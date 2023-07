Nominace na Hlinka Gretzky Cup. V českém výběru nechybí šestnáctiletý talent Benák

Hlavní trenér české hokejové reprezentace do 18 let David Čermák (52) se svými asistenty Richardem Žemličkou a Jaroslavem Nedvědem zveřejnili nominaci na Hlinka Gretzky Cup, který je na programu od 31. července do 5. srpna 2023 v Břeclavi a Trenčíně.

V nominaci figurují dva brankáři, osm obránců a třináct útočníků. Dvacet hráčů z výběru Davida Čermáka působí v českých soutěžích, David Svozil, Ondřej Kos a Adam Jecho hrají ve Finsku. Nejmladším nominovaným hráčem je šestnáctiletý Adam Benák (10. 4. 2007), útočník HC Škoda Plzeň. Zbylých 22 hráčů se narodilo v roce 2006.

V dosavadním průběhu sezony 2023/24 má za sebou česká osmnáctka kromě přípravných kempů i tři přátelské zápasy na půdě Švýcarska. Český národní tým U18 z Davosu odcestoval tento týden s bilancí dvou výher a jedné porážky. Reprezentace se sejde ve čtvrtek 27. července 2023 v Břeclavi, kde sehraje také v sobotu 29. července přípravné utkání proti Kanadě (18:30). V základní skupině Hlinka Gretzky Cupu se postupně střetne s mužstvy USA, Německa a Švédska. Účastníky skupiny v Trenčíně jsou ve stejném termínu reprezentace Kanady, Slovenska, Finska a Švýcarska. Zápasy o umístění a semifinále jsou na programu v pátek 4. srpna, finále a souboj o bronz v sobotu 5. srpna 2023.

Program národního týmu. Livesport

Všechny zápasy českého týmu z 32. ročníku prestižního mládežnického turnaje budou moct fanoušci sledovat v přímých přenosech na ČT sport anebo na platformě ČT sport plus, která bude pokrývat většinu duelů v břeclavské skupině. Zápasy USA a Kanady zase odvysílá kanadský sportovní kanál TSN. Ze všech utkání Hlinka Gretzky Cupu 2023 v Břeclavi bude k dispozici videostream, přičemž odkazy na ně a více informací najdou fanoušci na oficiálním webu turnaje hlinkagretzkycup.cz.

Nominace českého týmu:

Brankáři: Mařík Matyáš (HC Motor České Budějovice), Milota Jakub (HC Oceláři Třinec).

Obránci: Galvas Tomáš (HC Olomouc), Fibigr Jakub (HC VÍTKOVICE RIDERA), Hlinský Adam (BK Mladá Boleslav), Jiříček Adam, Skok Jan (oba HC Škoda Plzeň), Král Adam (Bílí Tygři Liberec), Zielinski Aleš (HC Oceláři Třinec), Svozil David (Ilves Tampere-FIN).

Útočníci: Klíma Jiří (Mountfield HK), Drančák Samuel, Humeník Matyáš (oba HC Motor České Budějovice), Curran Maxmilián, Chludil Danny (oba HC Slavia Praha), Benák Adam, Titlbach Adam (oba HC Škoda Plzeň), Lisler Oskar (BK Mladá Boleslav), Kubiesa Matěj, Pohludka Šimon, Sikora Petr (všichni HC Oceláři Třinec), Jecho Adam (Tappara Tampere, FIN), Kos Ondřej (Ilves Tampere-FIN).