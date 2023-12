Rulík chválil nováčky a vážil si vybojované výhry. Švýcaři tam nechali všechno, uvedl

Výkon českých hokejistů v sobotním utkání se Švýcary měl na takřka 62 minut dlouhé cestě několik slabších míst. Kouč Radim Rulík však v hodnocení zápasu ocenil, že i přes ztrátu dvoubrankového vedení se jeho svěřencům podařilo proti velmi silnému a dobře připravenému soupeři najít cestu k úspěchu. V neděli bude jeho tým po turnaji Karjala hrát o další celkové prvenství.

Švýcaři měli výborný nástup do všech třetin. "Počítali jsme s tím. Myslím, že v první třetině byli Švýcaři lepší a měli výborný pohyb. Ve druhé se to podle mého srovnalo, vyrovnali jsme se jim a odskočili jsme na 2:0. Myslím, že jsme si to i zasloužili. Ve třetí třetině to ovlivnil gól po signálu, který se jim v přesilovce povedl. Pak jim pomohlo i to prostředí a lidi. Ten kontaktní gól je nabudil, úplně tak se tam nepovedla rozehrávka jednoho útoku a bylo vyrovnáno," připomněl Rulík drtivý vstup domácích do třetí části.

K dokonání obratu se však švýcarský výběr nedostal. V čase 61:57 je rozesmutnil obránce Michal Kempný. Češi tak přidali na úvod sezony pátou výhru. Poprvé v historii samostatného Česka. Dosud vyhráli čtyřikrát po sobě na začátku ročníku v sezonách 1999/2000 a 2019/20. Letos dokázali přidat ještě jeden úspěch navrch a sérii mohou navíc stále natáhnout.

"Strašně si cením toho, že jsme ten zápas zvládli a nepodlehli jsme tomu prostředí. Do konce třetiny už jsme neinkasovali a i 2:2 na domácí půdě takhle silného soupeře je cenné. A hodně cenné je i to vítězství v prodloužení. Udělali tam chybu, když tam upadl bránící hráč, a my jsme toho dokázali využít. Jsme za to velice rádi, protože to byl velmi těžký zápas. Švýcaři se nachystali, mají tady velice silné mužstvo a pro nás to nebylo jednoduché."

Přestože v krásné curyšské Swiss Life Areně je široké kluziště (s rozměrem 60 na 30 metrů), nechtěl nijak slevit z aktivní hry, kterou vyznává. "Nechtěli jsme naši hru měnit ani podle soupeře a ani podle rozměru kluziště. Chtěli jsme se držet hry a systému, které máme nastavené. Myslím, že v tom ale problém nebyl. Byl spíš v tom, že Švýcaři více chtěli, byli nabuzení. Ještě v sezoně nevyhráli, byl to pro ně domácí zápas, se Švédy se jim to nepovedlo, chtěli to zkusit na nás a myslím, že tam nechali všechno. O to více je ta výhra cenná," zdůraznil Rulík.

"Není to jednoduché. Myslím, že i tím, jak se zase změnila sestava a hráči si na sebe musí zase přivyknout, protože v tomto složení hrají poprvé. Nechci je nijak omlouvat. Ale i proto vnímám jako cenné, jak to mužstvo zabojovalo a ač proti nám stál opravdu kvalitní soupeř, tak jsme se s tím vypořádali," dodal Rulík.

Pochválil za výkon debutanty v národním týmu. Byli hned tři: Brankář Josef Kořenář, obránce Mikuláš Hovorka a útočník Jakub Rychlovský, který byl dokonce prvním střelcem zápasu. "Typově je to hráč, který podle mého názoru tenhle hokej zvládne. A já jsem jen rád, že mu to takhle vyšlo. Dal gól, k tomu se vyhrálo, pro něho skvělý start v národním týmu. Myslím, že ten hráč si nemůže přát nic jiného, než když se mu povede skórovat a navrch se vyhraje," přemítal Rulík.

Vybrané statistiky utkání. Livesport

Kořenář předvedl jistý výkon, inkasované góly si mohl jen těžko vyčítat. "Myslím, že byl skvělý. Podržel nás, v kabině jsem ho pochválil. Myslím, že to byl opět velice jistý výkon brankáře. Za góly nemohl a měl tam naopak pár situací, kdy nás podržel," připomněl Rulík. "Mikulášovi Hovorkovi zhodnotí tu premiéru Marek (Židlický). Já si to nechávám až potom po turnaji. Nechám si odstup a pak se s těmi hráči spojím, pobavím se s nimi o tom, co mám na srdci, abychom si řekli směrem k další fázi té sezony," nastínil.

V neděli budou Češi bojovat o další turnajový primát po listopadovém triumfu na Karjale ve Finsku. Sestavu týmu pro rozhodující duel se Švédy, které potřebují Češi jakýmkoliv způsobem porazit, ovlivní i zdravotní stav.

"Ještě budeme čekat, už teď ale víme, že u dvou hráčů máme problém, což jsou Ronald Knot a Michal Řepík. Musíme tak trošku ustoupit od původního plánu, ale máme tady pět pětek, tak si poradíme. Matěj Stránský měl mít volno, ale půjde hrát, protože je pravé křídlo. Nahradí Michala v té formaci připravené na zítřek. Z devíti zbývajících beků jich postavíme osm, ale s Markem Židlickým jsem zatím nemluvil, co a jak. Pokud však nedojde k dalším problémům, budeme připravení," ujistil Rulík.