Doufám, že jsem nezklamal. Za důvěru jsem rád, řekl Kondelík po výhře nad Švýcary

Gólem a asistencí pomohl útočník Jáchym Kondelík (24) k vítězství českých hokejistů na závěr turnaje Karjala v Helsinkách nad Švýcarskem 5:2. Mistr světa z Prahy byl rád, že se týmu podařilo zareagovat na sobotní porážku s Finskem 0:4. Dvě výhry z prvního dílu Euro Hockey Tour považuje za dobrý výsledek, řekl novinářům.

"Myslím, že to vítězství je strašně cenné. Včera se nám to nevydařilo, moc nám to nebruslilo. Něco jsme si k tomu řekli a dneska už ta identita, kterou se chceme prezentovat a kterou do nás pan trenér hustí, byla vidět. Ten bruslivý a nepříjemný hokej. Vedlo to k vítězství," uvedl Kondelík.

V čase 3:08 otevřel skóre utkání. Z pravého kruhu překonal brankáře Stéphanea Charlina střelou na vyrážečku. "Už s Finskem tam byly nějaké dobré šance. Ale občas vám to tam nepadne. Kluci to výborně vybojovali a já jsem strašně rád, že to tam padlo. Určitě se hraje líp, kdy takhle brzy vedete," pochvaloval si Kondelík, který v 15. utkání v národním týmu skóroval podruhé.

V úvodu sezony měl v extralize v dresu Českých Budějovic ze 13 zápasů jen gól a tři asistence. Po přestupu do Pardubic dal ve čtyřech duelech dvě branky. "Cítím se líp a líp. Doufám, že jsem nezklamal pana trenéra. Jsem rád, že mi tu důvěru dal. Vzal mě, i když začátek sezony nebyl ideální. Věřím, že jsem svoji práci udělal. Asi jsem si na sebe vyvíjel v Budějovicích moc velký tlak, teď to ze mě trošku spadlo a hraje se mi líp. Přijde mi to trošku jednoduší na hlavu."

Teď bodově přispěl i k výhře národního týmu. "To, že mi tam padl gól, je samozřejmě super. Užívám si zápasy, co vyhráváme. Bude šťastný let domů," prohlásil Kondelík.

Hráli jsme jednoduše a rychle střídali

Švýcaři sice vyrovnali na 1:1 a potom snížili z 1:3 na 2:3, ale vítězství si Češi pohlídali. "Myslím si, že to byla naše síla. Vždycky si k tomu něco řekneme, maximálně to zjednodušíme. I ve třetí třetině, kdy oni hráli na puku víc, jsme neměli taktiku se někam hnát. Prostě počkáme. Myslím, že oni neměli žádnou gólovku, takže velice dobře zvládnutá třetí třetina. To je důležité pro úspěšné týmy, abychom ty zápasy dotáhli do vítězného konce," konstatoval Kondelík.

Střelci utkání. Livesport

Třetí zápas ve čtyřech dnech na turnaji je podle něj těžký pro všechny. "Je hodně spíš o hlavě, jak se na to člověk nastaví. Nás bolely nohy taky. My jsme hráli fakt dobře, co se týče taktického hlediska. Hráli jsme jednoduše, rychle jsme střídali. Prostřídávali jsme v útočném pásmu, což si myslím, že byl hlavní důvod vítězství. Často jsme je tam uvařili nebo zatáhli, že bránili třeba minutu a půl v kuse. Když jste za třetinu dvakrát skoro dvě minuty v obranném pásmu, tak je velmi těžké se z toho dostat," prohlásil Kondelík.

Dvě výhry a jednu porážku považoval za dobrou bilanci. "Není jednoduché tady vyhrát s kýmkoliv. Občas lidi koukají na Švýcary, že to není úplně top mužstvo, ale je rovnocenné nám, Finům i Švédům. Vyhrát dva zápasy není špatné. V obou jsme se prezentovali i dobrou hrou," dodal Kondelík.

Tabulka Karjala Cupu