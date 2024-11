Strašně těžký soupeř. Byli rychlejší a všude dřív, hodnotil Rulík prohru s Finskem

Kouč hokejové reprezentace Radim Rulík (59) po jednoznačné porážce 0:4 s Finy, která byla nejvyšší za dobu jeho dosavadního působení na střídačce národního mužstva, přiznal, že jeho tým narazil na mimořádně těžkého soupeře. V rozhovoru s novináři uvedl, že problémy dělala českému výběru především rychlost, s jakou Seveřané celý zápas odehráli. I v ní navíc zvládali všechny herní činnosti. A také nekompromisně trestali chyby.

"Rychlost Finů byla jednoznačně hlavní problém. Byli rychlejší, všude dřív a ještě měli v té rychlosti vynikající dovednosti. Strašně těžký soupeř pro nás. Jenom to dokládá, že u tří ze čtyř inkasovaných branek jsme chvíli předtím byli na kotouči. Kdybychom s pukem lépe nakládali, nemuseli jsme Finům dát šance, kdy nás donutili k chybě a z toho těžili. A při jejich gólu na 3:0 při našem oslabení by náš bek měl být na středu brankoviště u svého hráče. Jenže přišel o krok později. Finové byli výborní," ocenil Rulík.

Právě rozdíl v rychlosti mezi oběma týmy byl dobře patrný. Úřadující světoví šampioni zaostávali, ačkoliv dobře věděli, co mohou od soka pod vedením nového kouče Anttiho Pennanena očekávat. Devětapadesátiletý trenér ale neměl pocit, že by hráči z jeho sestavy nějak polevili. "Naše rychlost byla stejná jako v jiných zápasech, ale ta finská byla o stupeň vyšší. O tom jsem přesvědčený," konstatoval Rulík.

Statistiky utkání. Livesport

Měl už také celkem jasno o tom, jak příště čelit novému systému Finů lépe. "Jednoznačně bude třeba se víc zaměřit na defenzivu, být víc pohromadě a snažit se dostat za puk. A stejně jako Finové se pokoušet o rychlé protiútoky. To platí na každého. Hlavní ale je dát gól, který by soupeře nahlodal psychicky. A vyrovnat se Finům v pohybu," nastínil Rulík.

Nulu na kontě nedokázali jeho svěřenci odmazat ani přes řadu přesilovek. "Nemyslím si ale, že se zápas lámal v přesilovkách. Každopádně jsme si v nich nevytvořili moc střeleckých příležitostí nebo šancí. V prvním oslabení jsme sice dostali gól, ta další už jsme ale zahráli lépe," řekl Rulík.

Hráči bojovali až do konce

Dobrý pocit měl z první poloviny druhé třetiny. Ocenil také, že hráči bojovali až do konce zápasu. "Gól Finů na 2:0 v samém závěru první třetiny nám moc nepomohl, ale ve druhé třetině až do Kantnerova trestu jsme přidali a srovnali hru. Bohužel jsme ale nebyli produktivní... Góly by nás určitě nastartovaly. Tým ale bojoval, celý zápas se snažil a nic nevypustil. Kluky jsme nijak nekritizovali. Máme před sebou zápas se Švýcary, na který se chceme dobře připravit a být úspěšní. Nemůžeme si myslet, že budeme každého porážet," prohlásil Rulík.

Švýcary dnes viděl naživo v části utkání proti Švédům, v němž zvítězili 4:3 po samostatných nájezdech. Jaké získal poznatky? "Švédové i Švýcaři mají - na rozdíl od Finů - stejného trenéra jako v minulé sezoně, takže jsem viděl, že ve své hře mají pořád stejné prvky. Takže tuším, co nás může čekat. Stejně se ale rozhoduje až na ledě," řekl Rulík.

Že má jeho tým pořád ještě šanci dosáhnout na první místo a turnaj stejně jako před rokem vyhrát, tomu nepřikládá větší váhu. "Takhle já to vůbec neberu. Chci, abychom se hlavně prezentovali zlepšeným výkonem a ten zápas vyhráli. To je moje cesta," vysvětlil Rulík.

Tabulka Karjala Cupu