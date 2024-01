Nečekaný triumf. Házenkáři v generálce na Euro vyhráli v Maďarsku 26:25

Čeští házenkáři v generálce na mistrovství Evropy nečekaně vyhráli přípravný zápas v Maďarsku 26:25. O jejich vítězství nad dalším účastníkem nadcházejícího šampionátu v Německu rozhodl sekundu před koncem nejlepší střelec utkání Matěj Klíma. Šest branek stejně jako on zaznamenal i Jakub Hrstka, který se třikrát prosadil ze sedmimetrového hodu.

Češi si s Maďary znovu zahrají ještě v sobotu, půjde ale jen o modelové utkání za zavřenými dveřmi, ze kterého po dohodě trenéři neplánují zveřejnit ani výsledek. Do mistrovství Evropy vstoupí svěřenci španělského trenéra Xaviera Sabatého ve čtvrtek zápasem proti Dánsku.

"Byl to velmi dobrý přípravný zápas. Mohli jsme si vyzkoušet některé věci, na kterých jsme pracovali během tréninkového kempu, a také některé hráče před závěrečnou nominací. Některé věci fungovaly, některé ještě tolik ne, ale stále máme čas je vypilovat. Je také důležité, že jsme vyhráli, to je vždy dobré pro sebevědomí," řekl ve videu pro média Sabaté.

Češi v Tatabányi s favoritem v úvodu lehce ztráceli a v 16. minutě prohrávali 7:9. Čtyřmi brankami po sobě se jim ale podařilo otočit stav na 11:9 a do kabin pak šli v přestávce s nerozhodným skóre 12:12.

Už v průběhu první půle nastoupil brankář Jan Hrdlička, který nahradil zraněnou gólmanskou jedničku Tomáše Mrkvu. Zatím není jasné, o jak závažný zdravotní problém jde. "Dostal jsem se do branky dřív, než jsem čekal. Byl jsem připravený jít do zápasu, kdyby se něco takového stalo. Doufám, že vše bude dobré. Utkání jsem si užil, po delší době takový větší zápas," řekl v nahrávce pro média Hrdlička.

I do druhého dějství vstoupili lépe domácí a ve 40. minutě k radosti zaplněné haly poprvé odskočili do tříbrankového vedení. Sabatého svěřenci ale zpřesnili hru, zlepšili obranu a za dalších osm minut srovnal Klíma z dálky o zem na 20:20.

Dokážeme vyhrát i těžké zápasy

Od stavu 22:21 pro domácí dali Češi tři góly po sobě a v 54. minutě je Klíma poslal poprvé v zápase do dvoubrankového náskoku. Nejlepší střelec utkání se pak nechal vyloučit a Maďaři srovnali na 25:25. Klíma se ovšem vrátil na hřiště ve velkém stylu a po oddychovém času z poslední akce sekundu před koncem z velké dálky propálil gólmana.

"Zápas jsme vyhráli, takže nás to nakopne. Určitě je to psychicky lepší, než kdybychom prohráli. Ukázalo nám to, že dokážeme vyhrávat i takhle těžké zápasy, které se lámou v posledních minutách," uvedl Hrdlička.

V příštích dnech trenér Sabaté oznámí konečnou nominaci na šampionát. Po sobotním modelovém utkání bude český celek od pondělí ladit formu v Plzni, následně se přesune do Mnichova, kde odehraje celou základní skupinu F. Vedle Dánska narazí reprezentační tým na Portugalsko a Řecko. První dva celky postoupí do další fáze turnaje, kterou budou dvě šestičlenné skupiny.

"Stále ještě máme k dispozici několik tréninkových dní a jednotek, abychom pokračovali v tvrdé práci. Ještě jsou věci, které potřebujeme zlepšit. To je jasné. Ale cítím z týmu velké zaujetí a velkého ducha," pochvaloval si Sabaté.