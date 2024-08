Mistři jako poslední vyrazili zpátky na led, po zranění chybějí Třinci tři opory

Jako poslední ze všech extraligových týmů oficiálně zahájili závěrečnou část přípravy na sezonu hokejisté Třince. Šampioni z posledních pěti odehraných ročníků na ledě trénovali i v předešlých dvou týdnech, ale dobrovolně. Ostrý start si naplánovali na pondělí, trenérský štáb v čele se Zdeňkem Motákem zatím ještě postrádá Martina Růžičku, Andreje Nestrašila a Jakuba Jeřábka, kteří se zotavují po zranění.

"Každý z nich je v jiné fázi svého zranění, na žádného z nich nechceme tlačit. Kluci jsou v péči našich lidí a na led půjdou až ve chvíli, kdy dostanou od lékařů zelenou a kdy se i oni sami na to budou cítit. Jsou to naše opory, mají toho za sebou hodně, nemám o ně strach," řekl Moták na klubovém webu.

Oceláři půjdou do sezony jen v mírně obměněné sestavě. Nejvýraznější ztrátou je odchod reprezentačního útočníka Daniela Voženílka, se kterým v klubu skončili Adam Helewka, Adam Polášek a Petr Šenkeřík. Místo nich Slezané angažovali Bohumila Janka, Marka Hrbase, Michala Teplého a Justina Addama.

"Michal Teplý je šikovný hráč s dobrým zakončením, Justin je zase fyzicky velmi dobře vybavený útočník, Bohumila Janka myslím nemusím představovat, protože to je v extralize velmi známý bek nejen svou obětavostí. Marek Hrbas přišel primárně do Frýdku-Místku, ale nějaký čas ještě bude trénovat s námi, abychom ho jako trenéři poznali," uvedl Moták na adresu nových hráčů.

Oceláři vstoupí do sezony s novým trenérským týmem. Motákovými asistenty se místo Vladimíra Országha stali Marek Malík a Jiří Raszka. "S Vladem byla spolupráce velice kvalitní, dvě vítězství v soutěži to potvrzují. Přišli noví kluci, kteří si musí zvyknout na chod organizace, i když Marek ji zná a Jirka tady taky byl. Rychle skočili do procesu a myslím, že budou pracovat kvalitně a naše očekávání naplní," řekl Moták.

Třinec odehraje v přípravě čtyři utkání, před startem extraligy ho čekají i čtyři zápasy Ligy mistrů.