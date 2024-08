Kontroverzní krok slovenského hokejového svazu. Reprezentace otevírá dveře hokejistům z KHL

Hokejisté z KHL se mohou vrátit do slovenské reprezentace.

Slovenští hokejisté hrající v Kontinentální lize (KHL) se od nové sezony mohou vrátit do reprezentace. Vedení svazu na základě průzkumu mezi kluby rozhodlo, že trenérský tým vedený Craigem Ramsaym (73) může na akce nominovat jakékoli hráče bez ohledu na to, kde působí.

Slovenští hokejisté hrající v KHL chyběli v nominaci na poslední dva světové šampionáty. Svaz sice po předloňské invazi Ruska na Ukrajinu, na rozdíl například od vedení českého svazu, hráčům působícím na ruském území nezakázal reprezentovat, nikdo z nich se ale v nominaci neobjevil.

Loni bylo důvodem "zachování klidu na přípravu", letos se poté hráči omluvili ze zdravotních, osobních, rodinných nebo jiných důvodů. V nadcházející sezoně, která pro Slovensko začne olympijským kvalifikačním turnajem v Bratislavě na přelomu srpna a září, mohou v reprezentaci hrát.

"Hokejové hnutí se přiklání k verzi, že by reprezentace měla být na jednotlivých turnajích v co nejsilnějším možném složení, a to bez ohledu na klubovou příslušnost hráčů," uvedli zástupci Slovenského svazu ledního hokeje v oficiálním prohlášení. Pro start hráčů z KHL v reprezentaci se v průzkumu vyjádřilo 52 procent klubů, 38 procent bylo proti a deset procent se zdrželo hlasování.

Aktuálně v KHL působí devět slovenských hráčů - brankář Patrik Rybár, obránci Christián Jaroš, Martin Gernát, Michal Čajkovský, Mário Grman a útočníci Tomáš Jurčo, Adam Ružička, Michal Krištof a Adam Liška.