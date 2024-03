Legionáři: Góly v šesti zemích, debut s porážkou, osmá asistence, skalp lídra i tři nuly

O víkendu se v zahraničí střelecky prosadilo sedm českých fotbalistů. Vítězné góly dali v Anglii Tomáš Souček (29), v Itálii Jakub Jankto (28) a v Polsku Tomáš Přikryl (31), skórovali i Jaromír Zmrhal (30) na Slovensku, Jakub Plšek (30) v Maďarsku, Aleš Matějů (27) v Serii B a Václav Sejk (21) v Nizozemsku, tamtéž zapsal asistenci Dominik Janošek (25). Schalke s Tomášem Kalasem (30) si vyšláplo na lídra druhé Bundesligy a Tomáš Vaclík (34) debutoval ve druhé španělské lize, na rozdíl od dalších tří tuzemských brankářů však nulu neudržel. Jak se vedlo dalším legionářům?

West Ham dosáhl na druhé vítězství v řadě a vděčí za něj zejména Tomáši Součkovi, který na hřišti Evertonu v 91. minutě rozhodl. A jak sám po zápase s úsměvem zmínil, mohla by jeho trefa aspirovat na nejhezčí gól měsíce: Kapitán národního týmu si ve vápně hrudí zpracoval centr Mohammeda Kuduse a druhým dotykem jej pravou šajtlí poslal k zadní tyči. Domácí ve snaze vyrovnat otevřeli hru, což potrestal v páté minutě nastavení po protiútoku a přihrávce Jarroda Bowena Edson Álvarez brankou na 3:1. Kladiváři se po výhře posunuli na sedmé místo tabulky.

Souček skóroval poprvé od 28. prosince a po devítizápasové odmlce, sezonní statistiky produktivity si vylepšil na 6+1, sobotní zásah byl jeho 26. v Premier League a celkem 31. ve West Hamu. Krom gólu předvedl v Liverpoolu pět obranných zákroků, vyhrál čtyři souboje, za oslavné svlečení dresu dostal čtvrtou žlutou kartu v ročníku a odnesl si známku 8.0. Stejně jako on absolvoval celé utkání i Vladimír Coufal, jenž vnesl nebezpečí do vápna soupeře několika centry a rozdal 26 přesných přihrávek. Za výkon proti Evertonu byl Livesportem oceněn známkou 7.0.

V základní sestavě Hoffenheimu, který si doma poradil s Werderem Brémy 2:1 a na sedmém místě tabulky se od něj odpoutal na rozdíl tří bodů, figuroval jako již tradičně Pavel Kadeřábek. Domácí si do přestávky vypracovali dvogólové vedení, soupeř korigoval skóre až ve druhé minutě nastavení. Bývalý český reprezentant se dostal ke dvěma nadějným centrům do šestnáctky, sbírku branek ani asistencí (1+1) v sezoně si ovšem nevylepšil. V 78. minutě dostal za faul žlutou kartu a přijde tak o zápas ve Frankfurtu. Jeho výkon byl Livesportem ohodnocen známkou 6.6.

Leverkusen vyhrál v Bundeslize popáté za sebou a díky zaváhání Bayernu si v čele tabulky vytvořil 10 kol před koncem už desetibodový náskok. Pod vítězství 2:0 v derby v Kolíně n. R. se podepsal i Patrik Schick. Ve 38. minutě po pasu Alejandra Grimalda za sebe patou tečoval míč, který se dostal k Jeremiemu Frimpongovi, jenž otevřel skóre. Byť Schickovi byla původně připsána asistence, v zápisu u jeho jména nefigruje a reprezentační útočník tak protáhl čekání na bod do statistik produktivity na sedm soutěžních duelů. Za nedělní výkon vyfasoval známku 6.6.

Schickovy statistiky proti Kolínu n. R. Opta by Stats Perform / Profimedia

Navzdory vynikajícímu vstupu do jarní fáze sezony, kdy skóroval ve dvou zápasech po sobě, Václav Černý ze sestavy Wolfsburgu postupně vypadl. Poslední dvě utkání proseděl na lavičce, v sobotu doma proti Stuttgartu ale hrál od začátku. Ukázal se hned ve druhé minutě, kdy se v šestnáctce dostal k nadějné stele, kterou však zblokoval protihráč. O moc víc toho nepředvedl a do druhého poločasu už nevyběhl, ohodnocen byl známkou 6.3. Domácí sice dokázali v 50. minutě vyrovnat na 1:1 a v závěru ještě snížit na 2:3, tři body ale bral třetí tým tabulky.

Nehráli: Alex Král, Union Berlín, Tomáš Koubek, Augsburg, Jiří Pavlenka, Brémy, Matěj Kovář a Adam Hložek, Leverkusen, Tomáš Čvančara, Mönchengladbach, David Jurásek, Hoffenheim

Poprvé od 10. září 2022, kdy skóroval za Spartu v Teplicích, se Jakub Jankto střelecky prosadil v soutěžním utkání. Na hřišti Empoli nechyběl potřetí v řadě v zahajovací jedenáctce Cagliari a v 69. minutě rozhodl o vítězství hostů 1:0. Ve vápně se k němu dostal balon vyražený brankářem po střele Nahitana Nándeze a český křídelkník jej z prvního dotyku uklidil levačkou k tyči. Za nedělní výkon byl oceněn známkou 7.3, nejvyšší v zápase. Empoli vyhrálo porpvé od 14. ledna a v tabulce se posunulo na 18. příčku, k opuštění sestupových pozic mu chybí jeden bod.

Byť 11. února skóroval za Fiorentinu po dvou minutách na hřišti, další dva zápasy proseděl Antonín Barák na střídačce a v minulém kole opět naskočil jen na závěrečných pár minut. V sobotu v Turíně proti FC dostal v Serii A nejdelší prostor od závěru prosince, když před začátkem druhého poločasu vystřídal Lucase Beltrána. Fialky se před přestávkou dostaly do početní výhody, stav 0:0 však nezměnily ani dvě střely českého záložníka – jednu zablokoval protihráč, druhá mířila mimo bránu. Barák dostal druhou žlutou kartu v sezoně a oceněn byl známkou 6.3.

Twente vyhrálo podruhé v řadě, v Arnhemu sice přišlo o brzké vedení, ale v závěru rozhodl o vítězství 2:1 Joshua Brenet. Celé utkání absolvoval ve středu zálohy Michal Sadílek, který se v 11. minutě dostal ke střele z hranice šestnáctky, balon však poslal vysoko nad břevno. Celek z Enschede si díky remíze čtvrtého Alkmaaru upevnil třetí místo v tabulce, na kterém aktuálně drží náskok sedmi bodů. Na druhý Feyenoord ztrácí 10 kol před koncem soutěže pět bodů, na vedoucí PSV 15. Český reprezentant byl za sobotní výkon ohodnocen známkou 6.8.

Nehrál: Ondřej Lingr, Feyenoord

Výběr z dalších soutěží

Tomáš Vaclík se po necelých třech letech vrátil do Španělska, kde v letech 2018 až 2021 odchytal za Sevillu téměř sto soutěžních utkání. V pátek si odbyl premiéru za Albacete, které bojuje o záchranu ve druhé lize. Sedmnáctý tým tabulky prohrál 1:2 v Gijonu, český brankář neměl při gólech nárok, připsal si čtyři zákroky a dostal známku 6.6.

Aleš Matějů, který v lednu odešel na hostování z Palerma do Spezie, si v novém působišti ořevřel střelecký účet. V 50. minutě duelu v Bari poslal hosty do vedení, zápas nakonec skončil 1:1 a Orli zůstali na 18. pozici tabulky Serie B. Bývalý obránce Plzně či Brescie odehrál v neděli celé utkání, dostal žlutou kartu a od Livesportu známku 7.2.

Václav Sejk se v Eerste Divisie dostává do herní pohody, za Rodu skóroval podruhé v řadě a celkově potřetí. V 50. minutě zápasu na hřišti Telstaru využil špatné rozehrávky domácího brankáře a vyrovnal na konečných 1:1. Host ze Sparty ani na šestý pokus v Nizozemsku nedohrál, vystřídán byl v 85. minutě a Livesport jej ocenil známkou 7.3.

Dominik Janošek zapsal třetí asistenci za sebou a osmou v ročníku, v domácím duelu Bredy s rezervou Utrechtu přihrál ve druhé půli Fredriku Jensenovi, který dal skóre definitivní podobu 3:1. Někdejší záložník Pardubic odehrál v pátek celý zápas, dostal známku 8.1 a se sezonní bilancí 11+8 je čtvrtým nejproduktivnějším hráčem soutěže.

Tomáš Přikryl zaznamenal v Ekstraklase druhý gól za Wartu, jejíž barvy hájí od září, kdy mu skončila smlouva v Jagiellonii. V 79. minutě dal jedinou branku zápasu v Krakově, když se k němu po rohu odrazil míč a on jej zpoza vápna levačkou napálil k tyči. Dvě minuty po gólu na 1:0 střídal, za páteční výkon dostal známku 7.7, nejvyšší v utkání.

Tomáš Kalas pomohl Schalke k překvapivému vítězství nad vedoucím týmem druhé nejvyšší německé soutěže St. Pauli 3:1. Domácí dali tři ligové góly poprvé od 1. prosince a v tabulce se vzdálili barážové 16. pozici na rozdíl pěti bodů. Kalas odehrál celé utkání a dostal známku 7.9, jím dirigovaná obrana inkasovala za rozhodnutého stavu v 89. minutě.

Jaromír Zmrhal dal ve slovenské Niké lize gól přesně po pěti měsících a jednom dni. V domácím zápase 22. kola s Trnavou šel na hřiště v nastavení prvního poločasu, v 90. minutě po průniku ze strany zvolil místo přihrávky přízemní střelu na zadní tyč a svou druhou trefu v sezoně uzavřel skóre na 2:0 pro Slovan. Od Livesportu dostal známku 7.5.

Václav Hladký udržel čisté konto po třech utkáních, v aktuálním ročníku jej zapsal pojedenácté. Ipswichi pomohl k vítězství 2:0 na hřišti Plymouthu a zároveň k páté výhře v řadě, po níž se Tractor Boys posunuli před Leeds na druhé místo Championship zajišťující přímý postup do Premier League. Za sobotní výkon si Hladký odnesl známku 7.2.

Jakub Plšek se na šestý gól v aktuální sezoně maďarské první ligy načekal, za Puskás Akadémii se prosadil poprvé od září. Hlavičkou ze závaru po rohovém kopu otevřel ve 45. minutě skóre utkání v Diósgyőru proti DVTK, domácí v úvodu druhé půle vyrovnali na 1:1. Plšek odehrál celý zápas a jeho známka 7.7 byla nejvyšší ze všech aktérů duelu.

Vítězslav Jaroš na třetí pokus udržel první čisté konto v rakouské Bundeslize, kterým v utkání 21. kola přispěl k drtivé domácí výhře Sturmu Graz nad Wolfsbergerem 4:0. Kmenový brankář Liverpoolu nebyl v neděli příliš prověřen, šla na něj jediná střela, ohodnocen byl známkou 6.8. Celek ze Štýrského Hradce drží druhé místo za Salcburkem.

Adam Stejskal si rovněž připsal první nulu v sezoně, na rozdíl od Jaroše na ni ale v dresu Tirolu pořeboval 21 zápasů. Dočkal se v domácím klání s Hartbergem, který si do Innsburcku dojel pro porážku 0:1. Mládežnický reprezentant zlikvidoval v zápase jednu střelu a oceněn byl známkou 6.9, Tirol zůstává v tabulce na předposledním místě.

Očima Jana Morávka

"Jakub Jankto rozhodl gólem o výhře Cagliari nad Empoli. Bylo to pro ně extrémně důležité, protože už jsou lehce odříznutí a situace začínala být lehce kritická. Kuba byl potřetí za sebou v základu a bylo vidět i po gólu, jak se radoval, co to pro klub i pro něj osobně znamená. Podle mě to z něj extrémně spadlo, protože gól dal naposledy celkem dlouho, naposledy se trefil v září 2022 ještě v dresu Sparty. A když se k tomu přidá, co má v posledních měsících za sebou… Bylo vidět, že i spoluhráči na něj dobře reagují a po utkání byly vidět záběry, jak se s ním raduje trenér Claudio Ranieri. Návrat do Itálie bylo asi to nejlepší, co mohlo Jakuba potkat. Má tam vybudované jméno a přijde mi, že se tam může v klidu soustředit jen na hraní fotbalu"