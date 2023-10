FPL před 9. kolem: Kdo nemá v týmu Salaha, dělá chybu. Vyplatit se může i Watkins

Další reprezentační přestávka je za námi, a tak je čas oprášit sestavy Fantasy Premier League. Mezistátní zápasy naštěstí nepřinesly nic zásadního, co by ovlivnilo přípravy na další kolo. Co nás v něm čeká?

Začneme standardně výběrem kapitána. A to zejména proto, že po minulém kole a zcela nudném výkonu Erlinga Haalanda (14,0) je o čem mluvit. Stále více manažerů volí sestavu bez norského reprezentanta...

Koho zvolit kapitánem?

Existuje takové pravidlo, které říká, že než učiníte závažné rozhodnutí, musíte se v klidu posadit a podívat se na svou sestavu. Kandidátů na angažování je několik, ale je těžké z nich vybrat jednu jistotu. Proč se v případě kapitánství rozhodnout pro Haalanda? Protože Manchester City hraje doma a útočník Citizens je stále nejlepším forvardem v Premier League, i když měl v poslední době horší týdny. Proč mu nevěřit? Protože aktuálně skutečně nevypadá dobře, v posledních dvou zápasech nevstřelil gól a ve střetnutí s Arsenalem byl jeho koeficient xG dokonce 0,00.

Pokud máte ve svém týmu Mohameda Salaha (12,7), rozhodně se vyplatí vsadit na něj. Momentálně má velmi dobrou formu, v posledních třech zápasech vstřelil tři góly a spolu s Ollie Watkinsem (8,2) patří k nejlepším střelcům. Problém však spočívá v míře jeho využívání – v týmu ho má asi "jen" 35 % hráčů. To by znamenalo, že vás jeho případný neúspěch může hodně bolet.

Podobným kandidátem je i Heung-Min Son (9,5), který si také nemůže stěžovat na formu. Spurs navíc hrají doma proti slabšímu soupeři (Fulham) a stejně jako Salaha také jeho vlastní přibližně dvě třetiny hráčů. Ukázat na Jihokorejce se tak může vyplatit.

Dalšími možnostmi jsou James Maddison (8,1) nebo skvěle vypadající Watkins, který už má na kontě čtyři góly a sedm asistencí. Angličan bude v víkendu čelit defenzivě West Hamu. Oba zmiňovaní však představují daleko větší risk. Pokud se jim nepodaří skórovat, přičemž výše zmíněné trojici ano, může být jejich výběr nakonec velmi bolestivý.

Liverpoolská dálnice

Reds vstupují do části sezony, která vypadá z hlediska bodového úspěchu velmi nadějně. V následujících třech kolech se fotbalisté z města Beatles utkají s Evertonem, Nottinghamem a Lutonem, zatímco po dvou dalších kolech je čekají Fulham, Sheffield a Crystal Palace. Program týmu trenéra Jürgena Kloppa napovádí, že hráči Liverpoolu mohou být jakýmsi "bodovým dolem".

A skutečně tomu tak může být, neboť Liverpool se po osmi kolech nachází na čtvrtém místě Premier League, když má vedle vítězství na kontě jen dvě remízy a kontroverzní porážku s Tottenhamem.

Pokud se však na hráče Liverpoolu ve FPL podíváme podrobněji, zjistíme, že se skutečně vyplatí koupit pouze Salaha. Samozřejmě, že se dá pochopit i nákup Darwina Núñeze (7,4) nebo Luise Díaze (7,5), ale góly Reds jdou především za Egypťanem.

Klikatá cesta Citizens

Mezi nejsilnějšími týmy čeká na Manchester City nejnáročnější program. Nejbližší budoucnost Guardiolových svěřenců nemusí být vůbec snadná. Před další reprezentační přestávkou ho čekají zápasy s Brightonem, Manchesterem United, Bournemouthem a Chelsea. Následovat budou souboje s Liverpoolem, Tottenhamem a Aston Villou.

Takovou sérii manažer FPL Sky Blues opravdu nepřeje. Takřka 90 % hráčů má totiž ve svém kádru Haalanda a alespoň jednoho jeho spoluhráče. Stojí tedy za zvážení, zda není vhodná doba omezit se maximálně na jednoho hráče ve světle modrém dresu. Haaland nepředstavuje žádné riziko, a přesto je vždy schopen sázet góly. Otázkou je, jak to bude s jeho spoluhráči, protože jak v útoku, tak v obraně může mít kdekdo v následujících týdnech velké problémy.

Koho koupit?

Mohamed Salah (12,7) – Možná to není nic převratného, ale někdy stojí za to si připomenout ty nejjednodušší možné tahy. Liverpool čeká takový program, že každý, kdo nebude mít v týmu Egypťana, si bude během zápasů Reds nervozitou kousat nehty. Salah by se mohl poprvé zaskvět už na začátku devátého kola – v derby proti Evertonu.

Ollie Watkins (8,2) – Ani v případě Angličana neukážeme na nic objevného. I u něj je to ale takřka sázka na jistotu. V dosavadních osmi kolech totiž útočník Villans zaznamenal čtyři góly a sedm asistencí. Bez bonusového bodu byl pouze ve čtvrtém kole proti Liverpoolu. Nepatří k nejlevnějším hráčům, ale riziko neúspěchu je u něj velmi nízké. V jeho případě se platí za kvalitu. A ta, jak známo, stojí peníze v každé životní oblasti.

Pedro Neto (5,8) – A na konec jedna trošku odvážnější volba. Ke koupi Portugalce jsme vás nabádali už minulý týden, kdy zaznamenal v zápase proti Aston Ville asistenci. V tomto kole by se mohl hodit zejména těm, kteří hledají peníze na nákup Salaha. Neto nestojí tolik, takže by mohl uvolnit spoustu peněz, které opravdu potřebujete. V posledních šesti nezklamal – pokaždé vstřelil gól nebo asistoval. Je téměř stejnou bodovou zárukou jako Watkins a stojí přece jen o dost méně. Jeho program sice není ideální, ale ani nikterak složitý – v následujících třech kolech bude hrát proti Bournemouthu a Sheffieldu.

Filip Novák (hlavní analytik 11Hacks)

Rasmus Hojlund (7,2) – Pokud patříte do skupiny fantasy manažerů, kteří se chystají využít wildcard v 10. kole, je pro vás Rasmus Højlund ideální možností, jak v tom aktuálním zaútočit na příznivý los. Pořídíte ho výrazně levněji než Marcuse Rashforda s Brunem Fernandesem a přestože stále prochází obdobím adaptace na novou soutěž, proti Sheffieldu United bude mít skvělou příležitost, jak v Premier League otevřít svůj gólový účet. Blades mají zatím jasně nejhorší ligovou obranu a svým soupeřům povolují průměrně 2,45 očekávaných branek na zápas, což je skutečně vysoký objem nebezpečných střel. A je vysoce pravděpodobné, že se k několika pokusům uvnitř soupeřova vápna dostane i Højlund. Pokud jste ještě na hráče United nezanevřeli, zároveň se jedná o jednu z nejlepších dlouhodobých voleb na pozici útočníka, protože víkendové utkání rozhodně není jediným, v němž by měli mít United v nadcházejících týdnech jasně navrch.

Kaoru Mitoma (6,6) – Zápas proti Manchesteru City v devátém kole sice po bodech příliš nevolá, počínaje tím desátým už by ale japonský rychlík neměl ve vašem týmu chybět. Brighton je týmem, který si během úvodních osmi kol vytvořil takřka 17 očekávaných branek a Mitoma je s 664 odehranými minutami jeho druhým nejvytíženějším hráčem po Lewisu Dunkovi. Což je vzhledem k časté rotaci v podání trenéra Roberta De Zerbiho podstatná informace. Mitoma je podle pokročilých analytických modelů jedním z nejdůležitějších hráčů právě probíhajícího ročníku Premier League. Pravidelně se dostává do nebezpečných střeleckých pozic, navrch zvládá tvořit a v nadcházejících kolech by se měl manažerům odvděčit pravidelným přísunem bodů. S cenou pouhých 6,6 milionu by měl být jednou z priorit.

Jarrod Bowen (7,3) – Hráč, kterého můžete ve své sestavě s klidným svědomím nechat až do Vánoc. West Ham má před sebou velmi příznivý los a Bowen je jeho klíčovým ofenzivním hráčem. Jako pravé křídlo se pravidelně dostává k zakončení z centrálních prostorů uvnitř vápna soupeře a dlouhodobě se jedná o slušného zakončovatele. I když po příchodu Jamese Ward-Prowseho přišel o roli exekutora standardních situací, jeho finální produkt je stále vysoce nadprůměrný. Navíc se nahlas hovoří o jeho případném posunu na pozici středního útočníka. V nadcházejících 5 kolech čeká West Ham postupně Aston Villa, Everton, Brentford, Nottingham Forest a Burnley.

Radim Horák (jeden z nejlepších Čechů hrajících FPL)

Kostas Tsimikas (4,4) – Podíváme-li se na nejbližší soupeře jednotlivých týmů, na čele nalezneme tým z červené části Liverpoolu. Manažerům se otevírá příležitost nejen v ofenzivě, ale také na levém kraji obrany. Během reprezentační pauzy se v dresu Skotska zranil Andy Robertson a podle posledních informací by se měl s ramenem léčit až 10 týdnů. To otevírá prostor pro řeckého beka Kostase Tsimikase. Ten v období absence Robertsona v předchozí sezoně pravidelně naskakoval a měl by být první Kloppovou volbou i nyní. Za pouhých 4,4 milionu téměř neodolatelná nabídka.

Mohamed Salah (12,7) – Přestože jde o druhého nejdražšího hráče ve hře, kterého vlastní okolo 35% manažerů, nelze s ohledem na výše zmíněný los Liverpoolu nezmínit Mohameda Salaha. Ten se před reprezentační pauzou dostal do herní pohody, kdy třikrát ze 4 zápasů zaznamenal dvojciferný počet bodů a řečí čísel vede mezi záložníky v počtu velkých šancí (7), z pohledu střel na bránu je na děleném druhém místě (11). Reds po derby s Evertonem čekají zápasy proti Nottinghamu, Lutonu a Brentfordu a Egypťan by měl být základním stavebním kamenem v sestavách manažerů, navíc je jednou z variant na kapitánskou pásku v tomto i dalších kolech.

Morgan Gibbs-White (5,8) – Poměrně populárním krokem je plán využít divokou kartu před 10. kolem, tedy po tomto víkendu. Zaměříme-li se tedy na nejlepší hráče pro samotný GW9, jednoho takového vidím v zápase Nottingham – Luton. Nováček z Londýna patří k nejhorším týmům soutěže, navíc má slabinu na své levé straně, odkud se soupeři prosazují nejčastěji. A právě zde operuje Gibbs-White, při absenci útočníka Awoniyiho možná klíčový hráč domácích. Ten je navíc hlavním exekutorem standardních situací a penalt. V letošní sezoně na svůj první gól teprve čeká a právě Luton se nabízí jako ideální protějšek k otevření střeleckého účtu.