AC Milán – Slavia: Budu fandit českému týmu, říká opora AC Kamila Dubcová

Kamila Dubcová v dresu AC Milán v utkání s AS Řím.

Když se řekne AC Milán, mnozí vidí hlavně mužský tým. Málokdo ale tuší, že silnou stopu tvoří v elitním ženském týmu Rossoneri tři české fotbalistky. Kamila Dubcová (25) má dokonce výsadu, nosit na zádech číslo 10. A jelikož opora české fotbalové reprezentace před přestupem do Itálie hrávala za Slavii, je pro ni střet sešívaných se slavnou italskou značkou velké téma.

Dvojčata Kamila a Michaela Dubcových společně oblékaly dresy Slovácka, Slavie, Sassuola a v loňském roce se jim poštěstilo zahrát si i za slavný klub AC Milán. V aktuální sezoně rozšířila moravskou partičku ještě střelkyně Andrea Stašková, která se přesunula k Rossoneri z Atlétika Madrid.

Nejlépe zná prostředí italského velkoklubu ale zcela jistě Kamila Dubcová, která působí v Serii A už pátou sezonu a v rozhovoru pro Livesport Zprávy přibližuje, jak je na Apeninském poloostrově vnímán ženský či český fotbal.

Milán je fotbalové město a také město módy. Dalo by se říct, ideální destinace. Jak se tam cítíte?

"Vlastně mi obecně Itálie vyhovuje hlavně z pohledu počasí, jídla a především fotbalově, protože liga je velice vyrovnaná a napínavá v tom smyslu, že i poslední tým tabulky může porazit lídra. Jinak se přiznám, že Milán jako město se mi zase tolik nelíbí. V Itálii jsou určitě hezčí města, kde je více parků, přírody nebo sportovního vyžití. Já nejsem typ, který by často chodil do centra nebo si užíval večerní život."

Nedávno proběhlo MS žen a zejména na Britských ostrovech se opravdu zvedl zájem o ženský fotbal. Jaký to mělo efekt v Itálii?

"Působím v Itálii už pátým rokem a musím říct, že už když jsem přijela, tak jsem cítila, že Itálie bere ženský fotbal vážně a chce ho rozvíjet a dále posouvat. Každým rokem je cítit, jak se místní liga neustále zlepšuje. Přichází sem hrát daleko více kvalitních zahraničních hráček a ligu dostávají na vyšší úroveň. A je s tím spojený ještě jeden zásadní moment. V minulém roce se celá první liga žen v Itálii stala zcela profesionální."

Takže i v AC Milán máte podporu? Dostane se ženský tým třeba i na San Siro?

"Postavení žen v klubu je na celkem vysoké úrovni. Dá se říct, že po prvním mužském týmu jsme v hierarchii na druhém místě společně s juniorským mužským týmem, který hraje Primaveru. Každá hráčka má svoji permanentku na zápasy A-týmu, takže můžeme kdykoliv navštívit jeho zápasy. Ale pravda, na San Siru jsme zatím letos žádný zápas neodehrály."

Sestra Michaela letos už na soupisce není – kam vedly její kroky?

"Zůstala se mnou v Miláně, stále působí v organizaci, jen je v jiné pozici. Hráčskou kariéru vyměnila za trenérskou a působí jako asistentka trenéra u juniorek AC Milán."

Vy na zádech nosíte číslo 10, které je pro Rossoneri významné. V minulosti ho v mužském "Áčku" oblékali Ruud Gullit, Carlo Ancelotti nebo Rui Costa. Je to zjemně pocta, bylo těžké ho získat?

"Když jsem minulý rok do klubu přicházela, tak již bývalý trenér mi sám nabídl, ať si právě "desítku" vezmu. On věděl, že jsem ji nosila v mém minulém klubu v Sassuolu. Takže z tohoto pohledu to vůbec těžké nebylo." (usmívá se)

Takže vnímáte respekt? Je český fotbal v Itálii vnímaný dobře?

"V Itálii se neřeší z jaké země přicházíte. Důležité je, co předvedete na hřišti a jakou pozici si vybudujete svým vystupováním a prací na hřišti i mimo něj."

Jak velká očekávání jsou od ženského týmu AC Milán? Letos jste se nedostaly do nadstavby o titul. Cítíte tlak od vedení?

"Určitě je ten tlak daleko větší než tlaky v minulém klubu, kde jsem působila. AC Milán je pojem a proto se čekají i od nás žen jen ty nejlepší výsledky. Letos se bohužel nedostavily a opravdu je to i znát na atmosféře uvnitř klubu."

Když jste se vydala ze Slovácka do světa, a ještě než jste zakotvila v Itálii, prošla jste Slavií. Jak pro vás byla důležitá tato kapitola kariéry?

"Byl to nesmírně důležitý krok. Díky Slavií jsem si mohla zahrát Ligu mistryň, a tak si vás může všimnout daleko více skautů a samotných klubů. Najednou máte více otevřené dveře právě do zahraničí, což se v mém případě potvrdilo a přišla nabídka ze Sassuola."

Dubcová v Itálii hrála za Sassuolo a AC Milán. Livesport

Ve čtvrtek večer se představí na stadionu AC Milán právě Slavia. Je to téma i pro vás? Půjdete se podívat?

"Rozhodně je to pro mě téma, mužský fotbal samozřejmě sleduji a za Slavii jsem hrávala. Takže si to určitě nenechám ujít, jen nevím zda se dostanu přímo na stadion. A budu fandit Slavii, vždycky fandím českým týmům v Evropě. Takže doufám, že Slavia postoupí."

Rossoneri jsou už dva roky bez trofeje. Myslíte, že i díky tomu to bude mít Slavia o to těžší?

"AC Milán je velký klub, který chce určitě vyhrát Evropskou ligu. Je to jeden z jeho cílů pro letošní sezonu. Takže si myslím, že k zápasu přistoupí zodpovědně a vůbec nic nepodcení."