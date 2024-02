Kempný po porážce se Švédskem: Darovali jsme jim dva góly. Nebyli jsme dost dobří

Podobně jako v prosinci na Švýcarských hrách přehráli i ve čtvrtek na úvod Švédských her hokejisté Tre kronor český tým. Švédové měli při výhře 4:1 opět navrch nejen výsledkově, ale poměrně výrazně také herně. Obránce poražených Michal Kempný (33) v rozhovoru s novináři přiznal, že jeho tým domácím nestačil.

"Švédové byli nepříjemní, neměli jsme moc času v podstatě na nic. Dobře se drželi u nás ve třetině na puku a bylo pro nás těžké ukončovat ty souboje a získávat puky. Když už jsme je získali, neměli jsme síly na přechod do útočného pásma. Když jsme byli v útočné třetině, nedokázali jsme se tam moc udržet na puku a vytvořit si nějaké šance. Je to, jak to je. Těžká prohra," prohlásil Kempný.

V úvodu to přitom vypadalo z akciemi svěřenců kouče Radima Rulíka velmi slibně. Navrátilec do reprezentace Martin Růžička přesměroval v osmé minutě nabídku od Jakuba Rychlovského a Češi vedli.

"Myslím si, že jsme začali docela dobře, měli jsme celkem dobrý pohyb. Darovali jsme jim ale první dva góly při ztrátě na modré čáře. Ve druhé třetině jsme toho moc neměli. Snažili jsme se s tím do konce zápasu ještě něco udělat, pak jsme se na konci snažili si něco vytvořit, ale nebylo toho moc," konstatoval Kempný.

Sám navíc v 18. minutě pomohl Švédům k vyrovnání. "Podjela mi tam brusle. Kdybych nespadl, tak samozřejmě ten puk normálně seberu a dám ho dolů. I tohle se v hokeji stává... Bohužel z toho vzniklo potom přečíslení a padl z toho gól," litoval zkušený bek extraligové Sparty.

Pocity bezradnosti měli Rulíkovi svěřenci hlavně ze druhé části, ačkoliv ji neprohráli a skončila bez branek. "Ta nebyla z naší strany vůbec dobrá. Švédové se drželi u nás ve třetině výborně na puku, vždy tam byl jeden hráč před brankou, bylo těžké ty puky odebírat. Na nic se nevymlouváme - tu druhou třetinu nás v podstatě celých dvacet minut přehrávali. A vzalo nám to hodně sil," uvedl Kempný.

Očekávaný nápor nepřišel ani ve třetí třetině, Češi v ní dlouho nezaznamenali ani střelu na branku. "Tahali jsme za kratší konec celý zápas. Nebyli jsme prostě dost dobří. Rozebereme si to, v pátek dobře potrénujeme a připravíme se na sobotu. Ještě máme dva zápasy před sebou a budeme se snažit uspět," řekl Kempný.