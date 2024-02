Sparta – Galatasaray: Sparta v Evropě bez šéfa Krejčího? Bez výhry. Tým nachystá, věří Vácha

Byl u domácí otočky nad Dinamem Záhřeb, Arisu Limassol vstřelil dvě branky a pomohl i ke skalpu Betisu. A byť se namotal k inkasované brance, přítomnost Ladislava Krejčího (24) byla pro Spartu důležitá i v úvodním duelu na půdě Galatasaraye (2:3). Odveta však bude bez kapitána Letenských. Dokáží se rudí postavit statistice a vyhrát poprvé i bez Krejčího přítomnosti? "Jeho role lídra a vůdce bude chybět," soudí Ondřej Čelůstka (34), člen mistrovského kádru z minulé sezony.

Bylo těsně před startem minulé sezony. Trenér Brian Priske obdržel na tiskové konferenci dotaz, zda spolu s ním před novináři sedí Ladislav Krejčí z důvodu, že přebírá kapitánskou pásku po Bořku Dočkalovi. "Ano, Láďa tu sedí proto, že je nový kapitán. A to nejen kvůli svému přístupu ale i tomu, že je prostě dobrý hráč," opáčil dánský kouč.

Od té chvíle se z čísla 37 stal nový šéf sparťanské kabiny. Má přínos nejen na hřišti, ale především v zákulisí. Bere si slovo, pomáhá přenášet trenérovy taktické pokyny, což bylo mimochodem také názorně vidět v pořadu "Buď v týmu", který Sparta vytváří pro svoje fanoušky.

Přehled zápasu Sparta – Galatasaray (21:00)

Podoba s Lafatou či Dočkalem

Co řekne, je pro tým svaté. Třeba když před týdnem po prohraném utkání v Istanbulu promlouval ke spoluhráčům. "Neberte to jako prohru, ale jako další výzvu. Když doma udržíme nulu a dáme dva góly, jdeme do dalšího kola. Díky všem za dnešní zápas!" povzbudil tým.

Slova, která všichni z týmu v útrobách stadionu bedlivě poslouchali a ocenili je potleskem. "Nebyl jsem tam s nimi a mrazí mě z toho ještě dnes, když to od vás slyším," usmívá se někdejší sparťanský záložník Lukáš Vácha. "Láďa je skromný inteligentní kluk a energii, kterou má, přenáší i na tým a lidi kolem sebe. A to dokáže málokdo, proto je pro Spartu tak cenný," dodal.

Vácha na Letné zažil osobnosti typu Marka Matějovského, Davida Lafaty či Bořka Dočkala a Krejčí je jim prý v mnoha věcech podobný. "Za nic se neschovává, drží si odstup, řeší věci s nadhledem a umí je pojmenovat tak jak jsou. Ať jsou pozitivní či negativní. Kluky v kabině to motivuje a vnímají to. Láďa má navíc podporu i od trenérů, celé Sparty, což je velmi důležité," řekl na adresu Krejčího Vácha.

Krejčího přítomnost je klíčová

Ve čtvrtek v důležité odvetě proti Galatasarayi bude reprezentační stoper chybět. Obdržel totiž třetí žlutou kartu za nesportovní chování, která mu vystavila stopku. Podle mnohých neprávem. Soupeřovu prudší reakci odnesl i on, přičemž se do žádné nekalé činnosti aktivně nezapojil.

"Karta v Istanbulu mi přišla od rozhodčího zbytečná a necitlivá. Krejdův trest je do odvety citelná ztráta," ví Ondřej Čelůstka, který zažil současného kapitána před návratem do Turecka. "Věřím, že bude na hřišti kvalitně nahrazený, protože šíře kádru a jeho kvalita je teď na velmi vysoké úrovni. Ale co budou kluci v mých očích postrádat, je Krejdova role lídra a vůdce," varuje Čelůstka.

Bilance Sparty s Krejčím a bez něj. Livesport

Důležitost přítomnosti Krejčího ilustrují i výsledky v evropských pohárech. V zápasech, ve kterých byl rodák z Rosic přítomen s páskou na paži, mají Letenští úspěšnost 48 % za bilanci 4-1-4. Od léta 2022 absentoval ve čtyřech zápasech a Sparta ani jednou nevyhrála, dvakrát remizovala a dvakrát odešel tým z trávníku poražený.

"Přesto všechno zůstávám optimista, odveta je za mě stále hodně otevřená. Pokud kluci předvedou stejně odvážný výkon na hranici svých možností jako v prvním zápase, pak nás všechny večer čeká hodně zajímavá podívaná," věří Čelůstka v další povedený večer, jako sparťané předvedli loni v létě v předkole Evropské ligy proti Dinamu Záhřeb. Původní výsledek 1:3 z chorvatské metropole doma otočili výhrou 4:1 a postoupili do základní skupiny.

Statistiky Krejčího z úvodního duelu. Opta by Stats Perform.

Nyní jde o postup znovu. Ovšem tým bude bez kapitána, lídra a hráče, o kterém se říká, že v sobě nosí faktor X – někoho, kdo umí vstřelit důležitou branku, strhnout tým a rozhodnout zápas.

"V tomhle bude chybět, ale jinak si myslím, že to nebude v ničem jiné. Herně je zastupitelný a v kabině s týmem bude, takže věřím, že je dokáže nachystat jako na ostatní zápasy. Vše si s klukama řeknou. Podpoří je," nemá Vácha obavy o to, že by Sparta bez čísla 37 nezvládla další velký večer na Letné.