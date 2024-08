Hlinka Gretzky Cup, prestižní přehlídka nejlepších mladých hokejistů světa, se letos uskuteční od 5. do 10. srpna v kanadském Edmontonu. Před úvodním buly se slovenská redakce Livesport Zpráv podívala na deset nejzajímavějších hráčů, které stojí za to sledovat a kteří mají před sebou zářnou budoucnost.

Stále teprve šestnáctiletý útočník má našlápnuto stát se další superhvězdou zámořské NHL, ale na draft půjde až v roce 2026. Přesto už teď ukazuje, že má před sebou solidní budoucnost. V sezoně 2023/24 odehrál za tým Medicine Hat Tigers ve WHL 61 zápasů a nasbíral 97 bodů, což jsou fenomenální čísla.

Pouze šest hráčů jeho věku v historii zmíněné ligy mělo lepší čísla. McKenna nastoupil také na posledním mistrovství světa hráčů do 18 let, kde si v sedmi zápasech připsal 20 bodů (10 gólů, 10 asistencí), historicky lepší byli historicky pouze James Hagens a Nikita Kučerov.

Jeden z nejlépe hodnocených útočníků v draftu 2025 Desnoyers byl také součástí zlatého týmu Kanady na posledním šampionátu hráčů do 18 let. Nastoupil v pěti zápasech (1+4). Za tým Moncton Wildcats v QMJHL odehrál 60 zápasů, ve kterých nasbíral 56 bodů (20+36). Ukázal velký potenciál, který by měl v nové sezoně potvrdit.

Je velmi pravděpodobné, že se Schaefer stane nejvýše draftovaným obráncem příštího roku. Tak tomu je prakticky ve všech raných předdraftových žebříčcích. Kanadský bek odehrál svou první sezonu v OHL, která mu v dresu Erie Otters vynesla celkem dvacet bodů. Větší roli sehrál na mistrovství světa hráčů do 18 let, kde přispěl ke zlatu Kanady pěti body v sedmi zápasech.

Další kanadský hráč, který by si měl vybojovat místo v prvním kole draftu. Sedmnáctiletý útočník odehrál svou první kompletní sezonu ve WHL v týmu Victoria Royals a v průměru zaznamenal téměř bod na zápas, když jich nasbíral 59 (21+38). Javorové listy však mají v týmu i další produktivní útočníky, například Jakea O'Briena, který v minulé sezoně nasbíral v OHL 64 bodů v 61 zápasech, a doplňuje ho Émile Guité. Ten zase nasbíral 57 bodů v QMJHL.

Švédský útočník se narodil v australském Adelaide. I on patří mezi hráče s potenciálem být vybrán v prvním kole draftu. S 50 body patřil k nejproduktivnějším hráčům domácí juniorské reprezentace a nejproduktivnějším hráčům ve věkové kategorii U17. Dlouhodobě prokazuje ofenzivní schopnosti, které ukázal i na posledním mistrovství světa hráčů do 18 let, kde vstřelil jeden gól a radoval se z bronzu. Za klub Lulea IF hraje již od dorostu a dvakrát si zahrál i v mládežnických reprezentacích.

Jeho otcem je bývalý obránce Josef Boumedienne, který má zkušenosti z NHL a v sezoně 2012/13 hrál také za Slovan Bratislava. Sám Sascha se narodil ve finském Oulu, stejně jako jeho otec hrál za Kärpät, ale rozhodl se reprezentovat Švédsko. V zámoří působí již delší dobu, v minulé sezoně hrál za Youngstown Phantoms v USHL a s 27 body byl třetím nejproduktivnějším hráčem mezi těmi, kteří mohou být draftováni nejdříve v roce 2025. Očekává se, že hokejista narozený v Alžírsku bude bojovat se Schaeferem o pozici nejvýše draftovaného beka.

Stále teprve šestnáctiletý útočník působí od loňského roku ve švédské Frölundě, kde byl nejproduktivnějším hráčem týmu U18. Několik zápasů odehrál také v juniorské lize, kde by měl naplno odehrát příští sezonu 2024/25. Westergard bude debutovat v reprezentaci U18, v týmu U17 měl průměrně bod na zápas.

Mladý obránce nedávno zaujal na Slovensku i v Česku, protože se nečekaně rozhodl změnit zemi, kterou bude reprezentovat. Dravecký se narodil v USA, ale dlouho hrál za mládežnické týmy Třince, kde je jeho otec klubovou legendou. Před sezonou 2023/24 se rozhodl vrátit na Slovensko, aby mohl v budoucnu bez problémů reprezentovat výběr s dvojkřížem na hrudi.

Nakonec se však rozhodl pro Českou republiku, a tak ho trenér David Čermák okamžitě povolal na Hlinka Gretzky Cup. Následující ročník bude hrát v juniorském týmu švédského Rögle. Na konci října se Dravecký stal ve věku 15 let, 10 měsíců a 12 dní druhým nejmladším střelcem v historii nejvyšší slovenské ligy.

Český útočník je jedním z kandidátů na první kolo draftu NHL v roce 2025. Své kvality prokázal už na loňském Hlinka Gretzky Cupu, kde nasbíral deset bodů (2+8), stejně jako nejproduktivnější hráči Berkly Catton a Trevor Connelly, ale vstřelil méně branek. Nakonec slavil se svými spoluhráči stříbro. Na posledním šampionátu U18 vstřelil v pěti zápasech gól a přidal dvě asistence. V nejvyšší české lize odehrál za Plzeň osmnáct zápasů. Od nové sezony bude hrát za Youngstown Phantoms v USHL.

Velmi zajímavou sestavu na Hlinka Gretzky Cup letos veze Ameriku, protože v něm chybí prakticky všechny největší talenty ročníku. Není v něm žádný z hráčů s potenciálem být draftován v prvním kole. Na první pohled se tedy může zdát, že USA nebudou tak silné, ale zámořský tým opět myslí vysoko. Útočné formaci by měl vévodit Kevan, který v minulé sezoně odehrál celkem 59 zápasů za Des Moines Buccaneers v USHL a zaznamenal 57 bodů. Díky tomu se stal nejproduktivnějším hráčem ligy mezi těmi, kteří mohou být draftováni nejdříve v roce 2025.