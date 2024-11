Hokejový skandál na Slovensku. Manažer prvoligového klubu napadl Gudase, dostal pokutu

Senát pro profesionální hokej Disciplinární komise Slovenského svazu ledního hokeje (DK SZĽH) udělil klubu HK Detva pokutu 500 eur za incident, který se stal v pátek 15. listopadu po domácím utkání 16. kola tamní první ligy se Skalicí. Jan Podhorec, bývalý bezpečnostní manažer Detvy, po skončení utkání fyzicky napadl hlavního trenéra Skalice Lea Gudase (59), otce úřadujícího mistra světa Radka (34).

V usnesení Senátu pro profesionální hokej se uvádí: "K incidentu došlo bezprostředně po skončení utkání v době, kdy si trenéři a členové realizačních týmů šli podat ruce. Pan Podhorec, který byl mezi střídačkami, vstoupil do cesty trenéru Gudasovi a narazil do něj ramenem. Trenér Gudas se proti panu Podhorcovi ohradil a odstrčil ho rukama. Následovalo vzájemné strkání a do potyčky se zapojili i další členové vedení hostujícího týmu, aby trenéra bránili."

Při vzájemné fyzické konfrontaci padaly na obou stranách vulgarity a situaci se podařilo uklidnit až s pomocí přítomného člena ochranky. "Pomocí chvatu pana Podohrce zpacifikoval, odtáhl ho z prostoru střídaček a zabránil tak v pokračování útoku. Celý incident trval přibližně 10 sekund," stojí dále v usnesení.

Tabulka slovenské první ligy. Livesport

Vedoucí skalického týmu Miroslav Lipovský dodatečně informoval, že Podhorec se v průběhu třetí třetiny dostal až na střídačku hostů a vulgárně napadl jednoho z hráčů. Klub z Detvy dostal pokutu 500 eur i kvůli tomu, že nešlo o první podobný prohřešek.

Bývalý československý reprezentant Leo Gudas je majitel čtyř bronzových medailí z mistrovství světa a otec kapitána týmu NHL Anaheim Ducks Radka Gudase. V minulosti trénoval mimo jiné v Rumunsku a Maďarsku, Skalice se ujal letos v červenci.