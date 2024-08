Nechtěný Szczesny se chystá rozvázat spolupráci s Juventusem, ve hře je i konec kariéry

Léto plné změn před sebou má Wojciech Szczesny (34). Zkušený polský brankář po evropském šampionátu s největší pravděpodobností nebude pokračovat v národním týmu a ke konci se chýlí i jeho působení v Juventusu. Klub by jeho kontrakt rád ukončil s ročním předstihem. V dohledné době by tak dokonce mohl pověsit rukavice na hřebík.

Szczesny má s Juventusem smlouvu ještě na jeden rok, podle řady médií se ale chystá tuto smlouvu ukončit. V nadcházejících týdnech pak zváží budoucnost a vyloučen není ani konec aktivní kariéry.

Zkušený brankář zažil hodně podivné léto, nejprve s polskou reprezentací neuspěl na mistrovství Evropy a na poslední chvíli padl chystaný přestup do saúdskoarabského Al Nassru, který změnil názor a ztratil o něho zájem.

V Juventusu mu mezitím přibyl konkurent Michele Di Gregorio a následně nevyšlo ani stěhování do Monzy. Szczesny je nicméně se svou rodinou spokojen v Turíně, a to dokonce natolik, že by podle informací webů Calciomercato a Tuttosport mohl místo hledání nového angažmá s fotbalem skončit definitivně.

V minulosti si zachytal za Arsenal a AS Řím a na sever Apeninského poloostrova zamířil před sedmi lety. Za Juventus má na kontě 252 zápasů a smlouva mu zaručuje zajímavý roční plat ve výši 12 milionů eur.