Highlighty víkendu: Superhrdina Messi, dvougólová rodina i zápas na ho...

Fotbalový víkend je pestrý a nabitý zajímavými momenty. To nejlepší, nejhorší, nejzajímavější a nejdivnější budou pro vás Livesport Zprávy shromažďovat v novém týdeníku. První díl se nemůže obejít bez řádění Lionela Messiho (36), podíváme se ale i do kotle v Turecku, na anglicko-španělské rodinné spojení i jeden doslova podělaný zápas v Dánsku.

Gól víkendu

Na rakety ze 30 metrů bude jistě prostor v příštích dílech, napoprvé vybíráme gól spíše kuriózní. Slovácko v 92. minutě zápasu s Mladou Boleslaví srovnalo na konečných 2:2 díky chybě brankáře Matouše Trmala, svého bývalého hráče a navíc odchovance. 24letý gólman se při rozehrávce z rukou neohlédl, položil si míč na zem, a v tu chvíli jej přepadl za ním čekající Jan Kalabiška, který srovnal víceméně do prázdné brány. Obránci Boleslavi svému brankáři nejspíš nekřikli, že u brankové čáry číhá zkušený lovec na svoji chvíli. Možná mu do příštího zápasu pořídí zpětná zrcátka. Ale pozor – objekty v nich mohou být blíž, než se zdá.

Smolař víkendu

Když zavolá příroda, těžko se vzdoruje. I když máte zrovna na práci lepší věci, jako třeba ligový zápas proti úřadujícímu mistrovi. To se stalo černohorskému brankáři Filipu Djukičovi v dresu dánského Hvidovre, který krátce před poločasem zápasu proti Kodani utekl ze hřiště a zmizel v útrobách stadionu. Za chvíli se vrátil, jen šedé trenýrky vyměnil za modré. Úprk ale nebyl způsobený náhlou změnou módních preferencí.

"Udělalo se mi špatně a musel jsem si odskočit na toaletu," řekl Djukič. "Víte, jak to je, když musíte, tak musíte. Tak jsem spěchal. Bolelo mě břicho, takže jsem to v sobě neudržel. Lidi z mého týmu mě navlékli do jiných trenýrek, ať ze sebe před bývalým klubem nedělám blbce. Byl to prostě zápas na ho*no," dodal gólman s úsměvem.

K úplnému doplnění brankářova vtípku je nutno zmínit, že Djukič dostal od Kodaně, svého bývalého zaměstnavatele, dva góly. Ligový nováček z Hvidovre padl 0:2 a po pěti utkáních nové sezony je stále bez výhry. Legendární hokejový trenér Ivan Hlinka by nejspíš poradil: "Hlavně se z toho nepo..."

Ze sociálních sítí

Něco pro fanoušky udržitelného městského cestování. Zkušený německý útočník Kevin Behrens začal novou bundesligovou sezonu hattrickem, kterým řídil výhru 4:1 nad Mohučí. 88 minut běhání na hřišti mu evidentně nestačilo, po vydařeném zápase se totiž vydal domů na kole. Asi to nemá daleko...

Statistika víkendu

Lionel Messi si v růžovém dresu Interu Miami začíná podmaňovat Ameriku, přesně podle očekávání. Promo MLS se točí kolem něj, v Leagues Cupu, kde se týmy MLS střetly s celky z mexické Ligy MX, dával gól za gólem a dotáhl Inter k trofeji. Fakt, že se argentinský mág přidal k týmu, který vznikl teprve před pěti lety, má své nesporné výhody (smlouvu snad ani nemusíme zmiňovat). Třeba to, že přepisování klubových rekordů bude výrazně rychlejší...

Kulatých deset tref v Leagues Cupu katapultovalo Messiho na třetí místo mezi nejlepšími střelci krátké historie Miami. Hvězdný kapitán Interu přitom ještě ani nestihl debutovat v MLS, tam ho první zápas čeká až v noci na neděli. Třeba už tam přidá další gól ke své superrychlé stíhací jízdě – na krajana Gonzala Higuaína mu chybí už jen 19 zásahů.

Mimochodem, také jste si všimli, že Messi některé své trefy slaví jako komiksový hrdina? Jednou si přivolával mocné kladivo Mjolnir jako Thor, pak zvolil wakandský pozdrav á la Black Panther a nakonec střílel sítě po vzoru Spider-Mana.

Že by chtěl božský LM10 ukázat, že proti ostatním hráčům v Americe je vyložený nadčlověk? Kdeže, důvod je mnohem jednodušší a hlavně milejší. "Moje děti mají pořád prázdniny, tak s nimi po večerech sleduji superhrdinské filmy. Říkali, že když dám gól, mám ho oslavit jako jeden z těch hrdinů. Ale dělám to jen na domácích zápasech, když jsou děti tady, blízko mě, abychom tyhle okamžiky mohli sdílet společně," svěřil se Messi. Příště může lusknout prsty jako záporák Thanos – obrany před ním taky spolehlivě mizí.

Příběh víkendu

Bratři Bellinghamové zažívají léto skoro jako přes kopírák, jen s rozdílem několika úrovní. Starší z nich, 20letý Jude, v létě vyměnil Borussi Dortmund za Real Madrid. Královský velkoklub za něj poslal do Německa přes 100 milionů eur. Stěhoval se i mladší z bratří, 17letý Jobe, i když jen v rámci Championship. Místo Birminghamu teď hraje za Sunderland.

Jako by se sourozenci domluvili, že budou stejně dobře i hrát. Jude v sobotu večer řídil obrat Realu na hřišti Almérie, dal dva góly a na třetí nahrál. Sunderland s Rotherhamem také nejdřív prohrával, Jobe ale rychle srovnal, ve druhém poločase také přidal druhou trefu a obrat byl na světě i na Stadium of Light. Pro mladšího ze sourozenců šlo navíc o vůbec první góly v dospělém fotbale. Hrdí rodiče Bellinghamovi by mohli synkům do společného chatu na WhatsAppu napsat: "Hey Jude, Good Jobe!"

Fotka víkendu

Představit hvězdnou posilu jde různými způsoby. Ale při vší úctě k marketingovým oddělením klubů – ani to nejpropracovanější video zkrátka nepřekoná moment, kdy nového hráče uvítají sami fanoušci. Fotku víkendu vybíráme z Turecka, kde fanoušci Galatasaraye mohli slavit nejen výhru 2:0 nad Trabzonsporem, ale i oznámení příchodu Hakima Ziyecha, který si náležitě užíval svůj čas v narvaném kotli istanbulského giganta.