Zajíček před debutem v reprezentaci: Hodně se těším. Stres na mě zatím nedolehl

Premiérového startu v hokejové reprezentaci se dočká v sobotním utkání na Švédských hrách v Karlstadu proti Finsku brankář Šimon Zajíček (22) z Litvínova. Pro rodáka z Frýdlantu a odchovance Liberce bude o to větší, že se dosud nepředstavil ani v mládežnických výběrech.

"Cítím se super a jsem na to natěšený," řekl Zajíček novinářům po pátečním tréninku v Löfbergs Areně. Při čtvrteční porážce s domácím Švédskem 1:4 na střídačce kryl záda Jakubu Málkovi a měl možnost zblízka pozorovat úroveň na mezinárodní scéně. "Určitě to bude těžší než extraliga. Hlavně v rychlosti a přesnosti střelců. Přijde mi, že ti tady moc nemrhají střelami. Spíš střílí z vyložených příležitostí. Těším se na to. Jsem na to zvědavý."

Za šanci v národním týmu je vděčný. "Asi mě to dost překvapilo, ale zároveň jsem byl strašně rád, protože je to něco, co jsem si vždycky přál," podotkl Zajíček. Pozvánku nebere jako odměnu jen pro sebe. "Mé výkony jsou odraz celého týmu. Kluci v Litvínově mi fakt pomáhají a je to práce celého týmu. Je to ale další motivace k tvrdé práci," prohlásil.

V extralize má na kontě 59 utkání, v této sezoně jich odchytal 16 s průměrem 2,77 obdržené branky a úspěšností 91,63 procenta. Necítí nervozitu, s ní problémy nemívá. "Já se hodně těším a stres na mě zatím nedolehl," ujistil Zajíček. Od pondělního srazu se v kabině bez problémů rozkoukal. "První dojem z toho přešel v prvních dnech v Praze. Teď už je to klasicky jako normálně v domácím týmu."

V Litvínově s ním pracuje jako trenér brankářů Zdeněk Orct, který na stejné pozici působil v minulých letech i u reprezentace. "Říkal, ať si hlavně z toho nedělám hlavu a užiju si zápas," přiblížil Zajíček.

Spolu s novým koučem Radimem Rulíkem přišel jako trenér gólmanů k národnímu týmu Ondřej Pavelec, bývalý brankář Atlanty, Winnipegu a New York Rangers. "Mám k němu velký respekt. Když chytal, tak to byl jeden z mých vzorů, takže je to super," řekl Zajíček. Před nominací na Švédské hry v přímém kontaktu s Pavelcem nebyl. "Přijel se podívat na tréninky, ale se mnou nekomunikoval, jen s panem Orctem."

Tabulka Švédských her. Livesport

K reprezentaci se měl Zajíček připojit už v prosinci při Švýcarských hrách v Praze a Curychu, ale nakonec se dočkal až nyní. "Taky jsem to věděl dopředu, ale bohužel poslední zápas před srazem jsem se zranil v Pardubicích," připomněl.

Sobotní duel s Finy začne v poledne, ale Zajíčkovi brzký čas nevadí. "Asi je mi to jedno. Já nemám zažité nějaké určité časy. Extraliga se většinou hraje od 17:30, ale já v tom nevidím nějaký veliký rozdíl," dodal.