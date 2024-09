Překvapivá adresa pro nizozemskou hvězdu. Depay má namířeno do brazilského Corinthians

Iker Muniain (31) po odchodu z Athleticu zakotvil v argentinském San Lorenzu a ze španělské ligy do Jižní Ameriky ho bude brzy následovat další ofenzivní fotbalista. Budoucnost vyřešil Memphis Depay (30), nizozemský útočník podle médií posílí brazilský Corinthians.

Depay by měl během tohoto víkendu dorazit do Brazílie, absolvovat zdravotní prohlídku a podepsat kontrakt platný do konce roku 2026. Celkem si Nizozemec přijde na 11,3 milionu eur (asi 282 milionů korun) a klub bude hradit jenom 19 procent z této částky, sumu 9,2 milionu eur zaplatí sponzor, jmenovitě společnost Esportes da Sorte provozující internetové sázení.

Depay v minulosti prošel mládežnickou akademií PSV Eindhoven a po čtyřech sezonách v prvním týmu předního nizozemského klubu vyrazil do zahraničí. V létě 2015 ho koupil Manchester United, o rok a půl později následovalo stěhování do Lyonu a poslední tři roky strávil ve španělské lize. Nejprve oblékal dres Barcelony a poté Atlética Madrid, z něhož na přelomu června a července odešel.

Nizozemský reprezentant měl v létě hned několik nápadníků a o jeho příchodu uvažovalo Como, se smělým plánem hodlalo vyrazit do boje madridské Rayo a situaci monitorovala rovněž Sevilla.

Corinthians patří mezi nejznámější brazilské kluby a ve své sbírce má sedm mistrovských titulů, naposledy se jeho fanoušci radovali v roce 2017. Aktuálně ovšem klub ze São Paula strádá, v tabulce nejvyšší soutěže je čtvrtý od konce a hrozí mu sestup. Hlavním důvodem jsou finance, Corinthians je v záporných číslech a podle některých zpráv dluží 322 milionů eur (asi osm miliard korun).