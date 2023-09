Verona v Miláně opět neprolomila více než stoletou kletbu. Juventus odmítl jít do čela

AC Milán si po debaklu 1:5 v derby s Interem z minulého kola alespoň částečně napravili reputaci, když porazili doma Veronu 1:0. Jedinou branku vstřelil už v osmé minutě Rafael Leao. Portugalský útočník skóroval ve třetím ligovém zápase v řadě, což se mu v milánském angažmá povedlo poprvé. Juventus nevyužil možnost dostat se do čela tabulky, když prohrál v Sassuolu 2:4. Na závěr sobotního programu Serie A remizovalo Lazio s Monzou 1:1.

Verona na půdě AC odehrála ve své historii 38 soutěžních duelů, vyhrát se jí ale podařilo jen ten úplně první v roce 1922. A k napodobení tohoto více než století starého počinu nedošlo ani tentokrát. Důležitou postavou byl kromě v parádní formě hrajícího Leaa i gólman Marco Sportiello. Ten při zranění jedničky Mikea Maignana chytal 200. zápas v lize a zpestřil si jej čistým kontem.

Domácí šli do vedení už v osmé minutě. Po skvělém vypíchnutí míče Oliviera Girouda se do samostatného úniku dostal Leao a bez problému míč uklidil za záda Lorenza Montipa. Ve 21. minutě si v pokutovém území našel míč Michael Folorunsho. Hlavou ho ale nasměroval pouze doprostřed branky, kde byl připravený Sportiello.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Do druhého dějství vstoupili aktivněji hráči Hellasu. Dokázali hru přesunout na polovinu AC, žádnou výraznou šanci si ale nevypracovali. K té se v 72. minutě dostali naopak domácí, Christian Pulišič se otočil v šestnáctce kolem obránce a zamířil mezi tři tyče. Montipo byl ale připraven. V 87. minutě se po rychlém protiútoku do podobné pozice dostal Yunus Musah, ale i on jen vyprášil rukavice Montipa.

K úspěchu nasměroval domácí celek ve 12. minutě francouzský záložník Armand Laurienté, jehož pokus z dálky si srazil do vlastní sítě chybující Wojciech Szczesny. Vítězný gól Neroverdi však vstřelil až v 82. minutě Andrea Pinamonti, který se v probíhajícím ročníku trefil už počtvrté.

Celek z regionu Emilia-Romagna zároveň připravil týmu z Turína premiérovou porážku v sezoně. Tu navíc podtrhl nevídaný vlastní gól, kdy obránce Juve Federico Gatti uklidil míč při zakládání útoku do své sítě. Sassuolo tak zaskočilo kurzového favorita, podruhé v probíhající sezoně zvítězilo a posunulo se do středu tabulky Serie A.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Zatímco poslední soutěžní gól domácích zaznamenal nejméně pravděpodobný hráč, když v Lize mistrů skóroval brankář Ivan Provedel, střelecký účet sobotního utkání naopak otevřel ten historicky nejúspěšnější, kapitán Ciro Immobile. Italský forvard prokázal železné nervy na sklonku 12. minuty, kdy suverénně proměnil pokutový kop.

Stal se tak celkově osmým a zároveň prvním italským hráčem, který se v TOP pěti ligách podílel na 250 gólech. Lombarďané však zbraně nesložili a ještě do poločasu stanovili konečné skóre utkání, když se po zakončení placírkou prosadil Roberto Gagliardini.