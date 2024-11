Dělali jsme chyby, Finové byli prostě lepší, přiznal Hrabík po porážce na Karjale

Nedostatky ve vlastní hře a naopak velmi povedený výkon vítězných Finů stály podle názoru českých hokejistů za vysokou porážkou 0:4 ve druhém utkání na turnaji Karjala. Útočník Kryštof Hrabík (25) v rozhovoru s novináři bez obalu přiznal, že Seveřané byli lepším týmem. Mrzelo ho ale, že jim k úspěchu dopomohl dvěma chybami, po nichž Jakub Málek (22) inkasoval.

"Kdyby nám tam něco padlo, mohl to být třeba jiný zápas, ale chyběl nám tlak do brány. Měli jsme sice nějaké šance, ale neproměnili jsme je. Finové na tom byli lépe rychlostně, víc bruslili. Stálo proti nám kvalitní mužstvo, udělali jsme navíc chyby, které soupeř potrestal, takže je z toho vysoká prohra. Finové byli dneska prostě lepší," uvedl Hrabík.

Přestože svěřenci kouče Radima Rulíka očekávali zápas v rychlém tempu, podle útočníka pražské Sparty jim přesto nějakou dobu trvalo, než si na styl hry zvykli. "Musím říct, že jsme čekali rychlý zápas. Věděli jsme, že mají kvalitní mužstvo. Ale je pravdou, že nám to v té první třetině asi chvíli trvalo, než jsme se k tomu nějakým způsobem dokopali taky, abychom hráli ten rychlejší hokej," řekl Hrabík.

Sám se podepsal pod dvě inkasované branky. "První a čtvrtý gól jdou za mnou...," nehledal výmluvy Hrabík. Pomohly mu v tomto ohledu zkušenosti. "Už jsem přece jen něco odehrál. Dřív bych se s tím asi vyrovnával hůř, ale člověka to samozřejmě mrzí, protože touží týmu pomoct a nechce ty chyby udělat. Ten zápas jde ale dál, takže na to člověk nemůže moc myslet a babrat se v tom. Snažíte se to týmu naopak nějak vynahradit. Stejně jsem se snažil i já, bohužel to dneska nevyšlo," litoval Hrabík.

S vědomím toho, že po jeho zaváhání zvýšil Toni Rajala ze sóla v závěru úvodního dějství na 2:0 pro domácí, hrál také obránce Ronald Knot. "To se stane. Špatně jsem si pokryl puk, soupeř mi ho vypíchl a dal gól. Takových situací jsou stovky za zápas, akorát z této byl gól. Situace nějak vyplynula, chtěl jsem ji vyřešit takhle, protože jsem si myslel, že je to pro tu chvíli nejlepší řešení. Nepovedlo se, dostali jsme gól, nedá se nic dělat. Hrajeme dál."

Přestože Češi klesli během dne z prvního místa na třetí, stále mají naději, že ve finské metropoli dosáhnou na turnajový primát. Potřebovali by k tomu i pomoc Švédů, ale nejdřív musí sami položit na lopatky Švýcary, a to už v základní hrací době. "To samozřejmě chceme. Všechno je otevřené. Máme jednu výhru, pořád můžeme být první, ale i poslední. Chceme to zvládnout," zdůraznil Knot.

"Čeká nás další rychlý zápas, ale my máme také rychlý tým a chceme se na zítra dobře připravit. Řekneme si, co jsme udělali dnes špatně, abychom to na neděli zlepšili. Budeme se snažit hrát rychlý hokej, vstřelit nějaké branky a Švýcary přebruslit. Na té mezinárodní úrovni je to rychlejší a rychlejší. A když tu rychlost soupeře minimálně nedorovnáte, nemůžete myslet na výhru," doplnil k nedělnímu závěrečnímu startu na turnaji Hrabík.