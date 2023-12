Vitík ve stopách Jankulovského? Neapol v něm vidí nástupce bývalé opory

Má za sebou vydařený rok. Vyhrál titul se Spartou, zahrál si na EURO do 21 let, na podzim se probil do seniorské reprezentace a s týmem si zajistil evropské poháry i v jarní části sezony. Ty už se však Martina Vitíka (20) nemusí týkat. Podle spekulací z Itálie ho sleduje Neapol, mistr minulého ročníku.

Neapolský prezident Aurelio De Laurentiis uvedl, že chce v zimě posilovat kádr. Zacelit je potřeba především defenzivu, kde vznikl kráter po odchodu stopera Min-Jae Kima, jenž byl jedním z důležitých článků mistrovské sezony.

Jenže v létě odešel do Bayernu Mnichov a obrana Neapole výrazně oslabila. Už nyní v polovině sezony inkasovala 21 branek, přičemž v minulé sezoně to bylo celkem 28.

Neapol v této sezoně nehraje podle představ. Livesport

De Laurentiis tak plánuje hledat stopera. Požadavky jsou mladý hráč s potenciálem a ideálně ze zahraničí. Z toho Neapoli vyplula dvě jména – sparťanský střední obránce Vitík a čtyřiadvaetiletý Mats Wieffer z Feyenoordu.

U obou hráčů se vedení líbí jejich výška, právě to byl aspekt, který tým ztratil s odchodem Kima (190 centimetrů). Vitík měří 193 centimetrů, Wieffer 188 centimetrů. Oba navíc umí i podpořit ofenzivu a vstřelili shodně tři branky.

Podle informací Livesport Zpráv ale v posledních týdnech k žádným kontaktům mezi klubem a italskou stranou nedošlo a počítalo se s tím, že hráč zůstane na jaře ve Spartě. Interes Neapole ale může vše změnit.

Roli budou hrát finance

Roli při rozhodování mohou hrát i finance. Italové informují o tom, že Vitíkova cenovka je podle odhadů 5 milionů eur, avšak když se srovnají poslední odchody sparťanských hráčů do zahraniční, lze očekávat, že by si Pražané řekli minimálně o dvojnásobek. O šest let starší Dávid Hancko odcházel do Feyenoordu za 8 milionů eur.

Wieffer má údajně hodnotu 20 milionů eur, ale i zde se dá předpokládat, že si klub z Rotterdamu řekne vyšší sumu.

Poslední Vitíkovy sezony. Livesport

Vitík byl už v minulosti několikrát spojován s odchodem do Serie A (mluvilo se například o AC Milán) či do Ajaxu, ale tyto spekulace ze zahraničí se nikdy nenaplnily. V Neapoli dosud působil jen jeden český fotbalista – na přelomu milénia pod Vesuvem hrál obránce Marek Jankulovski, než přestoupil do Udinese.