Guardiola: Zlatý míč si zaslouží Haaland i Messi. Argentinec by měl mít vlastní kategorii

Trenér Manchesteru City Pep Guardiola (52) se domnívá, že Zlatý míč za minulou sezonu si zaslouží získat jeho svěřenec Erling Haaland (23) i Lionel Messi (36). Argentinský rekordní sedminásobný vítěz ankety by podle španělského kouče měl mít vlastní kategorii.

Haaland v uplynulém ročníku nastřílel 52 soutěžních gólů v 53 zápasech a s Manchesterem City vyhrál tzv. treble - anglickou ligu, Anglický pohár a Ligu mistrů. Norský kanonýr už v srpnu ovládl anketu UEFA o nejlepšího fotbalistu Evropy.

Messi v prosinci dovedl Argentince k prvnímu triumfu na mistrovství světa po 36 letech a s Paris St. Germain obhájil francouzský titul. V létě pak odešel do Interu Miami a stal se okamžitě hlavním tahákem zámořské MLS.

"Oba si ho zaslouží. Líbilo by se mi, kdyby vyhrál Haaland, protože nám pomohl dosáhnout všech úspěchů. Měl by ho dostat, protože jsme vybojovali treble a on dal milion gólů. Ale Messi získal zlato na mistrovství světa," uvedl Guardiola na tiskové konferenci před sobotním ligovým utkáním s Brightonem.

"Vždycky říkám, že by Zlatý míč měl být rozdělený na dvě části, jednu pro Messiho a druhou pro dalšího hráče. Messiho nejhorší sezona je jako nejlepší sezona ostatních," dodal kouč City, jenž argentinskou hvězdu vedl v Barceloně v letech 2008 až 2012.

Pořadatelé prestižní ankety z časopisu France Football vyhlásí vítěze 30. října v Paříži. Od loňska, kdy triumfoval francouzský útočník Karim Benzema, se Zlatý míč vyhlašuje za sezonu a nikoli za kalendářní rok.