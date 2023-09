Messi, ale také Haaland, či Mbappé. Obhájí Argentinec vítězství v anketě FIFA The Best?

Messi, ale také Haaland, či Mbappé. Obhájí Argentinec vítězství v anketě FIFA The Best?

Ve dvanáctičlenné nominaci uchazečů o prestižní trofej The Best pro nejlepšího fotbalistu světa jsou poslední držitel Lionel Messi (36) nebo šest hráčů Manchesteru City. Seznam dnes zveřejnila FIFA na svém webu. Oceňovat bude za výkony od 19. prosince, tedy hned po skončení mistrovství světa v Kataru, do 20. srpna.

Messi v Kataru dovedl Argentinu ke světovému zlatu a cenu FIFA získal již na konci února. Federace tehdy zohlednila úspěchy za rok a půl, tedy od léta 2021 do světového šampionátu. Celkově může šestatřicetiletý špílmachr anketu FIFA ovládnout už poosmé, čímž by opět vylepšil vlastní rekordní bilanci. Název The Best nese anketa od roku 2016.

Společně s bývalým kanonýrem Paris St. Germain a nynější hvězdou Interu Miami Messim je v nominaci jeho bývalý spoluhráč z pařížského klubu Francouz Kylian Mbappé. Polovinu tvoří hráči City, tedy týmu, který v minulé sezoně dosáhl na treble: titul v Lize mistrů, v Premier League i FA Cup. Jsou jimi norský kanonýr Erling Haaland, Argentinec Julián Álvarez, Belgičan Kevin De Bruyne, Němec Ilkay Gündogan, Španěl Rodri a Portugalec Bernardo Silva.

Zbývajícími fotbalisty v nominaci jsou Angličan Declan Rice, jenž z West Hamu v létě přestoupil do Arsenalu, Chorvat Marcelo Brozovič (Inter Milán/Al Nasr), Gruzínec Chviča Kvaracchelija a jeho nigerijský spoluhráč v Neapoli Victor Osimhen.

Vítěze ankety zvolí kapitáni a trenéři reprezentačních mužstev, fanoušci či zástupci médií. Fanoušci mohou hlasovat ode dneška do 6. října. Termín galavečera se slavnostním vyhlášením zatím není znám.

Mezi ženami jsou ve výběru nejlepší fotbalistka mistrovství světa Aitana Bonmatíová i tři její španělské spoluhráčky. Naopak kouč mistryň světa Jorge Vilda v nominaci chybí. Loni proti němu vystoupilo 15 reprezentantek, které kritizovaly jeho tréninkové metody a požadovaly profesionálnější zacházení. Jen tři z nich se pak vešly do týmu pro MS.

Favoritem mezi trenéry mužských týmů je kouč Manchesteru City Pep Guardiola. Jeho protivníky jsou Simone Inzaghi, Ange Postecoglou, Luciano Spalletti a Xavi.