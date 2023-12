Porážka patří ke sportovnímu životu. Za každého nováčka jsme rádi, řekl trenér Rulík

První porážku na střídačce hokejové reprezentace v roli hlavního kouče musel dnes strávit Radim Rulík (58). Český tým po sérii pěti vítězství nestačil v přímém souboji o celkový triumf na Švýcarských hrách na Švédsko a podlehl mu 3:5. Podle Rulíka se na výsledku podepsala krátká regenerace, kterou měli jeho svěřenci k dispozici po sobotním večerním utkání s domácími Švýcary.

"Porážka patří ke sportovnímu životu. Bez porážek nejsou vítězství. A tyhle podniky Euro Hockey Tour jsou k tomu, abychom si vyzkoušeli nominaci, vyzkoušeli kombinaci, prostě všechno, co jen půjde, abychom směrem k mistrovství světa udělali správná rozhodnutí. Výsledky nejsou teď úplně tak prvořadé. Všichni chtějí samozřejmě uspět, to je jasně, ale to hlavní nás v sezoně teprve čeká," řekl Rulík v rozhovoru s novináři.

Nástupce finského trenéra Kariho Jalonena začal angažmá u národního týmu pěti výhrami. První bod ztratil v sobotu večer při výhře se Švýcarskem 3:2 až v prodloužení a až dnes jeho tým nestačil na Švédy, kteří turnaj ovládli bez ztráty. "Není úplně jednoduché hrát jeden den od šesti a pak druhý od jedné. Ti kluci toho moc nenaspí, neusnou hned, ráno se musí zmobilizovat do zápasu. Není to běžný rytmus. Ještě kdybychom třeba hráli od dvou to první utkání, bylo by to lepší, ale takhle to opravdu není jednoduché. Chvíli to trvá, než se do toho hráči dostanou. A byl to ten hlavní aspekt tohoto zápasu," uvedl Rulík.

"Nechci se na to vymlouvat, ale určitě to hraje roli v tom, s kolika silami jdou hráči do toho zápasu. Švédové přijeli ve výborné sestavě s výbornými bruslaři na tohle velké hřiště, poradili si s každým a vyhráli všechny tři zápasy, takže ta kvalita tam rozhodně byla. Nám těch pár hodin odpočinku chybělo. Ale i tak jsme nedali kůži úplně lacino, zdramatizovali jsme závěr a myslím, že hráči tam nechali všechny síly, které v nich ještě zůstaly," podotkl Rulík.

Do hry v druhém dílu Euro Hockey Tour zařadil i tři nováčky - gólmana Josefa Kořenáře ze Sparty, obránce Mikuláše Hovorku z Českých Budějovic a útočníka Jakuba Rychlovského z Liberce. "My jsme rádi za každého nováčka v týmu. I proto tyhle turnaje jsou, aby ti kluci, kteří se začnou trochu ukazovat v lize, měli možnost toho dalšího posunu přes mezinárodní hokej. Myslím, že bez té konfrontace to není ono. Ale pokud k ní dojde a oni vidí, jak je to ještě posunuté o kousek výš v takových zápasech, je to pro ně to nejlepší, co může být. Proto jsme je také pozvali do nominace. A myslím, že ten účel to splnilo," konstatoval Rulík.

Po dvou turnajích si začíná utvářet jádro týmu. "Nechci říkat, kdo přesně do toho jádra patří, protože nechci nikoho opomenout. Jmenovat tak nebudu. Máme to každopádně postavené na týmovém výkonu, a kdo je zrovna v tom týmu, tak tam patří. A s tím týmem chceme uspět. Čím širší základnu budeme mít, tím to každopádně bude lepší. Byl bych jen rád, kdyby to tak bylo," podotkl Rulík a zatím si nechal pro sebe strategii výběru týmu na únorové Švédské hry. "Nebudu o tom mluvit hned dneska, protože je těsně po zápase, ale něco namyšleného mám a dozvíte se to včas," dodal Rulík.