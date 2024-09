POHLED: Depay do Corinthians? Přestup hvězdy spíš odhaluje světu problémy brazilské Serie A

Hvězdný Memphis Depay (30) se stal nečekanou posilou Corinthians a brazilská Serie A se může těšit na hráče, který na nedávném Euru zaujal hlavně svou výraznou bílou čelenkou. Příchod nizozemského útočníka však také poněkud odhaluje problémy v tamním fotbale.

Kluby brazilské nejvyšší soutěže navýšily v posledním přestupovém období podle specializovaného serveru Football Observatory (CIES) své výdaje na nákup hráčů oproti loňskému roku o 179 %. Celkově se soutěž umístila ve výši investic na osmém místě světového žebříčku. Jedním z hlavních důvodů tohoto jevu je příchod nových investorů do země a s ním související "multiklubové vlastnictví".

Společnost City Football Group (mj. Manchester City) koupila klub Bahia a holding miliardáře Johna Textora (mj. Crystal Palace) začal ovládat Botafogo. K tomu je třeba připočíst milionové prodeje mladých hráčů a dobré finanční řízení klubů s velkými fanouškovskými základnami, kterými jsou zejména Flamengo a Palmeiras.

Depay (vlevo) před podpisem smlouvy s Corinthians opustil Atlético Madrid. Profimedia

Depay rozhodně není prvním cizincem, který do ligy přichází. Ve 20 klubech ligy, jíž se říká Brasileirao hraje v současnosti 132 zahraničních fotbalistů. Absolutní většinu tvoří krajánci z Latinské Ameriky, ovšem v soutěži je i osm Evropanů.

A nejsou to neznámá jména. Někdejší francouzský reprezentant Dimitri Payet nastupuje za Vasco, Španěl Héctor Hernández v Corinthians. Dán Martin Braithwaite působí v Grémiu, stejně jako Diego Costa, brazilský rodák a naturalizovaný Španěl, dlouholetá opora Atlétika Madrid. Také Vasco, řízené holdingovou společností 777, oznámilo příchod 28letého švýcarského záložníka Maxima Domingueze, který naposledy působil v Gil Vicente v Portugalsku.

Mnoho povyku, málo fotbalu

Zahraniční hráči však zpravidla přijíždějí do Brazílie až ve chvíli, kdy mají to nejlepší ze své kariéry za sebou. Většinou těsně před fotbalovým důchodem, kdy nenašli nikoho v Evropě, kdo by o ně stál. Tak se zrodil třeba příchod Chilana Artura Vidala v roce 2022 do Flamenga. V klubu vydržel jen jednu sezonu...

Existuje však také několik velmi povedených přestupů. Historicky nejlepším byl zřejmě ten s Clarencem Seedorfem. Nizozemský středopolař přišel do Botafoga v roce 2012 přímo z AC Milán a odehrál tři skvělé sezony. Také uruguayský kanonýr Luis Suárez se ukázal jako výjimečná posila pro Grémio, během jediného ročníku loni nastřílel 17 gólů.

Nizozemec Clarence Seedorf v dresu Botafoga. Satiro Sodre/AGIF/Botafogo

Krátce před příchodem Depaye a Payeta přivedlo FC Sao Paulo Kolumbijce Jamese Rodrigueze, který dřív hrál za Real Madrid. Byl to sice "hvězdný" podpis, ovšem stál jen pět milionů eur. O trochu víc (devět milionů) stál Willian, jenž odešel z Premier League "domů" do Corinthians. Jenže oba doslova pohořeli.

Depay se do Brazílie stěhuje i proto, že o něj nestál žádný velký evropský klub a smlouva v Atlétiku Madrid mu nebyla obnovena. Větším úlovkem než příchod nizozemské hvězdy tak byl v srpnu spíš transfer Argentince Carlose Alcaraze, který se ve věku 21 let rozhodl opustit Southampton a přijal nabídku Flamenga.

Liga bez finančního fair play

Právě tak vypadá současný limit Brasileirao – vyfouknout nadějného záložníka průměrnému týmu Premier League. Zadlužení Corinthians získali Depaye v podstatě zadarmo a speciálně kvůli finančním požadavkům nizozemského útočníka získali partnera, který se bude z 80 % podílet na úhradě jeho platu. Naopak Flamengo už na získání fotbalových hvězdiček skutečně má sílu i peníze.

Zatímco valná část fanoušků Corinthians je spokojená, brazilskými médii je Depayův příchod hodně kritizován. Očekává se, že útočník bude stát klub kolem okolo tří milionů realů měsíčně (12 milionů korun), přičemž samotný klub má dluhy ve výši dvou miliard realů (cca osm miliard korun) a jeho prezident je navíc obžalován...

"Nerozumím tomu, jak je možné, že klub může získat nové hráče, když dluží platy svým bývalým hráčům. Takhle se účet nikdy neuzavře," nechala se slyšet Leila Pereirová, prezidentka konkurenčních Palmeiras den po zprávě o námluvách s nizozemským kanonýrem. Corinthians dokonce dluží peníze klubu Cuiabá, který je aktuálně jeho přímým rivalem v boji o sestup.

Dalším přitěžujícím faktorem v případě Corinthians je skutečnost, že vedle složité finanční a administrativní situace nemá klub svého patrona a jeho hlavní sponzor – sázková společnost Esportes da Sorte – je vyšetřována pro praní špinavých peněz.

V nejvyšší brazilské soutěži aktuálně neexistují žádná pravidla finančního fair play. Rozpočty účastníků ligy nemusejí být transparentní a kluby mohou utrácet víc, než vydělají. Jejich povinností je pouze podávat interní zprávy. Například to, co podnikatel John Textor začal dělat v Botafogu, by si nikdy nemohl ve svém Crystal Palace dovolit. Jeho klub z Ria utratil 100 % svých ročních příjmů při podpisech nových posil.

Prostředí brazilského fotbalu se obává situace, která nastala v roce 2005, kdy se právě Corinthians stali cílem operace federální policie kvůli investicím zkrachovalé kontroverzní společnosti MSI, vlastněné perským podnikatelem Kia Joorabchianem. Tým tehdejších brazilských šampionů s několika velkými hvězdami se pak totálně rozložil a sestoupil do druhé ligy.

A tak pokud panuje nadšení z příchodu Depaye do Itaquery, objevují se i připomínky událostí z roku 2005. Volání po zavedení finančního fair play v brazilské sérii A sílí...