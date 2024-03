Kdo táhne Gruzii? Září miláček Neapole, hvězda za miliony v bráně nebo nastupující generace

Střet s Gruzií? Před lety povinná výhra a body, nicméně v současnosti jde z výběru, který trénuje bývalý obránce Bayernu Mnichov Willy Sagnol (47), respekt. Hrají kompaktní fotbal a těžko se překonávají. Navíc je tamní tým díky výborné nastupující generaci okořeněn spoustou zajímavých individualit. Kterých pět hlavních gruzínských hvězd by mohlo na Euru potrápit český tým?

Neapol, křídlo, 23 let

Bez debat největší hvězda výběru. Na levém křídle se v minulé sezoně fotbalovému světu představil v dresu Neapole, které pomohl k titulu 12 brankami a 13 asistencemi ve 34 zápasech. Často zasekává balon doprostřed hřiště a složitě se brání vzhledem ke specifickému pohybu, díky němuž dokáže změnit směr během okamžiku.

V aktuálním ročníku má v Serii A na kontě 10 gólů, nicméně euforie z mistrovského ročníku opadla nejen u něj, ale v celém týmu. Je mu však stále jen 23 let, a tak se dá v létě čekat velký přestup. Třeba si k němu pomůže i na Euru, vždyť v národním dresu má skvostnou bilanci 15 branek ve 28 zápasech.

Kvaracchelijovy klubové statistiky v aktuální sezoně. Opta by Stats Perform

Valencia, brankář, 23 let

Moc se o něm nemluví, ale s přehledem se řadí mezi nejlepší mladé gólmany současnosti. V létě 2021 si ho vytáhla španělská Valencia z Dinama Tbilisi, odkud ho po roce hostování odkoupila za necelý milion eur.

Investice to byla vynikající, jelikož se stal jedničkou reprezentace i klubu a nyní má hodnotu skoro 35 milionů eur. Bez nadsázky patří mezi nejlepší hráče Gruzie, v baráži nedostal od Lucemburska ani Řecka ze hry jediný gól.

Poslední výsledky Gruzie. Livesport

Karlsruhe, útočník, 30 let

Možná překvapivý výběr, ale v nominaci na šampionát by neměl chybět. Je mu čerstvě 30, ale zažívá skvělou sezonu. Angažmá v lepších ligách si vystřílel na domácích trávnících, solidně se chytil třeba v Maďarsku, kde měl v Újpesti průměr skoro gólu na zápas.

Pak začala jeho kariéra mírně stagnovat, ale v této sezoně se rozstřílel v Karlsruhe. Ve druhé Bundeslize nastřílel 10 branek, což je sedmý nejlepší počin. Před týdnem poslal dvěma góly do kolen Lucembursko.

Druhým soupeřem Gruzie na Euru bude Česko. Livesport

Ajax/Méty, útočník, 23 let

Další ze zástupců nastupující generace. Narodil se sice v Lyonu, nicméně reprezentuje Gruzii, v jejímž dresu dal už devět branek. Jeho kariérní cesta je zajímavá. Z akademie Olympiqueu se vydal do Mét, které ho odeslaly na hostování do Belgie, což byl prozřetelný krok.

Poté, co se do Francie vrátil, pomohl Métám 23 brankami ve druhé lize zpět do Ligue 1. Nezůstalo to bez povšimnutí, rozhodl se do něj investovat Ajax. V něm se ale Mikautadze i vzhledem k turbulentnímu období klubu úplně nechytil. Vysvobozen byl v lednu, kdy šel na půlroční hostování zpět do Mét. Od konce ledna dal pět gólů.

Watford, záložník, 24 let

V roce 2017 si ho z Tbilisi vytáhl belgický Gent, pro který byl mladý Gruzínec slibnou investicí. Hned ve druhé sezoně se sice blýskl pěti góly a čtyřmi asistencemi, pak se ale jeho růst i kvůli opakovaným zraněním kolene zasekl.

Restart hledal v Hamburku a poté ve Slovanu Bratislava, kde odehrál celou minulou sezonu. V létě byl zapůjčen do Watfordu, kde se ihned dostal do základní sestavy a vydržel v ní celý podzim. A zaujal natolik, že si ho anglický druholigový celek v lednu pořídil natrvalo.