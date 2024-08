Carvajal a Modrič jsou blízko kroku do historie. Rekord mají na dosah i v evropském Superpoháru

Real Madrid již podeváté zahájí novou sezonu střetnutím o Superpohár UEFA. Ve středu se ve Varšavě utká coby šampion Ligy mistrů s vítězem Evropské ligy Atalantou Bergamo. Španělský gigant má při této příležitosti ve svých řadách dvojici hráčů, pro které by úspěch v tomto duelu mohl být rekordním zápisem.

Carlo Ancelotti bude mít opět na výběr z řady kvalitních fotbalistů. Poslední zprávy naznačují, že by rád nastoupil s podobnou základní sestavou jako v červnovém finále LM. Jisté je, že v sestavě již nebude figurovat Nacho, který odešel do saúdskoarabského klubu Al Qadisiya. Nenastoupí ani Toni Kroos, protože německý zadák pověsil kopačky na hřebík.

Z Kroosova odchodu do důchodu by však mohl v blízké budoucnosti těžit Luka Modrič, který s velkou pravděpodobností nastoupí proti Atalantě. Právě on by spolu se spoluhráčem Danim Carvajalem mohl v případě triumfu Realu zamířit ještě výš v historických tabulkách evropského fotbalu.

Zmíněné duo už má jeden více než cenný rekord – se šesti trofejemi mají nejvíce vítězství v Lize mistrů (spolu s Pacem Gentem). Modrič a Carvajal se ale nyní mohou stát také fotbalisty s největším počtem úspěchů v evropském Superpoháru. V současné době se o něj dělí s Kroosem, Karimem Benzemou, Danim Alvesem a Paolem Maldinim – všichni jej získali čtyřikrát.

O svou pátou trofej, která měří 58 centimetrů a váží 12,2 kilogramu, bude madridské duo bojovat od 21:00 v polském hlavním městě Varšavě. Zatímco Chorvat nejspíš prožívá svou poslední aktivní sezónu v barvách Realu, španělský obránce by ještě mohl mít šanci se v příštích letech osamostatnit na vrcholu historických tabulek.