Osmnáctka na Hlinka Gretzky Cupu deklasovala Německo a zajistila si semifinále

Česká hokejová reprezentace do 18 let deklasovala ve svém druhém utkání na turnaji Hlinka Gretzky Cup v Edmontonu Německo 7:3 a po druhé výhře má jistý postup do semifinále.

Dalším skvělým výkonem se pod vítězství svěřenců trenéra Davida Čermáka podepsal útočník Adam Benák, který vstřelil tři branky a přidal dvě asistenci. Sedmnáctiletý talent je nově historicky nejproduktivnějším hráčem turnaje, v součtu s loňským ročníkem nasbíral již 17 bodů.

Němci, kteří na úvod prestižního turnaje porazili v prodloužení Finsko, se sice ve 4. minutě dostali zásluhou Gustavse Griva do vedení, český výběr však bleskově odpověděl. O 22 sekund později Benák vyrovnal a plzeňský rodák byl i poté klíčovou postavou duelu. V 11. minutě posunul svůj tým do vedení a ještě v první třetině připravil v přesilovce gól pro Záhejského.

Ve druhé třetině měli Češi výraznou střeleckou převahu, stejně jako v první části vyslali na brankáře Kaisera 17 střel a opět se i třikrát gólově prosadili. Ve 39. minutě Benák zkompletoval hattrick. Ještě před odchodem do kabin si navíc připsal pátý kanadský bod v utkání, když asistoval na branku Poletína.

Posledním českým soupeřem v první části turnaje budou ve středu Finové.