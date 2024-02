Hart po sezoně ukončí kariéru. Jeho morálka je příkladem pro všechny, ocenil ho Rodgers

Brankář Joe Hart (36) po skončení tohoto ročníku završí kariéru. Bývalý anglický reprezentant, jenž nejdéle působil v Manchesteru City, to nedávno sdělil vedení Celtiku, jehož dres aktuálně obléká. O tomto rozhodnutí už ví také Brendan Rodgers, kouč skotského celku, který z odchodu rodáka z Shrewsbury neměl radost. Hart u The Celts podstupuje třetí sezonu.

Od roku 2008 do roku 2017 si Hart připsal za The Three Lions celkem 75 reprezentačních startů, v dresu Manchesteru City odehrál ve všech soutěžích 348 utkání. Na svém kontě má dva tituly z Premier League, jeden z FA Cupu a dva z Ligového poháru, pět cenných trofejí pak posbíral ve Skotsku. Dříve oblékal také dres Shrewsbury Town, Tranmere Rovers, Blackpoolu, Birminghamu City, Turínu, West Hamu, Burnley a Tottenhamu.

Pokud se v následujících měsících Hart vážně nezraní či nedojde k jiné překážce, měl by zaznamenat přes 700 soutěžních zápasů na klubové úrovni. K dosažení této hranice mu chybí nastoupit ještě desetkrát. "Za všechno, co dokázal, si Joe zaslouží obrovskou pochvalu. Pro náš tým byl samozřejmě velkým přínosem, stejně jako u kohokoli po celou dobu, co působil na nejvyšší úrovni. Jak na klubové, tak na té mezinárodní," uvedl Rodgers.

Tomu se bude po Hartovi stýskat. Glasgowský výběr přijde především o bohaté zkušenosti mezi třemi tyčemi. "Je to ohromný člověk, se kterým se prostě skvěle pracuje. Je to někdo, o kom vím, že byl vždy skvělým spoluhráčem, a také hráč, který ze sebe nikdy nevydává nic jiného než absolutní maximum," chválil zkušeného gólmana. "Jeho morálka je příkladem pro všechny," dodal na závěr.