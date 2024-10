Vychází nová turecká hvězda. Kadioglu se chce předvést i v Premier League

Když Ferdi Kadioglu (24) v létě přestoupil za 30 milionů eur z Fenerbahce do Brightonu, stal se 24. tureckým fotbalistou, který kdy vstoupil do Premier League. Je navíc nejdražším přestupem v historii Superligy, čímž se zařadil po bok pravého obránce Sachy Boey (24), za kterého na začátku roku zaplatil stejnou částku Bayern Mnichov Galatasarayi.

Ferdiho talent je nesporný, dokazuje to už od dob, co vstoupil do turecké Superligy. Je obdařen množstvím technických dovedností, které z něj dělají hrozbu na různých pozicích. Není tak není divu, že klub jako Brighton a manažer Fabian Hurzeler po něm tak zoufale toužili.

Přestože je Ferdi pravák, většinu minut za Fenerbahce odehrál na pozici levého obránce. Spoustu kvalitní práce ale odváděl, i když nastupoval ve středu pole. Díky své rychlosti a obounohosti však také více než dobře zvládá napadání obránců a přihrávky levačkou. Jeho asistence na gól Merta Muldura proti Gruzii na Euru toho byla perfektním příkladem.

Díky všestranným dovednostem včetně kombinační hry a šikovných přihrávek, může být nasazen na pozici krajního obránce, na obou křídlech i ve středu pole. Za Brighton už nastoupil na pozici pravého obránce a pravého křídla. Stejně jako u mnoha současných beků vyvstávají i nad jeho defenzivními schopnostmi otazníky, a to především proto, že se často dostává do útočných pozic. Je silný v soubojích, ale nejednou se ocitl v postavení mimo hru.

Ve 24 letech a s ohledem na nedostatek zkušeností z nejlepších evropských lig však potřebuje čas, aby plně zdokonalil své schopnosti a doladil oblasti, ve kterých je slabší.

Nizozemské zázemí

Ferdi se narodil v Arnhemu nizozemské matce a tureckému otci, prošel tam i mládežnickými kategoriemi. Ještě před třemi lety hrál za národní tým Oranjes do 21 let, na seniorské úrovni se ale rozhodl reprezentovat Turecko. Kariéru zahájil v nizozemském amatérském týmu ESA Rijkerswoerd, poté přestoupil do Nijmegenu, kde debutoval za A-tým. Výchova v prostředí, kde se klade důraz na technickou kvalitu a dobrou práci s míčem, mu zjevně prospěla.

Kadioglu v dresu nizozemské reprezentace do 21 let. Orange Pics BV / Alamy / Alamy / Profimedia

V roce 2018 se Ferdi přesunul do Turecka, kde podepsal smlouvu s Fenerbahce pod vedením nizozemského trenéra Phillipa Cocu za přibližně 1,5 milionu eur. Většinu času z prvních dvou sezon strávil v týmu do 21 let. Postupně se prosadl i do "áčka", hrál na více postech a stal se klíčovou postavou týmu a vůdcem v šatně.

Navzdory neustálým změnám v trenérském týmu zůstával na hřišti, podával výkony na vysoké úrovni a prosadil se jako nejkreativnější hráč Fenerbahce, přestože hrál v obraně. V sezóně 2022/23 potvrdil, že je jedním z nejlepších hráčů v lize. Vstřelil čtyři góly, zaznamenal pět asistencí a podařilo se mu získat první trofej, když vyhrál Turecký pohár. V semifinále vstřelil krásný gól, když Fenerbahce porazilo Sivasspor 3:0.

Během šesti let v klubu se mu však nikdy nepodařilo splnit si sen o vítězství v lize. Za zmínku stojí sezóna 2023/24, kdy Fenerbahce nasbíralo 99 bodů, ale přesto skončilo druhé za Galatasarayem.

Hlavní role na Euru

Před rokem 2024 Ferdi možná nebyl na světové scéně příliš známý. To se však v létě změnilo. Během Eura se mladý tým Turecka dostal až do čtvrtfinále a vynikl jako jedno z nejzajímavějších mužstev, které bylo možné na turnaji sledovat. Nedílnou součástí jejich úspěchu byl i Kadioglu. Hrál na pozici levého obránce a po celý turnaj byl silou jak v defenzivě, tak v ofenzivě.

Ukázal se zejména při osmifinálovém vítězství nad Rakouskem 2:1, kde Turci téměř celý zápas přežívali bez míče. Ferdi spolu se spoluhráči statečně bránil a patřil navíc k hlavní opoře útoku, kdykoliv se Turci zmocnili balonu.

Z vítězného mužstva měl nejvíc dotyků s míčem (71) a během zápasu naběhal 12,2 km, čímž překonal rekord turnaje. Fotbalový svět si Ferdiho všiml.

Jeho přestup do Brightonu je pro něj v této fázi kariéry ideálním krokem. V létě oznámil Fenerbahce, že si odchod do Hurzelerova týmu přeje – a na konci srpna mu bylo vyhověno. Dívat se do budoucnosti je sice složité, pokud ale turecký talent touží přestoupit do velkoklubu, lepší odrazový můstek si přát asi nemůže.

Seagulls v posledních letech ukázali, jak se mají vychovávat mladí talenti a jak se z nich dělají hvězdy. Hráči, kteří byli před příchodem do Brightonu neznámí, jako Moises Caicedo a Alexis Mac Allister, byli nakonec prodáni do Chelsea a Liverpoolu. Z prvně jmenovaného vyrostl v Brightonu hráč s cenovkou 115 milionů liber.

Ferdi má před sebou ještě dlouhou cestu, nejprve se musí v týmu prosadit. Poté, co v polovině září vstřelil svůj první gól v zápase EFL Cupu proti Wolves, se minulý víkend konečně představil i v Premier League. Nastoupil proti Chelsea na pozici pravého obránce, na debut každopádně v dobrém vzpomínat nebude.

Blues v čele se čtyřgólovým hrdinou Colem Palmerem udělili Hurzelerovým svěřencům lekci a trestuhodně Brighton převálcovali. Ačkoli Ferdi nezavinil žádný z gólů, bylo to pro něj dokonalé "probuzení", které ukázalo značný rozdíl v intenzitě anglického a tureckého fotbalu.

Nicméně jeho příležitost se naskytla a jak už ukázal během kariéry, má schopnost chopit se jí oběma rukama. Ve zlaté éře talentů tureckého fotbalu se Ferdi stal jedním z nejnadějnějších