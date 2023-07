Livesport Daily #51: Co prožívá hráč před draftem do NHL, odpovídá Eduard Šalé

Každý malý hokejista si tenhle moment představuje. Sedíte v hledišti, oči upřené na pódium, a najednou zazní vaše jméno. Eduard Šalé (18) už ví, jaké to je, když se tenhle sen stane skutečností. Nejlépe postaveného Čecha na letošním draftu si jako celkově dvacátého vybrala organizace Seattle Kraken a Šalého tak nyní čeká boj o místo v nejlepší hokejové lize světa. Právě rodák z Brna je hostem nového podcastu Livesport Daily.

"Abych řekl pravdu, tak jsem čekal, že si mě vyberou trochu jiné týmy než Seattle. Po tom, co vyhlásili moje jméno, tak si toho moc nepamatuji. Nevím, jak jsem šel dolů po schodech na pódium, měl jsem blackout, vůbec jsem nevěděl, co dělám," vzpomíná na červnový draft Šalé.

V průběhu července pak podepsal se Seattlem tříletou nováčkovskou smlouvu na téměř milion dolarů na sezonu. "Jasně, je to hodně peněz, ale nějak to neřeším. Jsem úplně normální kluk, nekupuji si auta, nechodím v nějakém extra drahém oblečení, navíc dost možná ty peníze ani neuvidím. Musím se nejprve prosadit a ukázat, že na to mám," dodává.

V aktuální epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Při jaké činnosti před draftem fyzicky nejvíc trpěl?

Do jakého týmu NHL nechtěl být vybrán?

Proč jsou slovenští hokejisté v poslední době na draftu před Čechy?

Kolik kilogramů svalů potřebuje přes léto nabrat?

