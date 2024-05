Parma se vrací do Serie A, mezi nejlepšími si zahraje znovu po třech letech

Fotbalisté Parmy se po třech sezonách v druhé lize vrátí do italské Serie A. Postup do elitní soutěže si zajistili dnešní remízou 1:1 v Bari, po níž mají v čele druholigové tabulky náskok tří bodů před Comem a sedmi před Benátkami. Do konce ročníku zbývají dvě kola.

Dva nejlepší týmy zamíří do první ligy přímo, mužstva na třetím až osmém místě se utkají v play off o třetí postupové místo.

Statistiky utkání. Livesport

Parmu poslal do vedení v 50. minutě francouzský útočník Ange-Yoan Bonny. O osm minut později vyrovnal čtyřicetiletý Valerio Di Cesare a stal se nejstarším střelcem gólu v historii Serie B.

Tabulka Serie B