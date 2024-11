Gólman Málek se chystal na fotbal do Anglie, nakonec si od hokeje neodpočine. Zavolal národní tým

Brankář národního týmu na turnaji Karjala Jakub Málek (22) měl původně v plánu během první reprezentační přestávky v sezoně si od hokeje trochu odpočinout a vyrazit za fotbalem. Do Anglie, kam chtěl, ale nakonec neodjel a je rád, protože díky tomu mohl nahradit v národním týmu Josefa Kořenáře, který se z nominace omluvil.

Málek s dodatečnou pozvánkou vůbec nepopčítal. "Měl jsem v úmyslu vyrazit na fotbal do Anglie. Nakonec bylo dobře, že jsem zůstal a mohl rychle zareagovat, abych přijel na sraz do Česka, jak nejrychleji to šlo. Můj přesun k reprezentaci byl hodně hektický," uvedl rodák z Kroměříže, jenž hájí ve finské lize barvy Ilvesu Tampere. "Nakonec se mi nějak nechtělo, byl jsem línej někam jet," řekl s úsměvem.

Místo Premier League ho lákaly zápasy nižších soutěží, které jako velký fanoušek ostrovního fotbalu s oblibou sleduje. "Mám oblíbený klub, kterým je Forrest Green Rovers v páté lize. Ale teď je to blbý, moc se jim nedaří. Před několika lety zpátky, když jsem začal hrát FIFA, jsem si je vybral. A drží mě to až doteď," uvedl Málek.

S dosavadním průběhem sezony v klubu také příliš spokojený není. Ilves překvapivě neuspěl v základní fázi Ligy mistrů, když se ze 24 týmů nedostal mezi postupující šestnáctku. Ve finské lize je ambiciózní klub až sedmý.

"Ze začátku to bylo výborné, pak už bohužel horší. Nedařilo se týmu a ani mně osobně. Bylo to takové horší období, ale teď už se snad začíná blýskat na lepší časy a doufám, že po reprezentační pauze se vrátíme zase na vítěznou vlnu," přál si Málek.

Na Karjale by dnes měl odchytat utkání proti Finům. "Je to pro mě vždy něco speciálního tím, že už hraju nějaký ten rok ve Finsku. A vždy je pro mě dobré, když mohu chytat na kluzištích, která znám," pochvaloval si.

"Uvidíme, jak budou Finové hrát. Jejich nového trenéra Anttiho Pennanena moc dobře znám (z Ilvesu), ale jestli nastavil stejný styl, jakým jsme hráli my, těžko říct. Nesoustředím se ale na to, jakého trenéra mají. Bude to každopádně těžký a výborný zápas," dodal Málek.