AC Milán – Slavia: Epická bitva s Interem, jinak samé porážky. Zlomí sešívaní italské prokletí?

Podaří se Slavii uhrát do odvety nadějný výsledek?

Není to příjemný pohled. Slavia v Itálii v evropských pohárech odehrála sedm zápasů a hned šestkrát se zpět do Česka vracela poražená. Jedinou výjimkou byla bitva s Interem Milán v Lize mistrů, v níž sešívaní vybojovali cennou remízu 1:1. Nyní se na San Siro vrací s jasným cílem. Zlomit italské prokletí a vybojovat před odvetou osmifinále Evropské ligy proti AC Milán co nejpříznivější výsledek.

čtvrtfinále Poháru UEFA, 19. března 1996

Jeden z nejpamátnějších zápasů klubové historie. Slavia do Věčného města mířila s dvoubrankovým náskokem z domácího zápasu. Během prvního poločasu sešívaní odolávali římským nájezdům a živili naději na historický postup do semifinále Poháru UEFA. V poslední půlhodině se ale jejich defenziva sesypala jako domeček z karet. Římský celek dvěma góly vybojoval prodloužení a na stadio Olimpico nikdo nepochyboval o postupu domácího mužstva. Domácí v 99. minutě zvýšili na 3:0, pro Slavii se ale nic neměnilo, k postupu stačil jeden gól.

A ten přišel. Ve 112. minutě Jiří Vávra napřáhl zpoza vápna a jeho tečovaný pokus zapadl k překvapení více než 60 tisícovek fanoušků přesně k tyči. Slavia si postup pohlídala a poprvé a zatím naposledy v klubové historii proklouzla do semifinále jednoho z evropských pohárů.

Namísto návratu sešívaní slavili přes noc v Římě a druhý den se vydali do Vatikánu. Modlitby v papežském státu jim však k postupu do finále Poháru UEFA nepomohly, mezi nejlepší čtyřku jim vystavili stopku fotbalisté Bordeaux se Zinedinem Zidanem.

2. kolo Poháru UEFA, 20. října 1998

Dva roky od památného zápasu v Římě se Slavia na Apeninský poloostrov vydala znovu. Tentokrát zamířila do Boloni, kde otevřela dvojzápas o postup do jarní fáze druhé nejprestižnější pohárové soutěže. Vstup do utkání červenobílým vůbec nevyšel. První branku inkasovali již po šesti minutách z kopačky italského reprezentanta Giuseppe Signoriho a i přes branku Tomáše Dostálka domů po prohře 1:2 zamířili s jednobrankovým mankem.

V odvetě na Strahově tým složený kolem Radka Černého, Luboše Kozla nebo Pavla Horvátha prohrál 0:2 a jarní fáze evropských pohárů se ho netýkala.

osmifinále Poháru UEFA, 7. března 2000

Na přelomu tisíciletí byla Slavia v Itálii jako doma. Na jaře 2000 na jih Evropy zamířila potřetí během čtyř sezon a opět potvrdila, že se jí před vášnivými italskými fanoušky příliš nedaří. Na hřišti Udine Pražané opět prohráli, stejně jako v Římě se však nakonec radovali z postupu do další fáze Poháru UEFA.

Doma sešívaní vyhráli 1:0 a do Itálie odjeli s cílem vstřelit gól. To se tři minuty před pauzou povedlo Liboru Kollerovi, jenž srovnal na 1:1. Udine se ve druhém poločase dostalo do vedení 2:1, víc ale nestihlo. V závěrečných sekundách trefil Tomas Locatelli břevno odkryté branky a Slavia díky gólu vstřeleném na hřišti soupeře proklouzla do čtvrtfinále, kde padla s Leedsem.

1. kolo jarního play off Poháru UEFA, 23. února 2006

Z promrzlé Prahy se Slavisté vydali na Sicílii s vítězstvím 2:1 v zádech. Tým spoléhající se na střelce Stanislava Vlčka, jenž dal v šesti zápasech prvního kola a základní skupiny tři branky, sice v 51. minutě inkasoval po hlavičce Denise Godease, až do posledních minut ale byl ve hře o postup.

V závěru byl blízko klíčového gólu pohárový debutant Petr Janda, jeho lob ale za brankovou čáru nedošel. Slavia doplatila na pravidlo o vstřelených gólech na hřišti soupeře a po deseti letech od římského zázraku vypadla hned na startu jara.

základní skupina Evropské ligy, 17. září 2009

Premiérová sezona v nově vzniklé Evropské lize Slavii příliš nevyšla. Uřadující čeští mistři v konkurenci Lille, Valencie a Janova vyhráli jediný zápas a se soutěží se rozloučili již po základní skupině.

Vstup do ročníku na hřišti italského celku předurčil další vývoj základní skupiny. Slávisté s Martinem Vaniakem v brance inkasovali již ve třetí minutě a nakonec na severu Itálie s tehdejším lídrem Serie A prohráli 0:2.

základní skupina Ligy mistrů, 17. září 2019

Návrat do Itálie přesně po deseti letech a hned v hávu Ligy mistrů. Slavia s Vladimírem Coufalem, Tomášem Součkem či Nicolae Stanciem vstoupila do nejprestižnější evropské soutěže ve velkém stylu. Inter přehrávala, dlouho ale čekala na pořádnou šanci. V 63. minutě dostal čtyři tisíce natěšených slávistických fanoušků do varu Peter Olayinka, který za gólmana Samira Handanoviče dorazil střelu nečekaného hrdiny zápasu Jaroslava Zeleného.

Do té doby ortodoxní levý bek se dostal na hřiště po hodině hry, místo na kraj ale zamířil do středu záložní formace a na netypickém místě odehrál pravděpodobně svůj nejlepší zápas v sešívaném dresu. Senzace byla blízko. Pevnou obranu v čele se skvěle hrajícím Davidem Hovorkou nakonec zmrazil Nicolo Barella. Šikovný středopolař v nastaveném čase napálil od břevna odražený míč a skákavou ranou zařídil Interu remízu.

základní skupina Evropské ligy, 26. října 2023

Sedmý pohárový zápas na apeninském poloostrově a šestá prohra. Slavia má za sebou skvělý pohárový podzim, italské prokletí ale zlomit nedokázala. Vršovický klub se po více než 27 letech vrátil na Stadio Olimpico, proti AS Řím ve třetím zápase skupiny Evropské ligy ale vůbec nezachytil začátek zápasu.

Sešívaní na rozdíl od zápasu v Miláně neuhlídali Romela Lukaka, jenž v 17. minutě zvýšil na 2:0. Po jeho brance se zápas jen dohrával a fotbalisté AS tak jako jediní v základní skupině obrali Pražany o body.