Mistrovství Evropy v házené: Kdy hrají Češi, jaký je program a kudy do play off?

Házenkářské Euro: Jaký je formát a program, kdy hrají Češi a kudy do play off?

Na ME v Německu by Češi rádi vylepšili 13. místo z posledního kontinentálního šampionátu.

Mistrovství Evropy házenkářů napíše v Německu od 10. do 28. ledna svou 16. edici. Počtvrté v řadě na něm nechybí ani český národní tým, jehož soupeři ve skupině jsou kromě úřadujících mistrů světa a obhájců bronzových medailí Dánů i Portugalci a Řekové.

Euro otevřou ve středu 10. ledna dva po sobě jdoucí zápasy na fotbalovém stadionu v Düsseldorfu s kapacitou převyšující 50 tisíc míst. Český tým se Eura účastní podvanácté v historii a počtvrté za sebou. Jeho cílem je vylepšení 13. příčky z posledního kontinentálního šampionátu, který hostilo Maďarsko a Slovensko.

Formát mistrovství Evropy

Je už tradicí, že závěrečného turnaje se účastní 24 týmů, které jsou v první fázi rozděleny do šesti čtyřčlenných skupin. Z každé postoupí nejlepší dva do dvou šestičlenných čtvrtfinálových skupin, v nichž odehrají další čtyři utkání. Zápasy z první fáze turnaje se do tabulky započítávají.

Dva nejlepší týmy ze skupin druhé fáze postoupí do bojů o medaile, od semifinále se tedy hraje systémem play off na jeden zápas. Týmy ze třetích míst čeká souboj o konečnou pátou příčku.

Česko na mistrovství Evropy v házené

Češi mají v úvodní fázi turnaje základnu v Mnichově a všechna tři utkání základní skupiny hrají v tamní olympijské hale s kapacitou 15 500 sedadel. Pokud se jim podaří postoupit do druhé fáze, budou se stěhovat na sever do Hamburku – duely čtvrtfinálové skupiny G bude hostit multifunkční Barclays Arena s kapacitou 16 tisíc míst v severoněmeckém přístavu.

Na úvod čeká výběr španělského trenéra Xaviera Sabatého souboj s úřadujícími mistry světa z Dánska.

Základní skupina F (Mnichov)

Čtvrtek 11. ledna: Dánsko – Česko (20:30)

Sobota 13. ledna: Česko – Portugalsko (18:00)

Pondělí 15. ledna: Česko – Řecko (18:00)

Hlavními favority skupiny F jsou Dánové. Livesport

V případě postupu ze skupiny F čekají národní tým další čtyři utkání ve čtvrtfinálové skupině G.

Středa 17. ledna (Hamburk)

Pátek 19. ledna (Hamburk)

Neděle 21. ledna (Hamburk)

Úterý 23. ledna (Hamburk)

Základní skupiny:

Skupina A: Německo, Francie, Severní Makedonie, Švýcarsko

Skupina B : Španělsko, Rakousko, Chorvatsko, Rumunsko

Skupina C: Island, Maďarsko, Srbsko, Černá Hora

Skupina D: Norsko, Slovinsko, Polsko, Faerské ostrovy

Skupina E: Švédsko, Nizozemsko, Bosna a Hercegovina, Gruzie

Skupina F: Dánsko, Portugalsko, Česko, Řecko

Televizní vysílání:

V Česku vysílá všechna utkání národního týmu a další vybrané zápasy ČT Sport, současně každý den připravuje přenosy i stanice Sport 2.