Fotbalový víkend ONLINE: Kane úřadoval při kanonádě Bayernu, do historie se zapsal i Immobile

Fotbalová Evropa se těší z návratu Ligy mistrů a jejích "mladších sester". Vedle pohárových soutěží se ale nesmí zapomínat ani na ligové dění. To už tradičně, například i očima dat, sleduje fotbalový tracker Livesport Zpráv, který fotbalové fanoušky drží v pozoru.

SOBOTA, 23. ZÁŘÍ

22:23 – Delší absenci, podle španělských médií až do listopadu, má před sebou Frenkie de Jong. Nizozemský záložník Barcelony kvůli zranění kotníku nedohrál sobotní zápas s Celtou Vigo, který Blaugranas dokázali třemi góly v poslední desetiminutovce otočit na 3:2.

21:40 – 250 branek. Přesně na tolika se v TOP 5 evropských ligách podílel Ciro Immobile. O tu poslední se postaral z pokutového kopu v utkání proti Monze. Milníku dosáhl jako první italský a celkově osmý hráč v historii.

21:30 – Bochum, Borussia Mönchengladbach, Darmstadt, Kolín n. Rýnem, Mohuč. Poprvé v historii má pět bundesligových týmů na svém kontě po pěti odehraných kolech nula výher.

21:25 – Od nedělního večera budou vybrané dialogy mezi rozhodčími a videorozhodčími v italské Serii A přenášeny živě jako součást televizních přenosů. Dohodla se na tom Italská fotbalová federace a televizní síť DAZN.

21:15 – "Měli jsme dobrou desetiminutovku zakončenou nádherným gólem, v následném čase ale ležel problém. Vyrovnávací branka byla logickým rezultátem. Ve druhém poločase jsme zareagovali změnou rozestavení a opticky se to vyrovnalo. Byli jsme kvalitnější, drželi jsme míč, ale vše to bylo jen po vápno. Scházela nám větší kvalita a sebevědomí. Soupeř ve druhé půli neměl takový drajv jako v první, ale byl produktivnější," rozebral zápas s Bohemians trenér hostů Václav Jílek na tiskové konferenci po prohře 2:3.

Statistiky utkání. Livesport

21:00 – Erik ten Hag vyslal do zápasu proti Burnley základní jedenáctku Manchesteru United složenou z 10 různých národností, naposledy se tak v případě Rudých ďáblů stalo v roce 2013 proti Newcastlu. Své zastůpce má v sobotní sestavě Anglie, Brazílie, Dánsko, Kamerun, Portugalsko (2x), Severní Irsko, Skotsko, Španělsko, Švédsko a Tunisko. Na lavičce pak sedí hráči z dalších šesti zemí – Argentiny, Francie, Maroka, Nizozemska, Turecka a Uruguaye.

20:45 – Celta má trable se závěry zápasů. Z možné výhry 2:0 se v závěrečných 10 minutách zápasu na dočasném domovském stadionu Barcelony stala porážka 2:3. Svěřenci Xaviho jsou teprve druhým týmem od sezony 1998/1999, kterému se takový obrat povedl. Tím prvním byl Ath. Bilbao, jenž Celtu porazil totožným způsobem i výsledkem.

20:30 – V sobotu večer rozehraje v anglické Premier League Manchester United utkání na půdě Burnley. Až se tak stane, bude přítomen mimo jiné i 35letý střední obránce Jonny Evans. Ten si naposledy zahrál soutěžní zápas v dresu Rudých ďáblů, se kterými podepsal před sezonou krátkodobou smlouvu, v sezoně 2014/2015. "Je klidný, má zkušenosti a ví, co má dělat. Zraněného Lisandra zastane bez problémů," řekl na jeho adresu trenér United Erik ten Hag.

20:05 – Olomouc v posledním sobotním utkání 9. kola FORTUNA:LIGY na hřišti Bohemians dvakrát ztratila vedení a nakonec jede z Ďolíčku s prázdnou po porážce 2:3. Sigma tak nevyužila šanci dotáhnout se na pouhý bod za pražská "S" na čele tabulky, naopak Klokani se posunuli na osmí místo. Ještě o příčku lépe na tom je po drtivém triumfu 5:1 nad Zlínem ostravský Baník.

Tabulka FORTUNA:LIGY. Livesport

20:00 – Brankář Václav Hladký tentokrát sice nepředvedl nejlepší z výkonů, jeho Ipswich Town ale nakonec udolal Blackburn Rovers 4:3. Výsledek je především skvělou vizitkou trenéra českého gólmana a jeho spoluhráčů Kierana McKenny, pod jehož taktovkou klub vyhrál 20 z 23 ligových utkání od poloviny února.

19:55 – "Bylo to dlouhé. Očekávání gólů i asistencí ode mě byla. Spadl mi kámen ze srdce," přiznal po dvou trefách do zlínské sítě 24letý útočník Baníku Ostrava Filip Kubala.

19:45 – Championship v 36 letech? Žádný problém pro Jamieho Vardyho. Legenda Leicesteru ve druhé anglické lize pokračuje v dobrých výkonech a na svém kontě má už tři góly a jednu asistenci. Držitel titulu pro vítěze Premier League ze sezony 2015/2016 naposledy zajistil svému týmu výhru 1:0 nad Bristolem City, když se bezchybně trefil z penaltového puntíku.

19:30 – Salcburk našel v rakouské Bundeslize přemožitele po 45 domácích utkáních (37 včetně venkovních zápasů). Zásah do šňůry trvající od roku 2020 přitom přišel od týmu, který ještě minulou sezonu hrál druhou nejvyšší tamní soutěž. Celku Blau-Weiß Linz stačil na těžko zopakovatelný úspěch jediný gól, o který se postaral 34letý Brazilec Ronivaldo.

19:15 – Marshallovy ostrovy prochází procesem, na jehož konci se chtějí pyšnit nejen řádnou fotbalovou asociací, ale také nejmladší reprezentací na světě. Jedním z kroků je, kromě jmenování funkcionářů a výstavby zázemí, také vlastní znak a dres. Právě ten v týdnu zástupci ostrovního státu představili. V prvních dnech prodeje si ho koupili lidé z více než 30 zemí.

19:10 – Nantes v utkání šestého kola Ligue 1 porazilo Lorient na vlastním hřišti 5:3. Již v šesté minutě odskočili hosté po trefě 17letého talentu Eli Juniora Kroupiho do vedení, na jeho první zásah v A-týmu Les Merlus ale domácí ještě do pauzy odpověděli. Krátce po změně stran navíc Kanárci vstřelili další dvě branky, vítězným se však ukázal být až zásah Florenta Molleta z 83. minuty. Celou reportáž ze zápasu si můžete přečíst zde.

19:00 – "Budějovice jsou doma silný soupeř. Náš vstup do utkání byl výborný, což potvrdila krásná branka. Asi bychom brali venku za stavu 1:1 i bod, ale měli jsme to dobře rozehrané, proto jsme rádi, že jsme zápas dotáhli do vítězného konce," pochvaloval si výsledek 2:1 s Českými Budějovicemi mladoboleslavský trenér Marek Kulič.

18:40 – Trefně zhodnil přestřelku v Liberci Luboš Kozel: "Myslím, že to byl takový blázinec. Šli jsme do utkání s tím, že ho za každou cenu chceme zvládnout vítězně a najednou jsme v 11. minutě prohrávali 0:2 ze dvou střel."

18:32 – "Jsem hlavně rád, že jsme utkání zvládli vítězně a rehabilitovali jsme se po Spartě," oddechl si po vítězství 2:0 nad Karvinou trenér Slovácka Martin Svědík.

18:31 – Velmi rezignovaně působil po zápase v Ostravě trenér Ševců Pavel Vrba: "Hráli jsme minulý týden s Plzní, výsledek byl, jaký byl (1:7). Dnes v Ostravě a výsledek podobný. Pro mě dvě rány. Z mého pohledu jsme zaslouženě prohráli."

18:30 – "V domácím prostředí hrajeme odlišně než venku, věříme, že i tam na to co nejdříve navážeme," věří trenér Baníku Pavel Hapal.

18:17 – Nejenže to byla pro Rodriho vůbec první červená karta v kariéře, španělský středopolař Manchesteru City byl vyloučen vůbec nejrychleji v historii druhých poločasů Premier League (od sezony 2006/2007).

17:38 – Hattrick vsítil v zápase Bayernu s Bochumí Harry Kane, pro kterého se jednalo o pátý, šestý a nakonec i sedmý gól v úvodních pěti ligových utkáních. Tento počin přitom před ním nedokázal nikdo v historii bavorského klubu. Bývalý hráč Tottenhamu se stal čtvrtým anglickým autorem hattricku v Bundeslize, před ním se to povedlo Kevinu Keeganovi (prosinec 1978), Tonymu Woodcockovi (květen 1980 a duben 1982) a Jadonu Sanchovi (květen 2020). Kane navíc asistoval u branek Leroye Saného a Mathyse Tela.

17:15 – Do základní sestavy Bohemians v zápase proti Olomouci se vrací Jan Matoušek, kvůli nemoci nejsou trenérovi Jaroslavu Veselému k dispozici Josef Jindřišek s Adamem Kadlecem.

Základní sestavy Bohemians a Olomouce. Livesport

Za Sigmu si odbude ligovou premiéru Tomáš Digaňa, kouč Václav Jílek naopak nemůže kvůli lehkým zraněním počítat s Radimem Breitem, Matúšem Macíkem, Lukášem Julišem a Jakubem Pokorným.

17:13 – Erling Haaland v zápase s Nottinghamem zvyšoval na 2:0 pro Manchester City. Byl to jeho osmý ligový gól v šestém zápase aktuální sezony, což je číslo krásné, nicméně oproti minulému ročníku nižší. Tehdy měl norský kanonýr po šesti utkáních na kontě již 10 branek.

17:06 – Trenér Carlo Ancelotti má před nedělním utkáním důvod ke spokojenosti. Kromě Bellinghama může počítat i s Viníciusem Júniorem, brazilský křídelník doléčil svalové zranění, s nímž laboroval od konce srpna.

17:04 – Atlétiku Madrid je po třech týdnech znovu k dispozici Memphis Depay, nizozemský útočník doléčil zranění stehenního svalu a bude připraven na nedělní derby s Realem.

15:48 – Jesse Lingard je aktuálně v Saúdské Arábii, kde se bude nadcházející měsíc připravovat s hráči tamního celku Al Ettifaq. 30letý ofenzivně laděný fotbalista dříve oblékal dresy Manchesteru United a West Hamu, po minulé sezoně se s ním rozloučil Nottingham.

15:00 – V nominaci Realu Madrid na derby s Atléticem by se měl objevit i Jude Bellingham. Záložník vinou potíží se žaludkem nedokončil včerejší trénink, nejedná se ale o nic vážného.

14:44 – Jednadvacetiletý Adam Hložek naskočil v prvním skupinovém zápase Evropské ligy mezi Bayerem Leverkusen a švédským BK Häcken na závěrečných 20 minut. Ačkoli se nestihl zapsat mezi střelce ani asistenty, o důležité utkání pro něj přece jen šlo - bylo to totiž po padesáté, co nastoupil v dresu německého celku.

14:30 – Šestatřicetiletý Arturo Vidal označil úterní zápas Ligy mistrů mezi AC Milán a Newcastlem (0:0) za nejhorší zápas v historii soutěže. Podle chilského reprezentanta ukázali domácí tak maximálně schopnost běhat, o hostech z Anglie také nemá valné mínění.

14:18 – Hned tři změny si přichystal po podještědském derby Luboš Kozel. Trenér Liberce tentokrát ukázal na Michaela Rabušice, Ivana Varfolomieieva a Mariose Pourzitidise. Naopak mimo hru zůstávají Luka Kulenovič, Lukáš Červ a Dominik Preisler.

Základní sestavy Liberce a Teplic. Livesport

Oproti vítěznému duelu v Karviné zasáhl do základní jedenáctky i kouč Teplic Zdeňko Frťala. Skláři vstoupí do severočeského souboje s Tadeášem Vachouškem a Robertem Juklem. O místo v sestavě tak přišlo duo Nemanja Krsmanovič, Mohamed Yasser.

14:15 – Trenér Martin Svědík udělal oproti duelu na Letné, kde Slovácko schytalo výprask 0:5, pět změn. Od úvodu proti Karviné vyběhnou mj. Milan Petržela nebo Jan Kalabiška.

Základní sestavy Slovácka a Karviné. Livesport

Ľubomír Luhový, který po konci Tomáše Hejduška dočasně povýšil od funkce hlavního trenéra Karviné, učinil dvě změny v sestavě oproti minulému týdnu. Místo nezbylo na Lukáše Budínského s Papalelém, místo nichž od úvodu nastupují Filip Antovski a Daniel Bartl.

14:07 – Do základní sestavy Baníku se po zdravotních problémech s kotníkem vrací Abdullahi Tanko. Na lavičce je už i uzdravený Michal Frydrych a po půl roce také Jiří Klíma.

Základní sestavy Ostravy a Zlína. Livesport

Po debaklu 1:7 s Plzní sáhl zlínský trenér Pavel Vrba do zahajovací jedenáctky hned na pěti místech, od začátku nastupují mj. Filip Žák nebo Rudolf Reiter.

14:05 – Dynamo vstoupí do domácího utkání s Mladou Boleslaví hned se třemi změnami. Oproti minulé sobotě, kdy Jihočeši prohráli v Olomouci (1:2), se po menším zranění vrací Jakub Hora, který v sestavě nahradí Samuela Šiguta. Místo Michala Hubínka na trávníku Střeleckého ostrova pak zaujme Patrik Hellebrand, zatímco pozice Lukáše Havla připadne navrátilci Martinu Sladkému.

Základní sestavy Českých Budějovic a Mladé Boleslavi. Livesport

Jediný důvod ke změně neměl mladoboleslavský Marek Kulič. Středočeši před týdnem zvítězili doma nad Hradcem Králové 5:1 a ve stejném složení se pokusí bodovat i nedaleko soutoku Vltavy a Malše.

12:47 – Randal Kolo Muani si v létě na poslední chvíli vytrucoval přestup do PSG. Francouzský útočník už se stihl i vyfotit v dresu a s novým týmem podepsat smlouvu, dohoda mezi kluby ale vázla a oficiální dokument stvrzující přestup byl odeslán až v poslední minutě přestupového okna.

12:12 – Newcastle se dohodl na nové smlouvě s Brunem Guimarãesem. Nový kontrakt by měl trvat do června 2028 a obsahovat výstupní klauzuli pohybující se okolo 100 milionů liber, uvedl na sociální síti X Fabrizio Romano.

12:09 – Jürgen Klopp údajně odmítl možnost stát se německým manažerem. Současný trenér Liverpoolu měl být první volbou německé fotbalové federace, která se až poté obrátila na Juliana Nagelsmanna.

11:26 – Serhou Guirassy vstřelil v této sezóně svůj desátý bundesligový gól, čímž vyrovnal rekord po pěti bundesligových zápasech, na nějž předtím dosáhl pouze Robert Lewandowski v sezoně 2020/21.

10:50 – Brankář Al Ahli Édouard Mendy chytil v duelu s Ronaldovým Al Nassrem jen tři ze sedmi střel, které mířili jeho směrem. Na vině je mimo jiné hustý dým, který způsobili fanoušci použitím pyrotechniky.

10:21 – Cristiano Ronaldo podle vlastní slov ještě neřekl poslední slovo. "Říkalo se, že je po Ronaldovi... ale to není pravda. Budu hrát, dokud mi nohy neřeknou: Cristiano, skončil jsi. Stále toho mám hodně. Stále miluji fotbal a střílení gólů. Stále miluji vítězství. Říkají, že jsem skončil, ale já stále dokazuji, že to není pravda," pronesl Portugalec poté, co v pátek večer vstřelil za Al Nassr dvě branky.

10:03 – Český fotbalista Tomáš Přikryl bude působit dál v polské lize. Po čtyřletém angažmá v Bialystoku podepsal s Wartou Poznaň roční smlouvu s opcí na další sezonu. Jedenáctý celek tabulky o tom informoval na svém webu.

09:36 – Bilbao na startu nového ročníku La Ligy posbíralo 13 bodů ze šesti zápasů (4-1-1), čímž vyrovnalo svou nejlepší bilanci v této fázi sezony ve 21. století. Čtvrtou výhru vybojoval Athletic v pátek na půdě Alavése, kde zvítězil 2:0. Stejnou bilanci měl baskický klub před rokem.

09:30 – Fantastický start do nové sezony prožívá italské Lecce, které poprvé v klubové historii zůstalo neporaženo ve všech pěti úvodních zápasech Serie A (3-2-0).

09:05 – Arda Güler vyhlíží první soutěžní start za Real Madrid. Mladý turecký záložník si v polovině července poranil meniskus a musel na operaci, nyní je jeho stav mnohem lepší a dokonce trénuje s týmem.

06:30 – Folarin Balogun je po Toifilou Maoulidovi teprve druhým fotbalistou francouzské Ligue 1, který od srpna 2007, kdy se začala sbírat data, promarnil dvě penalty v jednom zápase. Americký forvard, jenž v létě zamířil za nemalou částku z Arsenalu do Monaka, selhal při pátečním debutu v základní sestavě knížecího klubu s Nice. Právě OGC nakonec venkovní duel vyhrálo 1:0. Hrdinou zápasu se tak stal polský brankář hostů Marcin Bulka, který při monackém xG 2,04 udržel čisté konto.

PÁTEK, 22. září

23:46 – Jeden až dva týdny bude mimo hru Bernardo Silva, oznámil to manažer Manchesteru City Pep Guardiola. Portugalský záložník se zranil během utkání s Crvenou Zvezdou, které obhájce trumfu v Lize mistrů vyhrál 3:1.

23:40 – N'Golo Kanté si připsal první trefu v dresu saúdskoarabského Al Ittihadu, kam v létě odešel jako volný hráč po konci smlouvy v Chelsea. Dvaatřicetiletý francouzský záložník v zápase proti Al Fatehu navíc asistoval, na výhře 2:1 tak měl lví podíl.

23:00 – Páteční zápas Ligue 1 proti Nice bude Folarina Baloguna patrně strašit ještě dlouho. Americký útočník ve službách Monaka zahrával dvě penalty, leč nepoměnil ani jednu, v obou případech jej vychytal polský brankář Marcin Bulka. V hostujícím dresu se navíc v první minutě nastavení prosadil střídající Jeremie Boga a rozhodl o třech bodech pro Nice. Přečtěte si reportáž z utkání.

21:30 – Pokud hráč na poslední chvíli kvůli zranění vypadne ze základní sestavy, nově už v českých soutěžích nebude moci do daného zápasu zasáhnout ani jako náhradník. Výkonný výbor FAČR schválil zpřesnění pravidla pro situace, při kterých týmy ze zdravotních důvodů odstraňují ze zahajovací jedenáctky hráče již uvedeného v zápisu o utkání. O výkladu pravidla se diskutovalo po utkání 8. kola první ligy mezi Bohemians Praha 1905 a Ostrava. Útočník Baníku Abdullahi Tanko nejprve vypadl kvůli zranění na poslední chvíli ze základní sestavy, ale později se jako střídající podílel asistencí na vyrovnávacím gólu na konečných 1:1.

20:12 – Zrinjski Mostar předvedl ve čtvrtek velký obrat, Alkmaar porazil 4:3, přestože o přestávce prohrával 0:3. Hlavní hvězdou se stal Zvonimir Kožulj. Bosenský záložník nastoupil na druhý poločas, dal dva góly, na jeden přihrál a právem mu patří cena pro nejlepšího hráče týdne v Evropské konferenční lize.

20:10 – České fotbalistky odstartovaly premiérový ročník Ligy národů vítězstvím 2:0 ve Slovinsku. V Kršku se prosadily Aneta Pochmanová a kapitánka Klára Cahynová. Svěřenkyně trenéra Karla Rady se ve čtvrté skupině v lize B, prostřední ze tří výkonnostních úrovní, utkají ještě s Běloruskem a Bosnou a Hercegovinou.

20:05 – Xavi v minulosti dlouhé roky oblékal dres Barcelony, před necelými dvěma roky usedl na její lavičku a v roli trenéra katalánského klubu bude pokračovat. V pátek večer bylo oficiálně potvrzeno prodloužení spolupráce, někdejší záložník podepsal kontrakt platný do června 2025, součástí dohody je opce na další rok.

20:00 – Španělský svaz už nebude v názvu rozlišovat mužskou a ženskou reprezentaci, oba výběry budou kvůli větší rovnoprávnosti označovány jako "španělský národní tým". Ženská španělská reprezentace dosud vždy měla v oficiálním názvu slovní spojení "de fútbol femenino" (ženský fotbal). To se ale národní federace rozhodla přestat používat. Svaz ke změně sáhl po aféře nyní již bývalého předsedy svazu Luise Rubialese, který po triumfu na mistrovství světa políbil na ústa záložnici Jenni Hermosovou a byl obviněn ze sexuálního napadení.

19:38 – Wenderson Galeno vyhrál hlasování o nejlepšího hráče prvního hracího dne základních skupin Ligy mistrů. Jeho FC Porto porazilo Šachtar Doněck 3:1, brazilský ofenzivně laděný fotbalista dvě branky dal a na další nahrál.

19:36 – Juan Cuadrado přijde o další utkání, křídelník Interu Milán nestihl doléčit zranění a nenastoupí o víkendu proti Empoli.

19:30 – Derby o severní Londýn Arsenal –⁠ Tottenham bude mimo jiné soubojem týmů, kterým se daří hojně střílet góly po rohových kopech. Od začátku minulé sezony se takto Kanonýři prosadili šestnáctkrát, což je nejvyšší počet v Premier League, hned za nimi jsou s patnácti trefami Kohouti. Výkop je v neděli v 15:00.

17:41 – Alespoň cestování se vyhnula konkurenčení Sparta, která rovněž zvládla vstup do pohárové Evropy. "Jsme rádi za vítězství proti Arisu. Šlo o první utkání skupiny, navíc doma, takže získat tři body bylo opravdu důležité. Teď už se soustředíme na derby. Předpokládám, že to bude hezké utkání. Oba týmy jsou v dobré formě a rozpoložení. Myslím, že se fanoušci budou bavit. Nějakou představu o základní sestavě samozřejmě mám, ale rozhodnutí teprve padne," uvedl trenér Letenských Brian Priske.

17:39 – Na oslavy úspěšného vstupu do Evropské ligy není v táboře sešívaných čas. "Výkonu i vítězství proti Servette si moc vážíme, ale teď už máme v hlavě derby. V neděli nás možná čeká trochu jiný styl zápasu, myslím, že se nebude hrát tolik čistého času. Možná budou více rozhodovat souboje a standardní situace. Sestavu už v hlavě mám, máme jeden otevřený post," nechal se slyšet trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

16:40 – Z obránce střelcem. Ladislav Krejčí proměnil čtvrteční duel Evropské ligy na Letné ve svou "one man show". Dva góly sám dal, dva s jeho přispěním vstřelil soupeř... I přesto byl kapitán Sparty odměněn – UEFA ho v prvotřídní konkurenci (za Liverpool skóroval Salah) vyhlásila nejlepším hráčem týdne. Český reprezentant předčil další nominované, kterými byli Amine Adli z Leverkusenu, Adrien Truffert z Rennes a Carlos Forbs z Ajaxu.

16:10 – Dva talentovaní mladíci a šéftrenér z CSPro Academy, kterou v Zimbabwe vede bývalý sparťanský obránce Costa Nhamoinesu, v týdnu přicestovali do Prahy. Starší z hráčů, devatenáctiletý Brooklyn, by mohl v případě, že zaujme, zůstat v mládeži pražské Sparty. Všichni tři se v pátek také potkali s Tomášem Rosickým.

15:30 – Koke je fit, dohnal tréninkové manko a podle španělského tisku bude připraven na prestižní derby proti Realu Madrid. Záložník Atlética letos odehrál jen několik minut, hned na začátku prvního zápasu sezony si poranil stehenní sval.

15:21 – Dvě utkání plánovaná v rámci 12. kola Fortuna:Ligy na neděli 22. října mají nový čas výkopu. Sparta Praha se na svém stadionu utká s Dynamem České Budějovice od 15:00. FK Jablonec pak nově přivítá Bohemians Praha 1905 od 18:00.

14:42 – Manažer Manchesteru United Erik ten Hag: "Jadon Sancho zítra v našem týmu NEBUDE. Záleží to na něm. Co se týče ostatních, připravujeme se na Burnley a na to se soustředíme."

14:32 – Ve 36 letech se Julian Nagelsmann stal druhým nejmladším trenérem historie, který převzal německý národní tým – mladší byl pouze Otto Nerz (34 let a 10 dní), když v roce 1926 debutoval jako první německý trenér.

13:43 – Real Madrid od začátku sezony trápí zranění a zdravotní problémy má nově i Jude Bellingham. Anglický záložník nedokončil dnešní trénink, při odchodu do šatny se držel za břicho a je ohrožen jeho start v derby proti Atléticu.

13:39 – Od nástupu Jürgena Kloppa do funkce hlavního trenéra Liverpoolu (říjen 2015) se žádnému jinému manažerovi v elitních pěti evropských ligách nepodařilo otočit tolik soutěžních zápasů jako právě energickému Němci (43).

13:35 – Kapitán Arsenalu Martin Ödegaard prodloužil s londýnským klubem smlouvu do roku 2028, Kanonýři to oznámili na svém webu. Podle médií se čtyřiadvacetiletý norský záložník díky nové smlouvě stal nejlépe placeným hráčem Arsenalu. Více informací naleznete v článku.

13:14 – České fotbalové kluby se po třech čtvrtečních výhrách v úvodních zápasech skupinové fáze pohárů výrazně přiblížily elitní patnáctce v žebříčku národních koeficientů UEFA. Tuzemské týmy se posunuly o dvě místa na 16. příčku a na 15. pozici, která jako poslední znamená pět mužstev v soutěžích UEFA, ztrácejí už jen 0,325 bodu. Aktuálně se hraje o nasazení do přespříštího ročníku 2025/26. Více informací naleznete v článku.

13:12 – Podstatně smutnější zpráva ze sparťanského pohledu se týká Kaana Kairinena, který musel ve čtvrtek opustit trávník na Letné zhruba po půlhodině hry. Na sociální síti X (dříve Twitter) kolovala fotografie, na níž finský středopolař po utkání chodil po hřišti s obvázaným kotníkem a o berlích. K dispozici by tak zřejmě neměl být pro blížící se derby proti Slavii. "Je na cestě do nemocnice. Uvidíme," komentoval zdravotní stav svého svěřence krátce po utkání trenér Sparty Brian Priske.

13:10 – Sparta ve čtvrtek uspěla v utkání Evropské ligy proti kyperskému Arisu Limassol a pořádně vidět při tom byl záložník Ladislav Krejčí, autor dvou branek. Jeho výkon zaujal zástupce UEFA natolik, že ho zařadili do nominace na hráče prvního hracího týdne. Ocenění mohou získat také Amine Adli z Leverkusenu, Adrien Truffert z Rennes a Carlos Forbs z Ajaxu. O vítězi této ankety rozhodnou hlasy fanoušků.

13:06 – Manchester United nestačil na Bayern Mnichov a prohrál čtyři z prvních šesti zápasů sezony. Tak špatný start na Old Trafford dlouho nepamatují, naposledy se jim něco podobného přihodilo v roce 1986.

13:01 – Dvaatřicetiletý defenzivní záložník Jakub Považanec se po sedmi sezonách rozloučil s Jabloncem, kde působil nepřetržitě od ledna roku 2017. Severočeský klub jeho odchod oznámil prostřednictvím sociálních sítí, slovenský rodák nyní bude působit v domovské Banské Bystrici. "Děkujeme za krásné roky v Jablonci a přejeme jen to nejlepší do další kariéry," vzkazoval český celek hráči.

12:53 – Jako fantastický tah se prozatím ukazuje pro West Ham United nákup anglického středopolaře Jamese Warda-Prowse. Bývalý kapitán Southamptonu má na nové adrese na kontě už čtyři asistence z tzv. "mrtých pozic" (z rohu, přímého kopu) – žádný jiný hráč Premier League jich nemá více.

12:48 – Do legendární společnosti se připojil po čtvrtečním večeru v Linci Mohamed Salah. Egypťan přispěl v úvodním zápase základní skupiny Evropské ligy k otočce Reds (3:1) jednou brankou a za Liverpool už si tak připsal 42 "evropských" branek. Na stejnou metu se v minulosti dostal z anglického klubu jen Thierry Henry, který válel v dresu Arsenalu.

12:41 – Ach, ten Leverkusen. Soupeři Bayeru jsou před blížícím se vzájemným zápasem v obavách – celek z BayAreny totiž v nové sezoně válí. Svěřenci trenéra Xabiho Alonsa vstřelili napříč všemi soutěžemi už 25 branek, tedy více než kterýkoliv jiný tým z nejlepších pěti evropských lig. Speciální pozor si pak obránci musejí dávat na Floriana Wirtze, jemuž se mimořádně zadařilo na evropské scéně. Talentovaný Němec se v zápase Evropské ligy proti Häckenu trefil na mezinárodní scéně už podeváté a to je mu teprve 20 let a 141 dní. Mladší byl stejné porci "evropských" branek (v LM, EL a EKL) jen Cristiano Ronaldo (19 let a 60 dní).

11:33 – Plzeň zažila v duelu s Ballkani poměrně tvrdou šichtu, nakonec o její výhře v Konferenční lize rozhodla jediná branka. Hostující kouč Ilir Daja přitom po skončení utkání vyloženě nesmutnil, ba naopak své mužstvo spíše pochválil. "Bojovali jsme až do konce, z toho mám radost," uvedl. "Neměli jsme až tolik času se na zápas s Plzní připravit. Hráli jsme proti silnému soupeři, který je na takové pohárové zápasy zvyklý. Zaměřili jsme se spíš na defenzivu a myslím, že jsme Plzeň docela potrápili."