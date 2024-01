Rulík o nominaci na Švédské hry: Růžička je neskutečně efektivní. Kováře znám od juniorky

Patrně největším překvapením ve výběru reprezentačního trenéra Radima Rulíka (58) pro nadcházející Švédské hry je zařazení Martina Růžičky (38) z Třince. Útočník, jenž v polovině prosince oslavil osmatřicetiny, se do národního týmu vrací po dlouhých šesti letech. Rulík by však považoval za chybu, kdyby Růžička nedostal jen kvůli věku příležitost. Líbí se mu jeho vítězná mentalita a jak uvedl v rozhovoru s novináři během dnešní tiskové konference v Praze, sám se podivoval nad tím, když zkušeného střelce opomínali jeho předchůdci na reprezentační střídačce.

"Musím říct, že Martin ve svém věku je neskutečně efektivní hráč, který poslední roky pravidelně patří mezi nejlepších pět v bodování (v extralize), pokud ho nevyhraje. Myslím, že takový hráč by měl určitě dostat šanci, aby se prezentoval v mezinárodním hokeji. Jestli v něm dokáže být tak efektivní. Body nejsou měřítkem, ale tím je, jestli se dostane do šancí nebo je dokáže vytvářet tak, jak se mu to daří na úrovni extraligy. Už v minulých letech, kdy jsem k tomu neměl co říct, tak tak jsem se podivoval, že nedostal prostor v těchto přípravných turnajích. Určitě by ho měl dostat a únorový termín je ideální," řekl Rulík.

S třineckým kanonýrem osobně mluvil a zájmem jej překvapil. "Myslím, že mile. Aspoň jsem z něj měl takový pocit," podotkl s úsměvem Rulík. "On je to vítězný typ. Ač se to nezdá, na titulech v Třinci má obrovský podíl nejen účastí na ledě, ale prací v kabině. Dokáže vybláznit tým ke stoprocentnímu a maximálně obětavému výkonu. A z médií úplně necítím takovouhle prezentaci jeho osoby. Ale vím, že tomu tak je. Růža je typ, který chce vyhrávat. A když jsme se spolu bavili, hned mi říkal, hlavně ať turnaj nezasáhne do play off. Protože play off má prioritu, což já vím. Vím, jak s jakou vášní ta utkání Třinec poslední roky hraje.“

Počítá s ním do formace s klubovým spoluhráčem Danielem Voženílkem, stejně tak má v plánu využít spolupráci bratří Davida a Ondřeje Kašových z Litvínova. Růžičkovi chce také přizpůsobit zátěž. "Počítám na dva zápasy, s tím, že si dá mezi nimi pauzu. Nemělo by to pro něj být až tak náročné. Nechci říkat, že to mám promyšlené tak, aby to měl komfortní, ale aby mohl hrát na sto procent a ukázat, co v něm je. S tímhle malým odpočinkem počítám i pro ostatní hráče," uvedl Rulík.

Poprvé pod Rulíkem se představí také třiatřicetiletý centr Jan Kovář, který od předloňských únorových olympijských her v Pekingu byl v reprezentaci jen před rokem na Švédských hrách. "Honzu znám od juniorských let, měl jsem ho jako prvoročáka mezi juniory v Plzni, to bylo okolo roku 2007. Od té doby se známe, už tenkrát tam byla spousta špičkových hráčů, kteří prošli až do NHL. Třeba Honza Rutta nebo Marek Mazanec, Andrej Šustr a další. Skvělý ročník. Máme k sobě blíž," konstatoval Rulík.

Oželet musel účast některých zraněných hráčů. "Chtěli jsme Lukáše Sedláka. Měl jeden turnaj a chtěli jsme, aby někteří hráči měli minimálně dva turnaje. Máme pár kluků, kteří jedou na tři. U Lukáše jsme chtěli, aby jel, ale všichni jistě zaregistrovali, že poslední extraligové kola nehrál z důvodu lehčího zranění. Dáme mu prostor pro doléčení," uvedl Rulík.

"Naší prioritou je brát vždy jen stoprocentně zdravé hráče. Podobný příklad je další pardubický hráč Martin Kaut. Do sezony nastoupil později, v listopadu měl lehčí zranění a v prosinci Spengler Cup, Ligu mistrů a vůbec strašně náročný program. Bohužel taky nehraje kvůli menšímu zdravotnímu problému," řekl Rulík.

Program české reprezentace. Livesport

Mistrovství světa v Praze pro jeho tým začne za 100 dnů. "Jde o to je teď správně využít. Čím blíž budeme k turnaji, tím důležitější pro nás bude skladba kádru. K dispozici budou hráči z Evropy i NHL. Člověk bude trochu na trní, jak to všechno dopadne," uvedl Rulík.

Sleduje hráče v Evropě, generální manažer Petr Nedvěd má za sebou první inspekční cestu v Severní Americe. "Musíme si ještě rozšířit obzory, protože všechno, co si namalujeme (složení formací), se může během jedné sekundy změnit. Aby hráč prošel dlouhým play off bez újmy na zdraví, k tomu potřebujete i trochu štěstí. Musíme být nachystaní na možné změny, mít připravené varianty, alternativy, být v obraze a všechno napasovat, aby si to sedlo," řekl Rulík.

To bude platit i pro gólmany, z nichž jich může v NHL hned několik zůstat za branami play off. "Během února si o tom v rámci trenérského týmu promluvíme. Vyslechneme si Ondru Pavelce, který se tomu usilovně věnuje. Popovídáme si o naší filozofii, uděláme si k tomu speciální mítink k hráčům NHL. Všechny kluky z NHL si rozdělíme mezi sebe, dopodrobna si zmonitorujeme, jaké mají pozice, na jakých postech přesně hrají, zda hrají přesilovky, pět na tři, pět na čtyři, čtyři na tři, šest na pět a oslabení čtyři na pět, tři na pět, pět na šest při power play soupeře, jak jsou vytěžovaní na buly, jakou mají úspěšnost vlevo, vpravo. Všechno tak, abychom měli maximální přehled. Do tohoto kompletního rozboru budou zapadat i gólmani.“

Představu o jádru týmu pro květnové domácí mistrovství světa už má. "Jen ta představa někdy nebývá naplněna, což je dáno okolnostmi a momentální situací,“ řekl Rulík.