážku Lautara Martíneze. Poslední slovo během této akce měl Nicoló Barella, jehož rána plachtila až na tribuny Stadio Giuseppe Meazza.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Na druhé straně z voleje zkusil štěstí Giacomo Raspadori, ani ten se však úspěchu nedočkal. V Interu znovuzrozený Darmian nakonec poslal Nerazzurri do vedení, když ho ve vápně přesným přízemním centrem našel Alessandro Bastoni.

Velkou příležitost spálil krátce po změně stran Thuram poté, co z úrovně penalty míč spíše odkopl než zakončil. Daleko ke gólu neměla ani pumelice z dálky Federica Dimarca, avšak s jeho tečovanou ranou si poradil Meret.

Zápasové statistiky Juana Jesuse. Opta by Stats Perform

Francesco Calzona sice nepovolal do služby svou největší hvězdu Victora Osimhena, vyrovnání se ale Gli Azzurri dočkali i bez jeho pomoci. Přesný centr od rohového praporku totiž našel Juana Jesuse, jenž balon dopravil do cílové destinace.

Tabulka Serie A