Sportovní ředitel Interu: Vyjednávání s Bayernem bylo to nejtěžší, Lukaku už je minulostí

Sportovní stránku Interu má na starosti už od roku 2014. Letos dokonce obdržel cenu Spiga d'Oro, kterou uděluje město Cinisello Balsamo za přínos společnosti. Řeč je o jednom z klíčových mužů italských šampionů ze sezony 2020/21 Pieru Ausiliovi (51), který se ve středečním rozhovoru pro rádio Serie A otevřeně rozpovídal o starých i nedávných přestupových ságách.

Když se Romelu Lukaku v 10. kole italské nejvyšší soutěže vrátil s AS Řím na stadion Interu, nedočkal se vřelého přijetí. Ba naopak, čekalo ho až 40 tisíc fanoušků s píšťalkami v ústech. Chtěli tak vyjádřit své rozčarování z toho, že si belgický reprezentant místo jejich týmu vybral ten z hlavního města Itálie.

Mezi léty 2019 až 2021 totiž fyzicky silný kanonýr patřil právě celku ze Stadio Giuseppe Meazza a v minulé sezoně v Miláně hostoval z londýnské Chelsea. V 25 ligových zápasech stihl dát 10 gólů a na šest přihrát. Není tedy divu, že se ho sportovní vedení v čele s Ausiliem pokusilo znovu získat natrvalo.

Leč neúspěšně. 30letý Lukaku se rozhodl pro spolupráci s Josém Mourinhem a Interu dal košem. "Vyhráli jsme s ním Scudetto, přinesl nám finanční zisky, ale také jsme s ním prohráli dvě finále," připomněl Ausilio trpkou příchuť závěru minulého ročníku, kdy Inter prohrál mimo jiné finále Ligy mistrů s Manchesterem City 0:1. "Říkám jen, že je třeba výchovy a respektu. Věci se hýbaly kupředu, to je zřejmé, ale v určitém okamžiku se zastavily. Jsou zkrátka situace, které nedopadnou podle představ," nechtěl odhalit příliš mnoho detailů z jednání 51letý sportovní ředitel.

Nakonec si ale jednu štiplavou poznámku neodpustil. "Když se schováváte, nereagujete nebo posíláte odpovědi přes jiné lidi, je to nepřijatelné. Pro mě je to od 8. července uzavřená kapitola, ničeho nelituji." Vrátil se však i k telefonnímu hovoru, který v létě s Lukakuem vedl. "Nebylo to nic zvláštního. Řekl jsem Romeluovi, co si myslím, poté, co jsem ho nějakou dobu neslyšel," vysvětlil.

Poté se Ausilio dotkl i několika dalších přestupů. Za nejobtížnější vyjednávání života označil nakonec uskutečněný transfer francouzského obránce Benjamina Pavarda z Bayernu Mnichov. "Měli silnou vyjednávací pozici. Nechtěli prodávat a nemuseli. Bylo to opravdu obtížné," dodal.

Shonem si prošel i kvůli Lautaru Martínezovi. "Jeho příběh je šílený. Měl velmi blízko k tomu, aby posílil Atlético Madrid, intenzivním vyjednáváním jsme strávili čtyři dny," připomněl události z července roku 2018. Argentinský útočník ale nakonec dorazil právě do Interu a od té doby v jeho dresu sází jednu branku za druhou.

Živější záležitostí je pak shánění náhrady za Andrého Onanu, jehož si v letním přestupovém okně do Manchesteru United vybral manažer Erik ten Hag. "Potřebovali jsme jistotu, bylo to v době, kdy skončil i Samir Handanovič. Sommer byl ten pravý. Je to neuvěřitelný profesionál, už když dorazil, uměl základní italská slovíčka," rozplýval se nad Yannem Sommerem Ausilio. Přemítal také nad tím, že Inter mohl vsadit na mladé talentované brankáře, ale to, jak se 34letý Švýcar adaptoval, ho jen utvrdilo v tom, že se rozhodl správně.

Letitý neúspěch, který ho však dodnes mrzí, je ještě z dob, kdy vedl akademii milánského celku. Jde o nevydařený přestup Cesca Fabregase. "Když mu bylo šestnáct, dělali jsme všechno proto, abychom ho získali, ale byli jsme bez šance," zavzpomínal Ausilio na rok 2003, kdy se pozdější spoluhráč Tomáše Rosického v Arsenalu vydal z Barcelony na Ostrovy.