Zeman ze zdravotních důvodů končí v Pescaře. Jsem smutný, ale osobní záležitosti převážily, říká

Český fotbalový trenér Zdeněk Zeman (76) odstoupil ze zdravotních důvodů z funkce v třetiligové italské Pescaře. Klub to dnes uvedl na sociální síti X. Zkušený kouč loni v prosinci prodělal mírnou formu cévní mozkové příhody a v minulých dnech se podrobil operaci srdce. Lékaři mu po zákroku doporučili, aby si dal od trénování pauzu.

"Jsem z toho smutný, ale osobní záležitosti převážily a donutily mě rozhodnout se takhle," řekl Zeman, který se dnes přišel do klubu rozloučit. Trenérskou taktovku předal svému asistentovi Giovannimu Bucarovi, který ho dosud zastupoval. V minulosti pod českým koučem hrál za tým Foggie, který Zeman dovedl senzačně do nejvyšší italské soutěže.

"Vrátil jsem se do Pescary s velkým nadšením a pocitem, že musím splatit dluh městu, kde jsem zažil skvělé chvíle. V minulé sezoně jsme byli blízko postupu a věřil jsem, že letos to dopadne jinak," uvedl Zeman, pro kterého to bylo již třetí angažmá v Pescaře. "Nechávám kluky ve schopných rukách a jsem si jistý, že se jim bude dařit. Doufám, že se brzy vrátím, abych si užil další památné chvíle," prohlásil kouč.

Po operaci, při níž mu lékaři voperovali čtyřnásobný bypass a provedli angioplastiku krkavice, se bude zotavovat čtyři až šest měsíců.

Zeman působí v Itálii od emigrace v roce 1968. Jméno si získal poté, co s Foggií v roce 1991 postoupil do první ligy. V roce 2012 pomohl do Serie A také Pescaře. Za sebou má i angažmá v Laziu a AS Řím nebo Neapoli.