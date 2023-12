Mistrovská Neapol podlehla AS Řím 0:2, Inter má po výhře v čele čtyřbodový náskok

AS přeskočilo v tabulce Neapol.

Lídr italské fotbalové ligy Inter Milán porazil na svém hřišti 2:0 Lecce a i po 17. kole udržel v Serii A čtyřbodový náskok na druhý Juventus Turín. Ten již dříve v sobotu zvládl vyhrát 2:1 na hřišti nováčka z Frosinone. Mistrovská Neapol v důležitém souboji s tabulkovým soupeřem AS Řím prohrála 0:2 a z šestého místa se tak posunula na sedmé.

Už ve 12. minutě se po zbrklé rozehrávce gólmana dostal k míči na levé straně hřiště Yildiz, mezi třemi protihráči se fantasticky protáhl do nitra pokutového území a prudkou ranou na přední tyč vsítil svůj první gól za A-tým slavného klubu.

Domácí mohli srovnat z přímého kopu, k němuž se postavili dva kmenoví hráči Staré dámy – Matías Soulé a Enzo Barrenechea. Exekuci si nakonec vzal na starosti druhý jmenovaný, jenže z dobré pozice minul bránu.

Další problémy měla hostující defenziva, jejíž součástí byl již také Gatti, který v ryze brazilské obranné trojici nahradil zraněného Alexe Sandra, až po změně stran. Po chybném postavení Bremera, jenž zrušil chystanou ofsajdovou past, se vřítil do vápna Jaime Báez a pod tělem Wojciecha Szczesného srovnal stav utkání. Dlouho zakřiknutí Bianconeri se probudili v 64. minutě, kdy se v naprosto ideální pozici zjevil střídající Vlahovič, nicméně Stefano Turati udržel nerozhodné skóre v platnosti.

O chvíli později zasahovat nemusel, jelikož ho po efektním zakončení Westona McKennieho zachránilo břevno. Ani 22letý Ital, ani branková konstrukce už ovšem nestály hostům v cestě v 81. minutě, kdy po centru McKennieho hlavou rozhodl zápas Vlahovič. Bývalý kanonýr Fiorentiny se pak trefil ještě jednou, videorozhodčí ovšem odhalil ofsajd.

Červenomodří zpočátku duelu drželi míč na svých kopačkách, kvůli vysokému presinku hostujícího celku se jim ovšem nedařilo směrem vpřed nic vymyslet. První chyba v rozehrávce domácích přišla až po půlhodině hry, čehož se pokusil využít Ademola Lookman, jenž se řítil od poloviny hřiště sám vstříc brankáři.

Nigerijský rychlík ale v zakončení nedokázal trefit prostor mezi třemi tyčemi. Vzápětí si o moc lépe nevedl Teun Koopmeiners, který po pěkné souhře svých kolegů hlavičkoval nad břevno. V závěru poločasu se sám před gólmanem zjevil Éderson, jenže Skorupski díky výběhu udržel čisté konto.

Rychlonohý Lookman se ukázal i na začátku druhé půle, kdy vybojoval takřka ztracený míč a naservíroval jej před odkrytou bránu, kde číhal Koopmeiners. Fantastický obranný zákrok však předvedl Remo Freuler a odvrátil balon do bezpečí. Snahy Lombarďanů ale nepřestávaly.

Zpoza vápna vyzkoušel štěstí Charles De Ketelaere, ovšem i tentokrát se Skorupski vyznamenal. Až v 64. minutě se k prvnímu vážnému ohrožení dostali i Chrti, nicméně Giovanni Fabbian po krásné kombinaci z bezprostřední blízkosti přestřelil. Rozhodnutí přišlo krátce před koncem utkání, kdy se na centrovaný balon od rohového praporku vyšplhal Ferguson.

Hned v úvodu utkání bylo znát, že hosté chtěli špatné statistiky vylepšit. Kombinací kolem vápna se však ke střele nedostali. Až díky rychlému protiútoku byli hráči Le Zebrette blízko ke skórování. Povedenou akci ovšem nepřesně hlavou zakončoval Lucca. Posléze Býci ukázali, že umí být také nebezpeční.

Zpoza vápna nepříjemný projektil vyslal Nikola Vlašič, nicméně jen těsně minul levou tyč. O poznání lépe si vedl Ilič, avšak skvělý zákrok proti němu vytasil Marco Silvestri. V závěru první půle zahrozil opět Lucca, ale ani tentokrát se neradoval. Italův pokus z první mířil těsně nad břevno.

Druhý poločas také nenabídl velké střelecké představení. K většímu ohrožení se dostal až v 67. minutě Duván Zapata, ovšem, i když vyskočil ze všech hráčů nejvýše, nedokázal míč usměrnit mezi tři tyče. Dlouho se schylovalo k bezbrankové remíze, vše ale změnil nenápadný centr, který nalezl Zarragu.

Střídající Španěl dokázal balon namířit přesně k tyči a poslal Le Zebrette do vedení. To hosté neudrželi, neboť proti byl aktivní Ilič, který šťastně srovnal. Ze strany vyslal nepovedený centr, jenž zapadl za záda bezmocného Silvestriho.

Skóre mohl v úvodu utkání otevřít Marko Arnautovič, nicméně s jeho pokusem si skvěle poradil Wladimiro Falcone. Rakouský forvard nesmyslně minul i v tutové příležitosti, do které ho dostal Nicoló Barella. Nerazzurri byli jednoznačně lepším týmem, ale v soupeřově pokutovém území často selhávali, protože příležitosti ke skórování překombinovali a ani se nedostali ke střele.

Nečekaným hrdinou domácích se mohl stát mladý obránce Bisseck, jeho zakončení ve stylu Zlatana Ibrahimoviče však pouze orazítkovalo břevno. Německý stoper se ale po další standardce hlavou prosadil, a ozdobil tak svůj famózní výkon. Zanedlouho mohlo přijít vyrovnání, kapitán Gabriel Strefezza ovšem trestuhodně poslal míč až na tribuny.

Zajímavou příležitost si po návratu z kabin vybojoval Lameck Banda, jeho střela z dálky ale skončila v moci Yanna Sommera. Na druhé straně zakončoval Henrich Mchitaryan, arménský šikula však levačkou netrefil bránu. Kolem 70. minuty přišla slabší fáze hráčů Interu, kdy zalezli až k vlastnímu vápnu a nechali hrát Giallorossi, kteří ale Sommerovi příliš práce nepřidělali. Většina jejich zakončení totiž mířila přímo doprostřed branky nebo do míst, kam se švýcarská jednička bleskurychle dostala.

Nicméně o jednu z nejhezčích asistencí sezony se postaral na druhé straně Arnautovič, který patičkou do souboje jeden na jednoho s Falconem vyslal Barellu, jenž si s italským brankářem pohrál a míč uklidil do sítě. Na nějaký comeback mohli Salentini zapomenout poté, co Banda totálně ztratil nervy a po nadávkách rozhodčímu obdržel červenou kartu.

Už od počátku bylo znát, že svěřenci Claudia Ranieriho touží po vítězství, jež by je vystřelilo od sestupového pásma. V deváté minutě si do vápna naběhl Nahitan Nández, z úhlu ovšem jen těsně minul. Vzápětí se šikovně uvolnil Matteo Prati a vypálil, o radost jej však připravila pravá tyč. Tlak Cagliari pokračoval, sám před bránou se opět zjevil Nández. Jihoameričan neuspěl ani tentokrát, když jeho lob zamířil vedle.

Dále mohl skórovat Alberto Dossena, k němuž se dostal balon po rohovém kopu. Urostlý obránce ale také netrefil bránu. První šance Verony přišla krátce před půlhodinou hry, kdy Tomáš Suslov po uvolnění pálil k tyči, ovšem Simone Scuffet ukázal své kvality a zakročil. Hosté přece jen udeřili. Ve 39. minutě se po standardní situaci hlavou nemýlil Edoardo Goldaniga, avšak nepohlídal si náběh, a tak kvůli ofsajdu gól neplatil.

Komplikace pro Cagliari přišla v 52. minutě, když hloupě do soupeře zajel Makoumbou. Jelikož si v první půli vysloužil jeden žlutý kartonek, tak po druhém následovalo vyloučení, čehož okamžitě využili hráči Verony. Byl to Ngonge, kdo vyběhl s míčem vpřed a po uvolnění zamířil přesně do levého dolního rohu, kam Scuffet nedosáhl.

Hráči Verony se dostali na koně, což ukázal Slovák Ondrej Duda, který z dálky jen těsně přestřelil. Oslabení hosté se již nevzpamatovali. Potvrdit vítězství mohl v závěru Milan Djurič, ale proti jeho hlavičce z malého vápna skvěle zareagoval Scuffet. Vzápětí se minisouboj opakoval a Djurič tentokrát nedal gólmanovi šanci, když z hranice vápna zamířil přesně k levé tyči.

V elektrizující atmosféře Stadio Olimpico se na první zajímavější moment čekalo do 19. minuty, kdy napřáhl ke střele Edoardo Bove a otřel balon o břevno. Ještě větší tutovku připravil talentovanému záložníkovi domácích o chvíli později Andrea Belotti, jenže proti střele z malého vápna se zaskvěl Alex Meret.

Poté se fotbal na dlouhou dobu vytratil a rozhodčí měl plné ruce práce s klidněním vášní po tvrdých faulech na obou stranách.

Druhé dějství zahájili o něco aktivněji hráči Neapole, žádný z jejich střeleckých pokusů však Ruie Patrícia příliš neohrozil. Následně museli skousnout nepříjemnou zprávu fanoušci slovenské reprezentace, protože hřiště opustil zraněný Stanislav Lobotka. Rozhodčí Andrea Colombo kartami rozhodně nešetřil a po hodině hry sáhl i k vyloučení, které si za nesmyslné nakopnutí soupeře vysloužil Politano.

Domácí přesilovku záhy využili, když se ve vápně nejlépe zorientoval Pellegrini a ranou z otočky poslal Vlky do vedení. Hráči v modrém pak dohrávali dokonce jen v devíti, protože se ze hřiště poroučel i psychicky zcela vyčerpaný Osimhen. Rozvrácenou defenzivu Neapole navíc ještě z protiútoku potrestal Lukaku.