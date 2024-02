Růžička po gólovém návratu do reprezentace: Měl jsem radost, ale to je tak všechno

Růžička po gólovém návratu do reprezentace: Měl jsem radost, ale to je tak všechno

Návrat do české hokejové reprezentace po šesti letech ozdobil kanonýr Martin Růžička (38) hned gólem, ale jinak mu jubilejní 50. zápas v národním týmu mnoho radosti nepřinesl. Po jeho trefě v čase 7:22 sice tým kouče Radima Rulíka (58) vedl 1:0, ale Švédové potom převzali iniciativu a otočili výsledek na 4:1. Autor celkem 349 branek z 874 zápasů se dočkal v reprezentaci deváté trefy. Naposledy skóroval při svém posledním startu na olympijských hrách v Pchjongčchangu při prohře v duelu o třetí místo s Kanadou 4:6.

Růžička z levého kruhu usměrnil za gólmana Marcuse Högberga přihrávku Jakuba Rychlovského krátce poté, co naskočil ze střídačky a dosprintoval do útočného pásma. "Samozřejmě jsem měl radost, ale to je tak asi všechno. Akorát jsem vyšel ze střídačky, takže jsem měl hodně sil. Dostal jsem krásnou žabičku a měl jsem trochu štěstí, že jsem to tečoval přímo do branky," řekl Růžička novinářům.

Švédové ale na konci první třetiny dvěma góly otočili stav. Ve druhé části byli Češi pod tlakem, přesto drželi těsný stav a na jejím konci měli i na 34 sekund v přesilové hře pěti proti třem možnost srovnat krok. To mohl být podle Růžičky jeden ze zlomových momentů.

"Těch bylo v zápase víc. Dva góly v závěru třetiny Švédům vlily krev do žil, to přesně potřebovali. Byli jsme horší, přesilovka nám mohla pomoct, ale nesehráli jsme ji dobře. Pořád jsme ztráceli jen gól a věřili jsme, že to můžeme zvrátit, ale dostali jsme další dva a to už bylo těžké. Kromě prvních deseti minut to z naší strany nebyl dobrý zápas. Nezasloužili jsme si vyhrát," uznal Růžička.

Švédové český výběr předčili v bruslení a i Růžičkovi tím návrat do národního týmu ztížili. Přesto ukázal své kvality, byl na ledě vidět a byl vyhlášen nejlepším hráčem z české strany. "Tempo je samozřejmě vyšší než v extralize, ale čekal jsem to ještě horší. Nebyl to takový extrém. Švédům tam padly nějaké góly a pak se nám hrálo těžko, když jsme prohrávali. Potřebovali jsme vyhrávat souboje, o tom je hokej. Jakmile jsme je prohrávali, byli jsme pod tlakem a nedostávali jsme se ze třetiny. Motali nás," prohlásil Růžička.

Přehled utkání Česko – Švédsko 1:4

Z tlaku soupeře podle něj vycházely i nepřesnosti na české straně. "Vždycky hrajete to, co vám dovolí soupeř. Dneska byli lepší Švédi, takové zápasy se stávají, i když je to těžké. Věřím, že se z toho poučíme. Máme dva zápasy na to, abychom to napravili," dodal Růžička.