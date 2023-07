Vynikající start. Český výběr na Hlinka Gretzky Cupu sestřelil tým USA, vyhrál 7:2

Čeští hokejisté vstoupili úspěšně do prestižního turnaje Hlinka Gretzky Cup hráčů do 18 let, když na úvod programu skupiny A v Břeclavi porazili tým USA 7:2. Domácí vedli po dvou třetinách 3:2, rozdíl ve skóre pak zvýraznili čtyřmi zásahy ve třetí části. Pod vysoké vítězství se podepsal dvěma góly útočník Adam Titlbach, jenž navíc zaznamenal i asistenci.

Zatímco v sobotní generálce proti Kanadě (0:5) se výběr nového kouče Davida Čermáka střelecky vůbec neprosadil, dnes si proti druhé zámořské velmoci vedl výrazně lépe. Čekání na gól utnul po polovině úvodního dějství Titlbach, jenž se prosadil povedenou ranou z prostoru mezi kruhy.

Brankář Jakub Milota držel čisté konto a zároveň i nejtěsnější náskok až do 33. minuty. I když pak vyrovnal Will Zellers, Češi záhy kontrovali. Náskok jim vrátil Matěj Kubiesa, chvilku nato zvýšil Ondřej Kos. Eero Butella sice ještě do druhé přestávky oživil šance Američanů, k radosti takřka 2200 diváků však Češi ve třetí třetině zcela dominovali. Další góly přidali Samuel Drančák, znovu Titlbach, Petr Sikora a Adam Jecho.

V odpoledním utkání břeclavské skupiny A deklasovali Švédové tým Německa 11:1. Ve skupině B v Trenčíně padlo dokonce 15 branek v duelu mezi Kanadou a Finskem. Po výhře 9:6 se radovali Seveřané, přestože v úvodu brzy prohrávali 1:3. Švýcaři porazili domácí Slováky 6:3.

V úterý nastoupí čeští mladíci od 19 hodin proti Německu.

