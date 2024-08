Senzační vstup do Hlinka Gretzky Cupu. Hokejová osmnáctka otočila duel s USA

Čeští hokejisté vstoupili vítězně do prestižního turnaje Hlinka Gretzky Cup hráčů do 18 let v Edmontonu, když na úvod skupiny B zdolali po obratu tým USA 2:1. O branky výběru kouče Davida Čermáka (53) se postarali útočníci Adam Novotný (16) a David Rozsíval (17).

Vstup do zápasu vyšel v aréně Rogers Place, která je domovem letošního finalisty Stanley Cupu Edmontonu Oilers, lépe Američanům. V páté minutě je poslal do vedení Grimes, při jehož nahození od červené čáry měl gólman Štěbeták zakrytý výhled a nestihl zareagovat.

Do první přestávky se stav nezměnil, přestože si oba týmy zkusily přesilovku pět na tři a na českého gólmana se krátce před přestávkou řítil osamocený Lansing. Štěbeták si však s jeho kličkou do bekhendu poradil a zasáhl betonem.

Zatímco v úvodním dějství byla střelecká převaha jasně na straně zámořského výběru, ve druhé části byli výrazně aktivnější Češi (13:7). Ve 33. minutě našel Adam Benák skvělou přihrávkou Novotného, který si tváří v tvář americkému brankáři Cameronovi poradil a vyrovnal. Češi se pak znovu museli bránit ve třech, ale zvládli to bez úhony.

Ve třetí části byli opět střelecky výrazně aktivnější Američané (14:4), ale ve 42. minutě pomohla Štěbetákovi při Sykorově zakončení tyčka, chvilku na to po jeho zaváhání za brankou obětavě blokující spoluhráči. Naopak v 57. minutě proklouzl kotouč pod lapačkou Cameronovi a Rozsíval úspěšnou dorážkou rozhodl.

"Výsledkově je to parádní vstup, porazit Ameriku v Kanadě je výborné. Výkon nebyl až tak přesvědčivý, ale tři body se počítají. První polovinu zápasu jsme neodehráli úplně ideálně. Tým se musel po prvních dvaceti minutách zvednout, protože to nebyl náš výkon," uvedl pro server hokej.cz asistent trenéra Radek Bělohlav.

V dalším utkání se čeští mladíci utkají dnes od 20:00 SELČ s Německem, které v úvodním vystoupení zdolalo Finy 2:1 v prodloužení.

Program Hlinka Gretzky Cupu