Máme velmi těžkou skupinu, ale můžeme porazit každého, věří před Eurem kouč házenkářů Sabaté

Trenér Xavier Sabaté (47) na nadcházejícím Euru v Německu poprvé povede české házenkáře na velké akci. Španělský kouč už zažil s maďarskou reprezentací světový šampionát a nyní s napětím vyhlíží premiéru na kontinentálním mistrovství. Cítí, že český tým za necelé dva roky pod jeho vedením udělal velký pokrok a v jednom zápase může porazit kohokoliv. Navzdory těžké základní skupině v čele s úřadujícími světovými šampiony z Dánska uvedl, že věří v postup do další fáze.

"Bude to moje první Euro, hodně se těším. Na reprezentační úrovni jsem už zažil mistrovství světa a teď mě čeká první zkušenost na Euru. Je úžasné hrát takovýhle turnaj v zemi, jako je Německo. Určitě to bude skvěle zorganizované. Dorazí hodně fanoušků, speciálně z Česka. Už se nemůžeme dočkat, až to (ve čtvrtek) začne," řekl Sabaté.

České mužstvo převzal na konci předloňského února. "Tým dlouhou dobu tvrdě pracuje, hodně se zlepšil a stále zlepšuje. Do týmu se nám daří zapracovávat stále více a více hráčů, což je velmi důležité speciálně pro turnaje jako tento, kde hrajete zápas každé dva dny. Nesmírně důležitá bude rotace hráčů, každý hráč v nominaci pro nás bude důležitý," poznamenal Sabaté.

Je přesvědčen, že se mu podařilo mužstvo dobře poskládat. "Myslím, že náš tým je dobrým mixem těch zkušenějších hráčů s mladíky. Je to tým s obrovským duchem. Tým, který věří, že v jednom zápas je schopen porazit absolutně kohokoliv. Což jsme už ukázali. Je to tým s obrovskou motivací se zlepšovat a růst, to zaujetí je jedna z jeho nejlepších stránek," podotkl Sabaté.

"Myslím, že za sebou máme velmi dobrou přípravu a tým je na Euro dobře nachystán. Nejdůležitější bude vystupovat jako jeden tým. Musíme se koncentrovat celých 60 minut, protože víme, že některé zápasy se mohou rozhodovat až v posledních okamžicích. Tyhle poslední minuty rozhodují malé detaily. Pomoci nám mohou i fanoušci. V každém zápase přijdou nějaké těžké chvíle a tohle nám dodá energii navíc," těšil se Sabaté na podporu českých příznivců, kterých dorazí do nedalekého Mnichova velké množství.

Jeho svěřenci se v základní skupině utkají postupně s Dánskem, Portugalskem a Řeckem. Do další fáze projdou první dva celky. Sázkové kanceláře postup Čechů neočekávají. "Naše skupina je velmi těžká. Skvělí soupeři, kteří jsou favorité. Tlak nebude na nás. Na úvod máme Dánsko, o něm ani není třeba mluvit. V posledních letech vyhráli absolutně všechno. Ale historie sportu ukazuje, že je možné cokoliv. Nakonec na hřišti je to sedm na sedm. Dáme do toho všechno a budeme se je snažit překvapit," uvedl Sabaté.

"Dále nás čeká Portugalsko. Jejich hráči mají zkušenosti z mezinárodních soutěží, představili se na posledních olympijských hrách. V posledních letech jsou velmi dobrým týmem. Řecko je nejméně známé, ale také má kvalitní hráče. Bude velmi těžké projít dál. Ale máme tuhle představu a budeme o ni bojovat," doplnil Sabaté, který zároveň vede polský klub Wisla Plock.

V prosinci sledoval tažení české ženské reprezentace, která na mistrovství světa osmým místem vyrovnala maximum v samostatné historii. "Bylo to skvělé, holky předvedly velmi dobré výkony. Ale my se musíme soustředit sami na sebe. Vím, že každý odvede absolutně to nejlepší," dodal Sabaté.

